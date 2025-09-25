του Δημήτρη Διατσίδη

Το Mobility Resort Motegi εντάχθηκε στο ημερολόγιο του MotoGP™ το 1999 και φιλοξενεί Αγώνα κάθε χρόνο από τότε, με εξαίρεση τις ακυρώσεις λόγω Covid το 2020 και 2021. Συνεπώς, αυτός θα είναι ο 25ος Αγώνας GP που διεξάγεται στο Motegi.

Από το 2000 έως το 2003, ο Αγώνας έφερε την ονομασία Pacific GP. Από το 2004, η πίστα φιλοξενεί το Ιαπωνικό GP.

ΝΙΚΗΤΕΣ MOTOGP ΣΤΟ MOTEGI ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ GRID

Marc Marquez 3 (2016, 2018, 2019) – Francesco Bagnaia 1 (2024) – Jorge Martin 1 (2023) – Jack Miller 1 (2022)

ΝΙΚΗΤΕΣ SPRINT ΣΤΟ MOTEGI

Martin 1 (2023) – Bagnaia 1 (2024)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΤΟ MOTEGI: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νίκες GP: Honda 10 – Ducati 8 – Yamaha 4 – Suzuki 2

Νίκες Sprint: Ducati 2

Η Honda έχει 10 νίκες στο MotoGP στο Motegi, εκ των οποίων 9 στην σύγχρονη εποχή:

τρεις με τον Marc Marquez (2016, 2018, 2019),

τρεις με τον Dani Pedrosa (2011, 2012, 2015)

και από μία με τους Alex Barros (2002), Max Biaggi (2003) και Makoto Tamada (2004).

Η Ducati έχει 8 νίκες εδώ, η τελευταία με τον Francesco Bagnaia το 2024.

Άλλες νίκες: Jorge Martin (2023), Jack Miller (2022), Andrea Dovizioso (2017),

Loris Capirossi (2005, 2006, 2007) και Casey Stoner (2010).

Τρεις αναβάτες της Ducati έχουν πάρει pole:

Capirossi (2005, 2006), Dovizioso (2014, 2018) και Martin (2023).

Η Yamaha έχει 4 νίκες στο MotoGP στο Motegi: μία με τον Valentino Rossi (2008) και τρεις με τον Jorge Lorenzo (2009, 2013, 2014).

Το πιο πρόσφατο βάθρο για την Yamaha εδώ ήταν η 2η θέση του Fabio Quartararo το 2019 και η τελευταία pole ήταν με τον Johann Zarco το 2017.

Η KTM έχει ανέβει μία φορά στο βάθρο στο Motegi: 2η θέση το 2022 με τον Brad Binder.

Έχει επίσης πάρει pole εδώ το 2024 με τον Pedro Acosta (η πρώτη – και μοναδική – του pole μέχρι στιγμής).

Το καλύτερο αποτέλεσμα της Aprilia στο MotoGP στο Motegi είναι η 5η θέση του Aleix Espargaro το 2023.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΙ ΣΤΟ ΙΑΠΩΝΙΚΟ GP

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP: Marc Marquez

Ο Marc Marquez έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το έβδομό του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP™ στο Ιαπωνικό GP.

Μοναδικός του αντίπαλος είναι ο Alex Marquez και η διαφορά τους είναι 182 βαθμοί.

Για να πάρει τον τίτλο, θα πρέπει να έχει προβάδισμα 185 βαθμών ή περισσότερο μέχρι το τέλος του αγώνα.

Μπορεί να εξασφαλίσει το Πρωτάθλημα μόνο την Κυριακή.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ομάδων MotoGP: Ducati Lenovo Team

Με διαφορά 278 βαθμών από την κοντινότερη αντίπαλο ομάδα BK8 Gresini Racing MotoGP, η Ducati Lenovo Team έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει το πέμπτο Πρωτάθλημα Ομάδων στο MotoGP™, αν φύγει από το Ιαπωνικό GP με προβάδισμα 330 βαθμών ή περισσότερο.

Πρωτάθλημα Ανεξάρτητων Αναβατών MotoGP: Alex Marquez

Με διαφορά 150 βαθμών από τον κοντινότερο αντίπαλό του στις ανεξάρτητες ομάδες, Franco Morbidelli, ο Alex Marquez θα μπορούσε να “κλειδώσει” τον Τίτλο του κορυφαίου ανεξάρτητου αναβάτη για το 2025 αν φύγει από το GP με διαφορά άνω των 185 βαθμών.

Πρωτάθλημα Κατασκευαστών Moto2™: Kalex

Η Kalex προηγείται με διαφορά 143 βαθμών από την Boscoscuro στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών Moto2.

Θα μπορούσε να εξασφαλίσει τον Τίτλο για 13η φορά στην κατηγορία αν τελειώσει το GP με διαφορά 125 βαθμών ή περισσότερο.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Οι Ιάπωνες αναβάτες έχουν συνολικά 9 νίκες εδώ σε όλες τις κατηγορίες,

αλλά μόνο ο Makoto Tamada (MotoGP/2004) έχει νικήσει στο MotoGP.

Άλλοι νικητές:

Masao Azuma (125cc/1999)

Shinya Nakano (250cc/1999)

Daijiro Kato (250cc/2000)

Youichi Ui (125cc/2001)

Tetsuya Harada (250cc/2001)

Hiroshi Aoyama (250cc/2005, 2006)

Ai Ogura (Moto2/2022)

8 αναβάτες του φετινού grid έχουν ανέβει στο βάθρο στο Motegi στο MotoGP:

M. Marquez (8), Martin (3), Bagnaia (2), Viñales (1), Alex Rins (1),

Quartararo (1), Binder (1) και Miller (1).

4 έχουν πάρει pole: M. Marquez (2), Zarco (1), Martin (1), Acosta (1).