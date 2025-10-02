του Δημήτρη Διατσίδη

Το MotoGP αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ινδονησία στην πίστα Sentul το 1996 και το 1997, πριν επιστρέψει στη χώρα το 2022 σε μια νέα έδρα: Pertamina Mandalika International Circuit. Η πίστα άνοιξε τον Νοέμβριο του 2021 και το MotoGP™ έκανε το ντεμπούτο του εκεί το 2022.

Η Ινδονησία είναι μία από τις οκτώ ασιατικές χώρες που φιλοξενούν Αγώνα MotoGP, μαζί με την Ταϊλάνδη, την Τουρκία, την Ιαπωνία, την Μαλαισία, την Κίνα, το Κατάρ και την Ινδία.

Η πίστα είναι μία από τις 12 που έχουν φιλοξενήσει Αγώνες MotoGP στην Ασία μέχρι σήμερα: Motegi (25 Αγώνες MotoGP), Sepang (23), Lusail (22), Suzuka (16), Shah Alam (7), Buriram (6), Shanghai (4), Istanbul (3), Mandalika (3), Sentul (2), Johor (1) και Buddh (1).

Οι αριθμοί αυτοί παλαιότερα αφορούσαν όλες τις κατηγορίες των Grand Prix. Τώρα, αφορούν μόνο Αγώνες MotoGP.

ΝΙΚΗΤΕΣ MOTOGP ΣΤΗΝ MANDALIKA: ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ

Miguel Oliveira 1 (2022) – Francesco Bagnaia 1 (2023) – Jorge Martin 1 (2024)

ΝΙΚΗΤΕΣ SPRINT ΣΤΗΝ MANDALIKA

Martin 1 (2023) – Bagnaia 1 (2024)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ MANDALIKA: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νίκες GP: Ducati 2 – KTM 1

Νίκες Sprint: Ducati 2

Η Ducati έχει κατακτήσει τις δύο τελευταίες νίκες MotoGP στην Mandalika. Το 2023, ο Francesco Bagnaia έκανε μια ιστορική ανατροπή από τη 13η θέση στη σχάρα εκκίνησης και το 2024 ο Jorge Martin κατέκτησε την πιο πρόσφατη νίκη του.

Η KTM κέρδισε τον πρώτο Αγώνα MotoGP που έγινε ποτέ στην Mandalika, το 2022, με τον Miguel Oliveira να δίνει ρεσιτάλ σε βρεγμένες συνθήκες.

Η Yamaha έχει ανέβει στο βάθρο δύο φορές στην Mandalika και τις δύο χάρη στον Fabio Quartararo, με τερματισμούς στη 2η θέση το 2022 και στην 3η το 2023.

Η Aprilia έχει ανέβει μία φορά στο βάθρο εδώ: το καλύτερο αποτέλεσμα της στο MotoGP™ στην Mandalika είναι η 2η θέση του Maverick Viñales το 2023.

Η Honda έχει καλύτερο αποτέλεσμα στην Mandalika την 9η θέση, την οποία πέτυχαν ο Alex Rins το 2023 και ο Johann Zarco το 2024.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΙ ΣΤΟ ΜΟΤΟGP ΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ομάδων MotoGP: Ducati Lenovo Team

Με διαφορά 328 βαθμών από τους πλησιέστερους αντιπάλους BK8 Gresini Racing MotoGP, η Ducati Lenovo Team μπορεί να κατακτήσει το πέμπτο της Πρωτάθλημα Ομάδων στο MotoGP™ αν φύγει από το GP της Ινδονησίας με διαφορά 264 βαθμών ή περισσότερη.

Πρωτάθλημα Ανεξάρτητου Αναβάτη MotoGP: Alex Marquez

Με προβάδισμα 144 βαθμών από τον πλησιέστερο αντίπαλο Franco Morbidelli, ο Alex Marquez μπορεί να εξασφαλίσει τον τίτλο του κορυφαίου Ανεξάρτητου Αναβάτη για το 2025 αν φύγει από το GP της Ινδονησίας με διαφορά άνω των 148 βαθμών.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto3: José Antonio Rueda

Με προβάδισμα 93 βαθμών από τον Angel Piqueras, 111 από τον Maximo Quiles και 118 από τον David Muñoz, ο José Antonio Rueda μπορεί να κατακτήσει το Πρωτάθλημα Moto3 αν προηγείται κατά 100 βαθμούς ή περισσότερους στο τέλος του GP της Ινδονησίας.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ομάδων Moto3: Red Bull KTM Ajo

Με διαφορά 135 βαθμών, η Red Bull KTM Ajo μπορεί να κατακτήσει το Πρωτάθλημα Ομάδων στην Moto3™ αν φύγει από το GP της Ινδονησίας με διαφορά πάνω από 180 βαθμούς από τους πλησιέστερους αντιπάλους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ

6 αναβάτες στη σχάρα έχουν βάθρα MotoGP εδώ: Quartararo (2), Bagnaia (2), Oliveira (1), Zarco (1), Viñales (1), Acosta (1).

2 έχουν κατακτήσει pole position: Quartararo (1), Marini (1).

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ…

4 Οκτωβρίου

Στο Αυστριακό GP του 1998, ο θρύλος του MotoGP™ Mick Doohan κατέκτησε την 53η από τις 54 νίκες του στο MotoGP, εξασφαλίζοντας τον πέμπτο – και τελευταίο – συνεχόμενο Τίτλο του.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

100 Αν ο Marc Marquez νικήσει την Κυριακή, θα είναι η 100ή νίκη – σε όλες τις κατηγορίες – στην καριέρα του στα Grand Prix.

98 Αν μια Ducati προκριθεί στην πρώτη τριάδα, θα είναι η 98η συνεχόμενη φορά που ένας αναβάτης Ducati ξεκινά από την πρώτη σειρά – σερί που ξεκίνησε από τη Βαλένθια το 2020.

84 Η Ducati ισοφάρισε το ρεκόρ συνεχόμενων βάθρων στον τελευταίο Αγώνα: τα 83 βάθρα της Honda από το 1993 (FIM GP) έως το GP της Ίμολα του 1999. Ακόμη ένα βάθρο θα δώσει στην Ducati το νέο ρεκόρ με 84 σερί βάθρα.

23 Αν ο Marc Marquez νικήσει στην Mandalika, θα είναι η 23η διαφορετική πίστα στην οποία έχει νικήσει στο MotoGP, ισοφαρίζοντας τον Valentino Rossi. Το ρεκόρ κατέχει ο Mick Doohan με 24.

20 Ο rookie Fermin Aldeguer θα είναι 20 ετών και 183 ημερών την Κυριακή και θα έχει την τελευταία του ευκαιρία να γίνει ο δεύτερος νεότερος νικητής στο MotoGP, μετά τον Marc Marquez (20 ετών και 63 ημερών στο Austin, 2013). Στον επόμενο Αγώνα στην Αυστραλία, θα είναι μία μέρα μεγαλύτερος από τον Freddie Spencer, όταν νίκησε στο Βέλγιο το 1982.

15 Αν ο Marc Marquez νικήσει, θα φτάσει τις 15 νίκες GP με Ducati, ανεβαίνοντας στην 3η θέση της σχετικής λίστας πίσω από τον Francesco Bagnaia (30) και τον θρύλο Casey Stoner (23).

12 Αν κερδίσει, θα είναι η 12η νίκη του για το 2025, ισοφαρίζοντας το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ νικών σε μία σεζόν (μαζί με Doohan το 1997 και τον ίδιο το 2019). Ο μόνος με περισσότερες είναι ο ίδιος με 13 το 2014.

6 Έξι αναβάτες στη σχάρα θα μπορούσαν να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: Raul Fernandez, Acosta, Marini, και οι rookies Ai Ogura, Fermin Aldeguer, και Somkiat Chantra.

1 Οι αναβάτες των Honda, Yamaha και Aprilia μπορούν να δώσουν στην κατασκευάστριά τους την πρώτη νίκη MotoGP στην Mandalika.