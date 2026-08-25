του Δημήτρη Διατσίδη

Η ξέφρενη πορεία προς την Valencia ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς η συναρπαστική μάχη του Τίτλου στο MotoGP του 2026 φτάνει στην Aragon.

Μετά από δύο Σαββατοκύριακα χωρίς Αγώνα, το MotoGP είναι έτοιμο να μπει στο δεύτερο μισό της σεζόν – και η αρχή γίνεται με ένα ταξίδι στην MotorLand για το Michelin® Grand Prix της Aragon. Η αδυσώπητη και συναρπαστική πορεία προς την Valencia έχει ξεκινήσει και, παρά το γεγονός ότι ο Jorge Martin (Aprilia Racing) αύξησε το προβάδισμά του στη βαθμολογία στους 31 βαθμούς με ένα πολύ δυνατό Σαββατοκύριακο στο Silverstone, η μάχη του Τίτλου για το 2026 παραμένει ένα πραγματικό θρίλερ. Πέντε αναβάτες χωρίζονται μεταξύ τους από μόλις 41 βαθμούς. Και στην 6η θέση της γενικής κατάταξης βρίσκεται ο νικητής του Βρετανικόύ GP, Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team), ο οποίος απέχει 56 βαθμούς, έχοντας γίνει ο 7ος διαφορετικός νικητής της χρονιάς – ήδη όσους είχαμε συνολικά το 2025.

Πολλά μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα στο πιο συναρπαστικό άθλημα του κόσμου, και πολλά πρόκειται να αλλάξουν τις επόμενες εβδομάδες. Ας δούμε λοιπόν τα σημαντικότερα θέματα καθώς το MotoGP φτάνει στην ιστορική Alcañiz.

Η APRILIA ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ

Η pole position, η νίκη στο Tissot Sprint και οι 20 βαθμοί της Κυριακής σηματοδότησαν ένα εξαιρετικό Silverstone για τον Martin. Αυτή είναι η συνέπεια που ο Πρωταθλητής του 2024 θα συνεχίσει να προσπαθεί να επιδεικνύει, καθώς έχει βάλει στο στόχαστρο τον δεύτερο Τίτλο του στο MotoGP. Όμως ο #89 γνωρίζει ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος στη φετινή σεζόν – και η Aprilia δεν θα είναι το φαβορί αυτό το Σαββατοκύριακο στην πίστα MotorLand.

Αλλά ήταν το φαβορί στο Silverstone. Και από την τετράδα των αναβατών της, οι περισσότεροι έφεραν το αποτέλεσμα που χρειαζόταν. Παραμένοντας στην εργοστασιακή ομάδα, οι ηρωικές εμφανίσεις του Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) αποτέλεσαν μια πολύ σημαντική ώθηση μετά τις δύσκολες εβδομάδες που είχε ο Ιταλός πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα. Και ήταν μια πολύ καλή συγκομιδή βαθμών, που φέρνει τον Bez στη 2η θέση του πρωταθλήματος. Στην Aragon αναμένεται να δούμε έναν πιο δυνατό #72, οπότε το κλίμα στην ομάδα από το Noale θα είναι εξαιρετικό.

Αυτή η θετική διάθεση θα μεταφερθεί και στην SuperFile Trackhouse MotoGP – τουλάχιστον στην πλευρά του γκαράζ του Fernandez. Η δεύτερη νίκη του στο MotoGP ήταν πολύ σημαντική για τις βλέψεις του #25 στο πρωτάθλημα, δείχνοντας τι μπορεί να πετύχει όταν βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Στην άλλη πλευρά του γκαράζ βρίσκεται ο συναθλητής του, Ai Ogura (SuperFiles Trackhouse MotoGP Team), και ο Ιάπωνας αναβάτης θα θέλει να αφήσει πίσω του το λάθος του Silverstone στην Aragon. Η διαφορά του Ogura από τον Martin είναι πλέον 37 βαθμοί, όμως αυτό αντιστοιχεί ουσιαστικά σε μόλις ένα αγωνιστικό Σαββατοκύριακο.

Και πραγματικά, σε συνδυασμό με τη σύγκρουσή του στην τελευταία στροφή με τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) στην Barcelona, η εγκατάλειψη ήταν ένα από τα ελάχιστα λάθη του Ogura μέχρι στιγμής φέτος. Η πτώση έβαλε τέλος στο σερί τριών συνεχόμενων παρουσιών του στο βάθρο, επομένως ο Ogura θα επιδιώξει την επιστροφή του στις καλές εμφανίσεις σε μια πίστα όπου δεν αγωνίστηκε πέρυσι στο MotoGP.

ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ARAGON

Και τώρα φτάνουμε σε αυτούς που πολλοί θεωρούν φαβορί για αυτό το Σαββατοκύριακο στην Aragon: συγκεκριμένα, στον Marc Marquez και την Ducati Lenovo Team.

Το Silverstone ήταν ένα από τα πιο δύσκολα αγωνιστικά Σαββατοκύριακα που έχει αντιμετωπίσει ο εν ενεργεία Παγκόσμιος Πρωταθλητής από τότε που υπέγραψε με τη διάσημη Ιταλική ομάδα. Όμως η MotorLand αποτελεί ιστορικά μία από τις αγαπημένες πίστες του MM93.

Pole position, νίκη στο Tissot Sprint, νίκη στο Grand Prix και γρηγορότερος γύρος – όλα αυτά είναι διακρίσεις που έχει κατακτήσει ο #93 στις δύο τελευταίες επισκέψεις του στην Aragon. Και παρά το δύσκολο Σαββατοκύριακο στην Μεγάλη Βρετανία, ο Marc Marquez παραμένει μόλις 40 βαθμούς πίσω από τον Martin.

Ο επτά φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP γνωρίζει ότι αυτό είναι ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο μπορεί να αντιδράσει, έχοντας ήδη επτά νίκες στην MotorLand. Περιμένουμε να δούμε έναν πολύ διαφορετικό Marc Marquez από αυτόν που είδαμε στο Silverstone.

Παράλληλα, πίσω από τον Marc Marquez τερμάτισε στη 2η θέση στον περσινό Αγώνα της Aragon, τόσο στο Sprint όσο και στο Grand Prix, ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP). Ο #73 ήταν ο κορυφαίος αναβάτης της Ducati στο Silverstone, όπου ο 2ος του πρωταθλήματος του 2025 κατέκτησε δύο τέταρτες θέσεις.

Αν και σε αυτό το στάδιο δεν σκέφτεται την κατάκτηση του Τίτλου, θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στα υπόλοιπα 10 Grands Prix. Επιπλέον, όπως και ο Bezzecchi, θα δούμε έναν πιο δυνατό Alex Marquez αυτό το Σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, είναι πολύ ευχάριστο να καλωσορίζουμε ξανά τον Fermin Aldeguer – ο Rookie of the Year του 2025 επιστρέφει στη δράση, έχοντας μείνει εκτός από το ατύχημά του στο Ολλανδικό GP, και θέλει να ξαναβρεί τη φόρμα του.

Ο Alex Marquez δεν σκέφτεται τον Τίτλο επειδή βρίσκεται 134 βαθμούς πίσω από την κορυφή, μετά το μεγάλο μερίδιο ατυχίας που είχε νωρίτερα στη σεζόν. Ένας αναβάτης που σίγουρα βρίσκεται στη μάχη του Τίτλου, όμως, είναι ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

Ο Ιταλός βρίσκεται μόλις 41 βαθμούς πίσω από τον Martin και είναι ακόμη ένας αναβάτης που θα επιδιώξει μια καλύτερη εμφάνιση στην Aragon μετά την 6η θέση που κατέκτησε στο Βρετανικό GP. Μετά από έξι συνεχόμενα Grands Prix χωρίς παρουσία στο βάθρο, ίσως αυτό το Σαββατοκύριακο είναι η ευκαιρία του Di Giannantonio να πλησιάσει τους αναβάτες που βρίσκονται μπροστά του.

Ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) θα επιδιώξει επίσης να εξασφαλίσει μία θέση στην πρώτη δεκάδα σε Αγώνα Κυριακής από το GP Καταλονίας, σε μια πίστα όπου είχε κερδίσει το 2020.

Μιλώντας για νικητές στην MotorLand, μπορεί ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) να επιστρέψει μετά από ένα Σαββατοκύριακο που θέλει να ξεχάσει στο Silverstone και να ξαναβρεί τη δυναμική του;

Ο Ιταλός ήταν αυτός που πλαισίωσε το δίδυμο των Marquez στο βάθρο εδώ την περασμένη σεζόν. Η πρώτη του νίκη ήρθε εδώ απέναντι στον Marc Marquez, ενώ ήταν ο ένας από τους δύο πρωταγωνιστές εκείνης της εκπληκτικής μονομαχίας του 2022 στην πίστα.

Το Silverstone ήταν δύσκολο και ο Bagnaia θα θέλει να επιστρέψει δυναμικά.

ΜΠΟΡΕΙ Ο ACOSTA ΝΑ ΕΠΙΤΕΘΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ;

Είναι ασφαλές να πούμε ότι ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) έχει καταφέρει να πάρει το μέγιστο– και κάτι παραπάνω – από την RC16 αυτή τη σεζόν, και αυτό φάνηκε ξανά στο Silverstone.

Επιστρέφοντας στην πατρίδα του αυτό το Σαββατοκύριακο και έχοντας κατακτήσει την 4η θέση στην Aragon την περασμένη σεζόν, μπορεί ο #37 να διεκδικήσει ξανά μια θέση στο βάθρο – ή ίσως και κάτι περισσότερο;

Στο στρατόπεδο της KTM, η 8η θέση του Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) στο Silverstone σημαίνει ότι ο Νοτιοαφρικανός πέτυχε για πρώτη φορά φέτος δύο συνεχόμενες θέσεις στην πρώτη δεκάδα στους Αγώνες της Κυριακής.

Πλέον βρίσκεται μόλις 4 βαθμούς πίσω από τον Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3). Μπορεί ο “The Beast” να αφήσει πίσω του την Εγκατάλειψη στο Βρετανικό GP και να επιστρέψει στα καλά αποτελέσματα σε μια πίστα όπου κέρδισε το 2022, λίγες ημέρες μετά την είδηση ότι υπέγραψε συμφωνία με την SuperFile Trackhouse MotoGP για το 2027;

Δίπλα στον Bastianini στην Aragon, περιμένουμε να δούμε αν θα βρεθεί ξανά ο αναβάτης δοκιμών της KTM Pol Espargaro ή ο Maverick Viñales, ο οποίος επιστρέφει μετά την αποθεραπεία από τον τραυματισμό του στον ώμο.

Η HONDA ΚΥΝΗΓΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ, Ο ZARCO ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ

Ο μοναδικός αναβάτης που έχει κερδίσει βαθμούς σε κάθε Grand Prix της φετινής σεζόν; Ο Luca Marini (Honda HRC Castrol).

Ο Ιταλός βρίσκεται στη 10η θέση με 86 βαθμούς, μετά το εξαιρετικά σταθερό ξεκίνημά του στο 2026, ενώ ο rookie Diogo Moreira (Pro Honda LCR) είναι ο επόμενος καλύτερος αναβάτης της HRC στη βαθμολογία, στη 15η θέση.

Στο τελευταίο Grand Prix, οι δύο τους χάρισαν στην HRC δύο θέσεις στην πρώτη δεκάδα. Μπορούν να επαναλάβουν το ίδιο στην Aragon;

Ο Joan Mir (Honda HRC Castrol) είχε την 8η εγκατάλειψη της σεζόν στο Silverstone, επομένως ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2020 θα θέλει πάνω απ’ όλα να δει την καρό σημαία στην πατρίδα του.

Και ολοκληρώνοντας τη σύνθεση της Honda… Johann Zarco! Ο Γάλλος αναμένεται να επιστρέψει στην Castrol Honda LCR στην MotorLand για πρώτη φορά μετά το ατύχημά του στο GP Καταλονίας, εφόσον περάσει τον ιατρικό έλεγχο της Πέμπτης στην Aragon. Ανυπομονούμε να δούμε ξανά τον #5 να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα.

ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΜΑΧΗ

Το καλύτερο για την Yamaha είναι ακόμη μπροστά μας αυτή τη σεζόν. Και ενώ οι Fabio Quartararo και Alex Rins της Monster Energy Yamaha MotoGP δεν κατάφεραν να πάρουν βαθμούς στο τελευταίο Grand Prix, η ομάδα είχε επίσης τον αναβάτη δοκιμών Augusto Fernandez στην πίστα, καθώς συνεχίζεται η εξέλιξη με στόχο να επιστρέψουν στη μάχη.

Οι Jack Miller και Toprak Razgatlioglu της Prima Pramac Yamaha MotoGP κατάφεραν, ωστόσο, να συγκεντρώσουν κάποιους βαθμούς για τη μάρκα της Iwata στο Silverstone. Η MotorLand είναι μια πίστα που ο Τούρκος αναβάτης γνωρίζει πλέον λίγο καλύτερα από ό,τι στην προηγούμενη επίσκεψή του – επομένως θα έχει και πάλι ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τον παρακολουθήσουμε.

Όπως πάντα.

Πριν από το Βρετανικό GP, είχαμε την πιο αμφίρροπη μάχη Τίτλου MotoGP στην ιστορία. Καθώς κατευθυνόμαστε προς την MotorLand, τα δεδομένα αλλάζουν εντελώς και η πίστα προσφέρει την ευκαιρία για απάντηση σε όσους κυνηγούν την κορυφή – το ιδανικό επόμενο σκηνικό για να ανακατευτεί ξανά η τράπουλα.