του Νεκτάριου Διατσίδη

Αυτό είναι το 87ο Grand Prix που διεξάγεται στην Γερμανία και το 28ο στο νέο Sachsenring. Η αρχική χάραξη της πίστας, που κατασκευάστηκε το 1998, είχε μήκος 3,508 χλμ. και περιλάμβανε ένα μικρό τμήμα της παλιάς διαδρομής σε δημόσιους δρόμους. Σημαντικές τροποποιήσεις το 2001 και αλλαγές το 2003 οδήγησαν στη σημερινή διαμόρφωση των 3,671 χλμ. Το Sachsenring είναι μία από τις έξι πίστες του φετινού ημερολογίου που κινούνται αριστερόστροφα, μαζί με τις Aragon, Austin, Balaton Park, Phillip Island και Valencia.

Το πρώτο Grand Prix μοτοσυκλετών που πραγματοποιήθηκε στην Γερμανία ήταν το West German GP στην πίστα Solitude το 1952, όπου ο Reg Armstrong κέρδισε τις κατηγορίες 350cc και 500cc οδηγώντας μια Norton, ενώ οι Γερμανοί αναβάτες επικράτησαν στις κατηγορίες 250cc και 125cc: ο Rudi Felgenheier με DKW στα 250cc και ο Werner Haas με NSU στα 125cc. Το West German GP διεξαγόταν κάθε χρόνο από το 1952 έως την επανένωση της Γερμανίας το 1990. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικές πίστες: Solitude, Schotten, Nürburgring και Hockenheim. Ένα ακόμη Grand Prix πραγματοποιήθηκε στην Γερμανία: το Baden-Wurttemberg GP το 1986 στο Hockenheim, μόνο για τις κατηγορίες 80cc και 125cc.

Το πρώτο East German GP πραγματοποιήθηκε στο Sachsenring το 1961. Η αρχική διαδρομή ήταν ένας κλειστός δημόσιος δρόμος μήκους 8,73 χλμ. Το East German GP συνέχισε να διεξάγεται κάθε χρόνο στο Sachsenring έως το 1972.

Μετά την επανένωση της Γερμανίας, πραγματοποιείται Γερμανικό GP κάθε χρόνο, με μοναδική εξαίρεση το 2020: από το 1991 έως το 1994 στο Hockenheim, στη συνέχεια για τρία χρόνια στο Nürburgring, και από το 1998 έως το 2019, καθώς και από το 2021 έως σήμερα, στο Sachsenring.

Νικητές MotoGP στο Sachsenring (εν ενεργεία αναβάτες)

Marc Marquez: 9 νίκες (2013-2019, 2021, 2025)

Fabio Quartararo: 1 (2022)

Jorge Martin: 1 (2023)

Francesco Bagnaia: 1 (2024)

Νικητές Sprint στο Sachsenring

Jorge Martin: 2 (2023, 2024)

Marc Marquez: 1 (2025)

Κατασκευαστές στο Sachsenring – καλύτερα αποτελέσματα στο MotoGP

Νίκες σε Grand Prix

Honda: 17

Yamaha: 5

Ducati: 4

Suzuki: 1

Νίκες σε Sprint

Ducati: 3

Η τελευταία νίκη της Honda στο MotoGP στο Sachsenring ήρθε το 2021 με τον Marc Marquez. Η Honda είναι ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής στην πίστα από το 1998, με 17 νίκες, συμπεριλαμβανομένων 11 συνεχόμενων από το 2010 έως το 2021. Αναβάτες της Honda κατέκτησαν επίσης την pole position κάθε χρόνο από το 2011 έως το 2019. Ο Johann Zarco (τότε με Ducati) το 2021 έγινε ο πρώτος αναβάτης εκτός Honda που ξεκίνησε από την pole στο MotoGP στο Sachsenring μετά τον Jorge Lorenzo το 2010 με Yamaha.

Η τελευταία νίκη της Yamaha στο MotoGP εδώ ήταν του Fabio Quartararo το 2022. Η Yamaha έχει συνολικά πέντε νίκες στο Sachsenring από το 1998, με τρεις διαφορετικούς αναβάτες: Valentino Rossi (3), Max Biaggi (1) και Fabio Quartararo (1), ο οποίος κατέκτησε επίσης μία θέση στο βάθρο Sprint (3η θέση) το 2025.

Η Ducati έχει τέσσερις νίκες στο MotoGP στο Sachsenring, με τους Casey Stoner το 2008 (από την pole), Jorge Martin το 2023, Francesco Bagnaia το 2024 και Marc Marquez το 2025 (επίσης από την pole). Το Γερμανικό GP του 2023 ήταν το πρώτο 1-2-3-4-5 της Ducati, αλλά και το πρώτο από τον ίδιο κατασκευαστή στο MotoGP μετά την Honda στο Rio GP το 2003. Οι αναβάτες της Ducati έχουν κατακτήσει την pole position στους τελευταίους πέντε Αγώνες MotoGP στο Sachsenring.

Η καλύτερη θέση της KTM στο Sachsenring είναι η 2η του Miguel Oliveira το 2021. Ο Jack Miller τερμάτισε 3ος στο Sprint του 2023 με την KTM.

Το καλύτερο αποτέλεσμα της Aprilia στο MotoGP στο Sachsenring είναι η 4η θέση του Aleix Espargaro το 2022. Η Aprilia έχει επίσης δύο βάθρα σε Sprint εδώ: δύο δεύτερες θέσεις με τους Miguel Oliveira το 2024 και Marco Bezzecchi το 2025.

Οκτώ αναβάτες του φετινού grid έχουν ανέβει στο βάθρο του MotoGP στο Sachsenring:

* Marc Marquez (10)

* Francesco Bagnaia (3)

* Αναβάτης αντικατάστασης Cal Crutchlow (3)

* Maverick Viñales (2)

* Fabio Quartararo (2)

* Alex Marquez (2)

* Jack Miller (1)

* Jorge Martin (1)

Τρεις αναβάτες έχουν κατακτήσει την pole position:

* Marc Marquez (8)

* Francesco Bagnaia (2)

* Jorge Martin (1)

Τι μπορεί να συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο…

* Η επόμενη νίκη Ιταλού αναβάτη σε Grand Prix MotoGP θα είναι η 300ή νίκη της Ιταλίας στην κορυφαία κατηγορία.

* Αν ο Francesco Bagnaia ανέβει στο βάθρο την Κυριακή, θα ισοφαρίσει τον θρύλο Wayne Rainey στην 9η θέση της λίστας με τα περισσότερα βάθρα σε Grand Prix MotoGP, φτάνοντας τα 64.

* Αν ο Marco Bezzecchi κερδίσει το Γερμανικό GP, οι πρώτες 11 νίκες του στο MotoGP θα έχουν επιτευχθεί σε 11 διαφορετικές πίστες, επίδοση που έχει καταφέρει μόνο ο θρυλικός Freddie Spencer.

* Αν ο Marc Marquez κερδίσει το Γερμανικό GP, θα πετύχει τη 10η νίκη του στο MotoGP στο Sachsenring, ισοφαρίζοντας τον θρύλο Giacomo Agostini στην Imatra ως οι δύο αναβάτες με τις περισσότερες νίκες σε μία συγκεκριμένη πίστα.

* Τέσσερις αναβάτες μπορούν να πετύχουν την πρώτη τους νίκη στο MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: Pedro Acosta, Luca Marini και οι rookies Diogo Moreira και Toprak Razgatlioglu.

* Ο Ai Ogura στοχεύει να γίνει ο πρώτος Ιάπωνας αναβάτης που θα πετύχει δύο συνεχόμενες νίκες σε Grand Prix MotoGP.

* Αναβάτες των KTM και Aprilia μπορούν να χαρίσουν στον κατασκευαστή τους την πρώτη του νίκη στο MotoGP στο Sachsenring.

Grid-ρεκόρ

Μετά τη νίκη του Ai Ogura στο Ολλανδικό TT, πλέον 18 αναβάτες του μόνιμου grid έχουν κερδίσει Grand Prix MotoGP, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ που σημειώθηκε πέρυσι μετά το Αυστραλιανό GP.

Επιπλέον στοιχεία και στατιστικά

Δύο αναβάτες έχουν βαθμολογηθεί και στα 10 Grand Prix MotoGP της σεζόν 2026 μέχρι στιγμής: Fabio Di Giannantonio και Luca Marini.

Μόνο ένας αναβάτης έχει βαθμολογηθεί και στα 10 Tissot Sprint: Francesco Bagnaia.