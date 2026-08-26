του Δημήτρη Διατσίδη

To MotoGP Group ενισχύει την διοικητική του ομάδα, διορίζοντας τον Carlos Ezpeleta ως Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, δίπλα στον CEO Carmelo Ezpeleta.

Το MotoGP Group ανακοίνωσε τον διορισμό του Carlos Ezpeleta αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή του στην εξέλιξη του αθλήματος και ενισχύοντας τη διοικητική του ομάδα για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Ο Carlos διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο MotoGP για περισσότερο από μία δεκαετία, συμβάλλοντας στην επέκταση της Διεθνούς παρουσίας του, στην ενίσχυση στρατηγικών συνεργασιών, στη βελτίωση της εμπορικής του πρότασης και στην αύξηση της παγκόσμιας βάσης των φιλάθλων. Διαθέτει εκτενή εμπειρία τόσο στον επιχειρηματικό όσο και στον αγωνιστικό τομέα του πρωταθλήματος, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ώστε το MotoGP να γίνει πιο ασφαλές, πιο ανταγωνιστικό και πιο συναρπαστικό από ποτέ.

Ο Carmelo Ezpeleta, CEO του MotoGP Group, δήλωσε:

«Ο Carlos έχει διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη του MotoGP εδώ και πολλά χρόνια. Η εμπειρία του καλύπτει κάθε πτυχή της επιχείρησής μας και η διοικητική του ικανότητα, το όραμα και το πάθος του για το άθλημα τον καθιστούν το κατάλληλο πρόσωπο για να βοηθήσει να οδηγήσουμε το MotoGP στο επόμενο κεφάλαιό του».

Ο Derek Chang, CEO της Liberty Media, δήλωσε:

«Το MotoGP έχει δημιουργήσει μια ισχυρή παγκόσμια βάση και βλέπουμε τεράστιες ευκαιρίες για να οδηγήσουμε το άθλημα στο επόμενο επίπεδο. Ο Carlos διαθέτει την εμπειρία, το όραμα και τη βαθιά γνώση του MotoGP που απαιτούνται για να συμβάλει στην υλοποίηση αυτού του μετασχηματισμού και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα τον στηρίξουμε καθώς αναλαμβάνει τη νέα του θέση».

Ο Carlos Ezpeleta, ο νεοδιορισθείς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του MotoGP Group, δήλωσε:

«Είναι μεγάλη τιμή να αναλαμβάνω αυτόν τον ρόλο σε μια τόσο συναρπαστική στιγμή για το MotoGP. Με απίστευτους φιλάθλους και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο, ανυπομονώ να συνεργαστώ με την Liberty Media και ολόκληρη την κοινότητα του MotoGP, ώστε να προσεγγίσουμε νέο κοινό, να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες και να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες του αθλήματος».

Ο διορισμός αυτός αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του MotoGP Group να διαμορφώσει τη διοικητική του ομάδα ενόψει της επόμενης εποχής ανάπτυξης και μετασχηματισμού, με περαιτέρω προσθήκες που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Ο Carmelo Ezpeleta θα συνεχίσει στη θέση του CEO, ενώ ο Carlos Ezpeleta θα αναλάβει καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Εμείς γνωρίζοντας και έχοντας συνεργαστεί με τον Carlos Ezpeleta, να πούμε ότι χαίρει απόλυτης εκτίμησης στο #motogpworldpaddock και όλοι οι άνθρωποι των ομάδων έχουν να πουν τα καλύτερα για τις αποφάσεις του και τις ενέργειές του στο κομμάτι “Sporting” του MotoGP, το οποίο μάλιστα έχει ειπωθεί από την Liberty Media ότι θα παραμείνει ακριβώς όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσω υπήρχε μια αίσθηση ότι δεν ήταν έτοιμος να αναλάβει τις συνολικές υποχρεώσεις του πατέρα του, που έχει τη γνώση όλων των πλευρών του αθλήματος. Η τωρινή απόφαση λοιπόν, βάσει της οποίας θα λειτουργεί δίπλα στον 90χρονο φέτος Carmelo, θα του δώσει το χρόνο και την προοπτική να μάθει και αυτά που δεν γνωρίζει τόσο καλά, δίπλα στον άνθρωπο που είχε το όραμα και έκανε πράξη τη γιγάντωση του συναρπαστικότερου αθλήματος του μηχανοκίνητου κόσμου.