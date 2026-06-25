του Δημήτρη Διατσίδη

Πολλές ανατροπές στο MotoGP του Brno προετοιμάζουν ακόμη ένα γεμάτο αδρεναλίνη Σαββατοκύριακο στο ιστορικό TT Circuit Assen.

Μια πίστα με περισσότερη ιστορία από οποιαδήποτε άλλη. Ο Καθεδρικός Ναός της Ταχύτητας. Assen. Αφού διανύσαμε τη σύντομη διαδρομή βόρεια από το Brno, φτάσαμε σε ένα από τα απόλυτα διαμάντια του ημερολογίου για το Tissot Grand Prix της Ολλανδίας. Καθώς μπαίνουμε στον 10ο Γύρου του πρωταθλήματος, η συναρπαστική μάχη Τίτλου του MotoGP έχει ανεβάσει στροφές ενόψει ενός κολοσσιαίου αγωνιστικού Σαββατοκύριακου.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΞΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ: MM93 ΚΑΙ DUCATI ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

Από τις 101 νίκες του Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) στο MotoGP, η νίκη του στο GP Τσεχίας το 2026 ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο. Ήταν μια μνημειώδης προσπάθεια για να κατακτήσει αυτούς τους 25 βαθμούς, μια συγκομιδή που επαναφέρει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή δυναμικά στη μάχη του Τίτλου. 40 βαθμοί. Ήταν 102 μετά το GP Ιταλίας. Μια τεράστια μεταβολή στη δυναμική που κανείς δεν περίμενε. Ο #93 φτάνει στο Assen έχοντας μόλις επιβεβαιώσει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ducati για ακόμη δύο χρόνια και παραδέχθηκε ότι βρίσκεται ξανά στη μάχη του Τίτλου, μετά το γεγονός ότι θεωρούσε τον εαυτό του “τελειωμένο” στο Mugello. Γι’ αυτό, με το Sachsenring να ακολουθεί, το Assen μοιάζει με ένα τεράστιο Σαββατοκύριακο για τους Marco Bezzecchi και Jorge Martin της Aprilia Racing, ώστε να δώσουν τη δική τους απάντηση.

Δεν είναι μόνο ο Marquez που επιτίθεται από το “κόκκινο στρατόπεδο”. Ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) μετρά πλέον τέσσερις συνεχόμενους τερματισμούς στην 3η θέση στους Kυριακάτικους Aγώνες, ενώ έχει ήδη κατακτήσει και την πρώτη του νίκη σε Sprint για τη φετινή σεζόν. Ο Pecco βρίσκεται 13 βαθμούς πίσω από τον συναθλητή του Marquez στη βαθμολογία και φτάνει σε μια πίστα όπου νίκησε το 2022, το 2023 και το 2024. Ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) παραμένει η κορυφαία Ducati στη βαθμολογία και ο Ιταλός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον κακό πρώτο γύρο στο Brno, ο οποίος του στέρησε τουλάχιστον ένα βάθρο. Παρ’ όλα αυτά, ήταν ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο ο αναβάτης της VR46 Racing πλησίασε ακόμη περισσότερο την κορυφή.

Ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) επιστρέφει μετά την απουσία του από το Tissot Sprint και το Grand Prix στο Brno, ελπίζοντας να συνεχίσει να βελτιώνει τη φυσική του κατάσταση σε μια απαιτητική πίστα. Στην άλλη πλευρά του γαλάζιου στρατοπέδου, ο Fermin Aldeguer ήταν ικανοποιημένος με την 6η θέση στο Brno, αλλά γνωρίζει ότι πρέπει να βελτιώσει τις Κατατακτήριες δοκιμές του ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες για περισσότερα βάθρα στους επόμενους Αγώνες. Και στα χαρακτηριστικά φθορίζοντα κίτρινα χρώματα, ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) στοχεύει να ανέβει στη σειρά κατάταξης στο Assen μετά τη 13η θέση στην Τσεχία.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: APRILIA

Μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι το Brno ήταν δύσκολο για τους πρωτοπόρους του πρωταθλήματος. Μετά την ποινή του για αντιαθλητική συμπεριφορά, ο Bezzecchi θα επιδιώξει να συγκεντρώσει σημαντικούς βαθμούς στην Ολλανδία και να επαναφέρει δυναμικά την προσπάθειά του για τον Τίτλο. Ο Ιταλός ανέβηκε δύο φορές στο βάθρο στον “Καθεδρικό Ναό” πέρυσι αλλά και το 2023, οπότε αν υπάρχει μια πίστα που εκείνος και η Aprilia θα ήθελαν να επισκεφθούν αυτό το Σαββατοκύριακο, το Assen βρίσκεται σίγουρα πολύ ψηλά στη λίστα.

Η Κυριακή του Martin ήταν εξαρχής δύσκολη λόγω των δύο ποινών μεγαλύτερου γύρου. Η 9η θέση ήταν το τελικό αποτέλεσμα, κάτι που σημαίνει ότι πλέον μόλις 8 βαθμοί χωρίζουν τους δύο αναβάτες της Aprilia στην κορυφή της βαθμολογίας – όμως τώρα πρέπει να κοιτάζουν πίσω τους, καθώς η Ducati πλησιάζει. Η 10ος Γύρος είναι εξαιρετικά σημαντική για την ομάδα του Noale ώστε να αντιδράσει.

Την ίδια στιγμή, ο Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) παραμονεύει. Η πρώτη pole position του Ιάπωνα συνοδεύτηκε από 2η θέση στο Sprint και ακόμη μία 2η θέση την Κυριακή, όπου τον νίκησε μόνο ένας επτάκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP. Η πρώτη του νίκη μοιάζει πολύ κοντά. Αν μετακινήσουμε την κάμερα λίγα μέτρα αριστερά, θα βρούμε τον Raul Fernandez στην άλλη πλευρά του γκαράζ της Trackhouse. Η 7η θέση της Κυριακής ήταν μια ανθεκτική προσπάθεια από έναν Ισπανό που δεν ήταν καθόλου καλά στην υγεία του στο Brno, αλλά κατάφερε να ολοκληρώσει το Σαββατοκύριακο και να συγκεντρώσει ένα καλό σύνολο βαθμών. Όλοι ελπίζουν ότι ο #25 θα είναι σε καλύτερη κατάσταση αυτό το Σαββατοκύριακο.

ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: ACOSTA & KTM

Τα προβλήματα αξιοπιστίας χτύπησαν τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στο Brno, και κυρίως στον τελευταίο γύρο του Κυριακάτικου Grand Prix. Η 5η θέση ήταν εφικτή – ίσως όχι το αποτέλεσμα που κυνηγά ο Acosta, αλλά σίγουρα μια αξιοπρεπής συγκομιδή βαθμών – πριν ένα τεχνικό πρόβλημα ακινητοποιήσει την RC16. Πέρυσι το Assen χάρισε στον Acosta μια 4η θέση, οπότε μια νέα επίθεση για το βάθρο δεν αποκλείεται. Τόσο ο ίδιος όσο και το Αυστριακό εργοστάσιο το ελπίζουν. Αν τα πρόσφατα προβλήματα λυθούν, ο Acosta διαθέτει την ταχύτητα για να μπει ξανά στη μάχη με τις Aprilia και Ducati, όπως έχουμε δει πολλές φορές.

Δυστυχώς για την KTM, δεν ήταν ένα Σαββατοκύριακο όπου οι Brad Binder, Enea Bastianini και Maverick Viñales της Red Bull KTM Tech3 είχαν πολλά θετικά να αναδείξουν. Θα μπορέσουν να βρουν περισσότερη ταχύτητα στους χώρους του διάσημου Καθεδρικού;

ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΗ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ: HRC

Η 5η θέση του Joan Mir και η 8η θέση του συναθλητή του στην Honda HRC Castrol, Luca Marini, έδειξαν ότι το Σαββατοκύριακο στην πίστα του Brno (Czech Adrenaline Factory) ήταν πολλά υποσχόμενο. Είναι η πρώτη φορά από την Ιαπωνία που ο Mir παίρνει βαθμούς τόσο στο Sprint όσο και στο Grand Prix, ενώ για τον Ιταλό ήταν η τέταρτη παρουσία στην πρώτη δεκάδα στους τελευταίους 5 Κυριακάτικους Αγώνες. Σταθερότητα.

Προσθέστε σε αυτά ακόμη ένα θετικό Σαββατοκύριακο για τον Diogo Moreira (Pro Honda LCR), με τον Βραζιλιάνο rookie να πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του στις Κατατακτήριες δοκιμές, και έχετε μια συνολικά ανεβασμένη Honda που φτάνει στο Assen με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε πριν από το GP Τσεχίας, ο Cal Crutchlow, που είχε ανέβει στο βάθρο του Assen το 2013, θα συνεχίσει να αντικαθιστά τον τραυματία Johann Zarco στην Castrol Honda LCR.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ: YAMAHA

Το θετικό για την Yamaha στο Brno ήταν ότι ο Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) πρόσθεσε ακόμη περισσότερους βαθμούς με τη 14η θέση. Από την άλλη πλευρά, η πτώση του Fabio Quartararo και η εγκατάλειψη του Alex Rins έκαναν την Κυριακή ακόμη μία δύσκολη ημέρα για την Monster Energy Yamaha MotoGP, ενώ ο Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) τερμάτισε στη 16η θέση.

Μπορεί η Yamaha να κάνει ένα βήμα μπροστά στο Assen; Πρόκειται για μια κλασική χάραξη που όλοι οι αναβάτες γνωρίζουν πολύ καλά, ενώ ο Razgatlioglu διαθέτει πολύ περισσότερη εμπειρία εδώ σε σχέση με το Brno. Και ο Miller γνωρίζει πολύ καλά πώς είναι να κερδίζεις στον Καθεδρικό της Ταχύτητας.

Είμαστε έτοιμοι για περισσότερη δράση; Επιστρέφουμε στο Tissot Grand Prix της Ολλανδίας, εκεί όπου η πίστα TT Circuit Assen δεν απογοητεύει ποτέ. Μείνετε μαζί μας για ακόμη περισσότερο MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο!