του Νεκτάριου Διατσίδη

Το MotoGP™ έριξε την αυλαία σε ακόμη μία ιστορική χρονιά αγώνων, η οποία χαρακτηρίστηκε από πρωτοφανή ανάπτυξη, αυξημένη αλληλεπίδραση με τους φιλάθλους και επιτεύγματα-ορόσημα τόσο εντός όσο και εκτός πίστας.

Η σεζόν του 2025 ξεκίνησε με μια μεγάλη εκδήλωση στην Bangkok και την εφαρμογή μιας νέας εταιρικής ταυτότητας, θέτοντας τον τόνο για μια χρονιά καινοτομίας και προόδου.

Σε 22 αγώνες σε 18 χώρες και 5 ηπείρους, το MotoGP™ παρουσίασε το μεγαλύτερο αγωνιστικό ημερολόγιο στην ιστορία του. Οι φίλαθλοι είδαν 5 Παγκόσμιους Πρωταθλητές να παρατάσσονται στην εκκίνηση, 10 από τις 11 ομάδες να κατακτούν βάθρα, καθώς και μία από τις σπουδαιότερες επιστροφές στην ιστορία του αθλητισμού από τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή MotoGP 2025, Marc Marquez (Ducati Lenovo Team).

Αυτές οι ιστορίες, σε συνδυασμό με ενισχυμένες δράσεις αλληλεπίδρασης με τους φιλάθλους και στρατηγικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αθλήματος, τροφοδότησαν μια εντυπωσιακή δυναμική. Η παγκόσμια βάση φιλάθλων εκτοξεύθηκε στα 632 εκατομμύρια (+12% σε σύγκριση με το 2024), ενώ τα αγωνιστικά Σαββατοκύριακα υποδέχθηκαν ρεκόρ 3.6 εκατομμυρίων θεατών. Η σεζόν κατέρριψε 9 ρεκόρ προσέλευσης, συμπεριλαμβανομένου του απόλυτου ρεκόρ των 311,797 θεατών στο Le Mans τον Μάιο – καθιστώντας τον Αγώνα στο Γαλλικό GP τον πιο πολυπληθή στην ιστορία του MotoGP.

Η τηλεοπτική θέαση αυξήθηκε παγκοσμίως κατά μέσο όρο κατά 9% σε κάθε Grand Prix – με την παρακολούθηση των Sprint να σημειώνει άλμα 26% – σε σύγκριση με το 2024. Παράλληλα, η ψηφιακή παρουσία του MotoGP συνέχισε να ενισχύεται, με τους ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια. Η αλληλεπίδραση σε αυτά τα κανάλια έφτασε το 61%, ενώ οι φίλαθλοι πέρασαν πάνω από 1 δισεκατομμύριο λεπτά δράσης στο επίσημο κανάλι του MotoGP στο YouTube.

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, έρευνες επιβεβαιώνουν ότι περισσότεροι από τους μισούς φιλάθλους και ακόλουθους του MotoGP είναι κάτω των 35 ετών – υπογραμμίζοντας τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση του αθλήματος στη νέα γενιά. Αυτό το νεανικό κοινό οδηγεί την αλληλεπίδραση σε κάθε πλατφόρμα, τοποθετώντας το MotoGP ανάμεσα στα πιο δυναμικά και προσανατολισμένα στο μέλλον αθλήματα παγκοσμίως.

Carmelo Ezpeleta, Chief Executive Officer του MotoGP:

«Το 2025 ήταν μια χρονιά-ορόσημο για το MotoGP – μια ξεκάθαρη αντανάκλαση της δουλειάς που έχουμε κάνει για να επεκτείνουμε το άθλημά μας σε νέο κοινό και να δημιουργήσουμε βαθύτερους δεσμούς με τους φιλάθλους μας. Από τα ρεκόρ προσέλευσης έως την ψηφιακή αλληλεπίδραση και τους απίθανους αγώνες στην πίστα, αυτή η χρονιά δείχνει τη δύναμη και τη ζωντάνια του αθλήματός μας σήμερα – αποδεικνύοντας την ικανότητα του MotoGP να συναρπάζει φιλάθλους και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο».

Η σεζόν του 2026 θα ξεκινήσει στην Buriram της Ταϊλάνδης, στην πίστα Chang International Circuit, από τις 27 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου. Ακολουθεί το πλήρες αγωνιστικό ημερολόγιο του 2026: