του Δημήτρη Διατσίδη

Το MotoGP επιβεβαίωσε ότι το Αυστραλιανό Grand Prix θα μεταφερθεί στην πίστα Adelaide Street Circuit από το 2027, σηματοδοτώντας μια πρωτοποριακή διοργάνωση για το άθλημα.

Η MotoGP Sports Entertainment Group, η Κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας και ο Δήμος της Αδελαΐδας ανακοίνωσαν ότι το Αυστραλιανό Grand Prix θα φιλοξενείται σε αστική πίστα στο κέντρο της Αδελαΐδας από το 2027.

Η εξαετής συμφωνία ξεκινά την επόμενη σεζόν και θα δει το MotoGP να αγωνίζεται στην αστική πίστα Adelaide Street Circuit έως και το 2032. Το εμβληματικό αυτό γεγονός θα είναι το πρώτο MotoGP Grand Prix που θα διεξαχθεί σε τοποθεσία στο κέντρο πόλης – με τα αδιαπραγμάτευτα πρότυπα ασφαλείας που απαιτεί η σύγχρονη εποχή του αθλήματος.

Η χάραξη της διαδρομής παρουσιάστηκε στην Αδελαΐδα την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, παρουσία Εθνικών μέσων ενημέρωσης, από τον Chief Sporting Officer του MotoGP, Carlos Ezpeleta, και τον Πρωθυπουργό της Νότιας Αυστραλίας, Peter Malinauskas.

Επιβεβαιώθηκε ότι το εναρκτήριο Αυστραλιανό GP στην Αδελαΐδα θα διεξαχθεί σε τρεις ημέρες τον Νοέμβριο του 2027. Η διαδρομή θα έχει μήκος περίπου 4,195 χλμ. με 18 στροφές που διασχίζουν τους δρόμους της πόλης, επιτρέποντας στους αναβάτες να αναπτύσσουν ταχύτητες άνω των 340 χλμ./ώρα.

Ο σχεδιασμός της αστικής πίστας ακολουθεί το πρότυπο της διάσημης αστικής πίστας Adelaide Street Circuit που φιλοξένησε αγώνες Formula 1 μεταξύ 1985 και 1995, με τις σημαντικές προσαρμογές που απαιτούνται ώστε η ασφάλεια των αναβατών να παραμένει απόλυτη προτεραιότητα.

Η διάταξη της πόλης, η κουλτούρα και το πάθος της για μεγάλες διοργανώσεις καθιστούν την Αδελαΐδα το ιδανικό «σπίτι» για ένα κορυφαίο, φεστιβαλικού χαρακτήρα αστικό Grand Prix – προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία αναβάθμισης της εμπειρίας των φιλάθλων σε νέο επίπεδο.

Ο Chief Sporting Officer του MotoGP, Carlos Ezpeleta, δήλωσε:

«Η έλευση του MotoGP στην Αδελαΐδα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη του πρωταθλήματός μας. Η πόλη διαθέτει παγκόσμιας κλάσης φήμη στη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και η δυνατότητα σχεδιασμού μιας ειδικά διαμορφωμένης διαδρομής στους δρόμους της πόλης είναι κάτι πραγματικά μοναδικό για το άθλημά μας».

«Από την πρώτη στιγμή, μαζί με την FIM, διασφαλίσαμε ότι η ασφάλεια παραμένει αδιαπραγμάτευτη – κάθε στοιχείο της αστικής πίστας Adelaide Street Circuit έχει σχεδιαστεί ώστε να πληροί τα υψηλότερα πρότυπα του σύγχρονου MotoGP, εξασφαλίζοντας ότι οι αναβάτες μπορούν να αγωνίζονται με απόλυτη ένταση και πλήρη αυτοπεποίθηση».

Η δέσμευση της Αδελαΐδας στις μεγάλες διοργανώσεις την καθιστά το ιδανικό μέρος για το επόμενο κεφάλαιο του MotoGP στην Αυστραλία. Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι που θα παρουσιάσουμε εδώ ένα νέο στυλ αγώνων και θα δημιουργήσουμε μια πραγματική γιορτή του αθλήματός μας που θα φέρνει τους φιλάθλους ακόμη πιο κοντά στη δράση».

«Αυτή η συνεργασία αντιπροσωπεύει τολμηρή φιλοδοξία τόσο από το MotoGP όσο και από την Αυστραλία – και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι που ξεκινάμε αυτό το ταξίδι μαζί».

Ο Πρωθυπουργός της Νότιας Αυστραλίας, Peter Malinauskas, πρόσθεσε:

«Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία για τη Νότια Αυστραλία και ακόμη μια απόδειξη ότι η πολιτεία μας έχει πραγματική δυναμική. Ανταγωνιζόμαστε πλέον την υπόλοιπη χώρα για τις κορυφαίες διοργανώσεις παγκοσμίως – και κερδίζουμε. Η φιλοξενία του πρώτου Αγώνα MotoGP σε αστική πίστα παγκοσμίως θα προσφέρει στην Αδελαΐδα μια πραγματικά μοναδική πρόταση που σίγουρα θα προσελκύσει επισκέπτες από άλλες πολιτείες και από το εξωτερικό».

«Πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από μια παγκόσμιας κλάσης διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού – αφορά τη δημιουργία οικονομικής δραστηριότητας για την πολιτεία μας, τη στήριξη θέσεων εργασίας και την ανάδειξη της Νότιας Αυστραλίας στη Διεθνή σκηνή».

«Στηρίζουμε μεγάλες διοργανώσεις που αποφέρουν ισχυρή οικονομική απόδοση, και το MotoGP κάνει ακριβώς αυτό. Το MotoGP αναπτύσσεται παγκοσμίως με ρυθμό ρεκόρ – και η Αδελαΐδα θα αποτελεί πλέον βασικό μέρος αυτής της αναπτυξιακής πορείας».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.