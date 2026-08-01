του Νεκτάριου Διατσίδη

H Buriram θα φιλοξενήσει τον εναρκτήριο Γύρο του νέου κύκλου κανονισμών του MotoGP, καθώς το πρωτάθλημα ξεκινά την 79η σεζόν του. 400 χλμ. βόρεια από την πρωτεύουσα Μπανγκόγκ η Buriram έγινε γνωστή εκτός Ταϊλάνδης κυρίως από τους Αγώνες των WorldSBK το 2015 και του MotoGP από το 2018 και μετά.

Το MotoGP θα εγκαινιάσει μια νέα εποχή στην κορυφαία κατηγορία των αγώνων μοτοσυκλέτας, όταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM MotoGP 2027 ξεκινήσει με το Grand Prix της Ταϊλάνδης στην Buriram, από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου 2027.

Η Ταϊλάνδη θα φιλοξενήσει την πρεμιέρα της σεζόν του MotoGP για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία της χώρας για το πρωτάθλημα, καθώς και το πάθος της συνεχώς διευρυνόμενης βάσης φιλάθλων της. Μετά την επιτυχία των εναρκτήριων αγώνων του 2025 και του 2026, η Buriram θα υποδεχθεί ξανά τους ταχύτερους αναβάτες του κόσμου, καθώς το MotoGP εισέρχεται σε ένα νέο, ιστορικό κεφάλαιο.

Το Thai Grand Prix 2027 θα γράψει ιστορία ως ο πρώτος Αγώνας που θα διεξαχθεί με βάση τους νέους τεχνικούς κανονισμούς του MotoGP για την περίοδο 2027–2031. Οι φίλαθλοι σε όλο τον κόσμο θα παρακολουθήσουν για πρώτη φορά τη νέα γενιά μοτοσυκλετών του MotoGP να αγωνίζεται σε πραγματικές συνθήκες, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας συναρπαστικής νέας εποχής για το άθλημα.

Η Buriram έχει πλέον καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες πίστες στο καλεντάρι του MotoGP, με τους παθιασμένους φιλάθλους της Ταϊλάνδης να δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου. Η φετινή πρεμιέρα της σεζόν είδε τον Marco Bezzecchi να κατακτά μια αξέχαστη νίκη για την Aprilia μπροστά σε αριθμό-ρεκόρ θεατών (228,228), επιβεβαιώνοντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική του MotoGP στην περιοχή και ενισχύοντας τη θέση της Ταϊλάνδης ως μίας από τις σημαντικότερες αγορές του πρωταθλήματος.

Ο Carmelo Ezpeleta, CEO του MotoGP Group, δήλωσε:

«Η φιλοξενία της πρεμιέρας της σεζόν του MotoGP για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αποτελεί απόδειξη της εξαιρετικής συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει στην Ταϊλάνδη και του απίστευτου πάθους των φιλάθλων. Η Buriram προσφέρει σταθερά μία από τις καλύτερες διοργανώσεις του καλενταριού μας, γεγονός που την καθιστά το ιδανικό μέρος για την έναρξη της νέας τεχνικής εποχής του MotoGP. Ο πρώτος Αγώνας με τους κανονισμούς του 2027 θα σηματοδοτήσει την αρχή ενός συναρπαστικού νέου κεφαλαίου για το άθλημά μας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που αυτό το ταξίδι ξεκινά από την Ταϊλάνδη».

Με το παθιασμένο τοπικό κοινό, τις εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης της πίστας Chang International Circuit και τον ενθουσιασμό που συνοδεύει τον νέο κύκλο κανονισμών, η Buriram είναι έτοιμη να προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για την εκκίνηση της σεζόν του MotoGP το 2027.