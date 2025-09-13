του Δημήτρη Διατσίδη

Το πιο συναρπαστικό άθλημα στον κόσμο οργανώνει μια αξέχαστη βραδιά στο Ρίμινι, τιμώντας Πρωταθλητές, την κληρονομιά τους και το μέλλον

Προαναγγέλθηκε ως MotoGP Iconic και, στο εντυπωσιακό Teatro Amintore Galli στο Ρίμινι την Πέμπτη, αποκαλύφθηκαν τα πάντα. Τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία του MotoGP συγκεντρώθηκαν – με 23 Παγκόσμια Πρωταθλήματα MotoGP και πάνω από 300 νίκες MotoGP – για να γιορτάσουν την κληρονομιά του αθλήματος και να κοιτάξουν προς το μέλλον. Ένα νέο Hall of Fame, ένας νέος σχεδιασμός τροπαίου και τρεις νέοι MotoGP Legends παρουσιάστηκαν επί σκηνής σε μια πραγματικά αξέχαστη βραδιά.

HALL OF FAME

Οι θρύλοι του MotoGP έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία του αθλήματος και στο να γίνει αυτό που είναι σήμερα. Τώρα, η εκδήκωση Hall of Fame προσθέτει ένα ακόμα επίπεδο αναγνώρισης για όσους είχαν τις περισσότερες νίκες, τη μεγαλύτερη επιτυχία και για εκείνους των οποίων τα ονόματα είναι ταυτισμένα με την εποχή τους και με το ίδιο το MotoGP. Οι ήρωες που δεν είναι πια μαζί μας τιμήθηκαν και εντάχθηκαν πρώτοι: Umberto Massetti, Geoff Duke, John Surtees, Mike Hailwood, Phil Read και Barry Sheene, όλοι τους πλέον μέλη του Hall of Fame από την εναρκτήρια βραδιά.

Στη συνέχεια, ήρθε η ώρα να τιμηθούν όλοι όσοι μπόρεσαν να παραβρεθούν ή να στείλουν τα μηνύματά τους για την τελετή. Ξεκινώντας με τον Giacomo Agostini, οκτάκις Παγκόσμιο Πρωταθλητή με 68 νίκες. Τον Kenny Roberts, τον πρώτο Αμερικανό Πρωταθλητή, με τρεις τίτλους MotoGP. Τον Freddie Spencer, Πρωταθλητή δύο κατηγοριών την ίδια χρονιά και τον νεότερο στην ιστορία του MotoGP τότε. Τον Eddie Lawson, Πρωταθλητή με δύο εργοστάσια σε μια ένδοξη πορεία τη δεκαετία του ’80. Τον Wayne Rainey, τρεις φορές διαδοχικό Πρωταθλητή, και τον «αντίπαλό» του Kevin Schwantz – με 25 νίκες και τον τίτλο του 1993.

Από εκεί και πέρα, εμφανίστηκε ένα ακόμα όνομα που δημιούργησε μια νέα εποχή: Mick Doohan. Ο Αυστραλός εντάχθηκε και έστειλε τις ευχές του, πριν ανεβεί στη σκηνή ένας συμπατριώτης του – ο πρώτος αναβάτης που κατέκτησε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με την Ducati και ένας από τους πιο ταλαντούχους που αγωνίστηκαν ποτέ: Casey Stoner. Με 112 βάθρα και 31 νίκες MotoGP, ο Dani Pedrosa έγινε επίσης μέλος του νέου Hall of Fame, ως ένας από τους αποκαλούμενους «Fantastic Four». Στη συνέχεια, ήρθε η σειρά του Jorge Lorenzo, τρεις φορές Πρωταθλητή MotoGP, να ενταχθεί, καθώς παλιοί αντίπαλοι έγιναν πλέον συνοδοιπόροι στο Hall of Fame.

Τέλος, ο πιο πρόσφατος που αποσύρθηκε – αλλά όχι και ο τελευταίος που αγωνίστηκε. Το #46. Η τελετή έκλεισε με την υποδοχή του Valentino Rossi στη σκηνή, γιορτάζοντας τα επτά Παγκόσμια Πρωταθλήματά του στο MotoGP με στιλ – καθώς και ο ίδιος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να γίνει το MotoGP… iconic.

ΤΡΕΙΣ ΝΕΟΙ ΘΡΥΛΟΙ

Εκτός από την ένταξη υπαρχόντων θρύλων του MotoGP στο νέο Hall of Fame, έγινε και μια ακόμη σημαντική ανακοίνωση: τρεις νέοι Θρύλοι θα ενταχθούν το 2026.

Σε τιμή για τα κατορθώματά τους στην κορυφαία κατηγορία των Grand Prix μοτοσυκλετών, οι Πρωταθλητές Leslie Graham (1949), Libero Liberati (1957) και Gary Hocking (1961) θα γίνουν θρύλοι του MotoGP την επόμενη σεζόν – πράγμα που σημαίνει ότι κάθε Πρωταθλητής MotoGP θα έχει πλέον τη θέση του ως Θρύλος.

Τώρα, τα φώτα στρέφονται ξανά στη δράση της πίστας στο San Marino GP, με ακόμα περισσότερη ιστορία να γράφεται. Το νέο τρόπαιο και το Hall of Fame περιμένουν τα αστέρια του σήμερα, για να δούμε ποιοι θα προσθέσουν το όνομά τους – ή θα το χαράξουν ξανά – δίπλα σε ένα ακόμη κεφάλαιο της ήδη υπάρχουσας κληρονομιάς τους.