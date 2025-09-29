του Δημήτρη Διατσίδη

Το 17ο φετινό MotoGP έγινε στην Ιαπωνία και πέρα από το ενδιαφέρον για τη νίκη, για τον Τίτλο του Πρωταθλητή, για το αν θα είχαμε μια δραματική κατάληξη με σπασμένους κινητήρες, η ιστορία κατέγραψε μερικά ενδιαφέροντα στατιστικά:

Francesco Bagnaia: Νίκη

Κατέκτησε τη δεύτερη νίκη του σε GP για τη φετινή σεζόν, μετά το Austin. Αυτή είναι η πρώτη του διπλή νίκη (Sprint και GP) μετά το Solidarity GP την περασμένη χρονιά και η δεύτερη συνεχόμενη διπλή νίκη του στο Motegi. Είναι ο δεύτερος αναβάτης το 2025 που έχει πετύχει διπλή νίκη, μαζί με τον ομόσταυλό του Marc Marquez (ο οποίος έχει ήδη 10 διπλές νίκες φέτος).

Ducati: Νίκες

Έχει κατακτήσει 15 νίκες σε GP μέχρι στιγμής για το 2025, δύο λιγότερες από τη δεύτερη καλύτερη σεζόν της στο MotoGP, που ήταν το 2023. Κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες σε μία σεζόν MotoGP, που επετεύχθη το 2024 με 19 νίκες. Με πέντε Αγώνες να απομένουν, υπάρχει η δυνατότητα να σπάσει το δικό της ρεκόρ.

Marc Marquez: 2ος

Κατέκτησε το έβδομο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, ισοφαρίζοντας τον θρύλο του MotoGP Valentino Rossi. Μόνο ένας αναβάτης έχει περισσότερους Τίτλους MotoGP: ο Giacomo Agostini (8).

Τερμάτισε 2ος, κατακτώντας το 15ο του βάθρο σε GP για τη φετινή χρονιά, κάνοντάς το το τρίτο καλύτερό του πρωτάθλημα στο MotoGP (μέχρι στιγμής) όσον αφορά τα βάθρα, μετά το 2019 (18 – ρεκόρ στην κατηγορία) και το 2013 (16).

Joan Mir: 3ος

Κατέκτησε το πρώτο του βάθρο σε GP από το Algarve GP το 2021, όπου ήταν 2ος – 1421 ημέρες πριν. Αυτό είναι το πρώτο του βάθρο με την Honda και το πρώτο βάθρο εργοστασιακού αναβάτη της Honda από την 3η θέση του Marc Marquez στο Motegi το 2023.

Alex Marquez: 6oς

Τερμάτισε 6ος, αφήνοντας τη μάχη του Τίτλου στον αδερφό του Marc Marquez.

Παραμένει 2ος στη βαθμολογία, με 66 βαθμούς διαφορά από τον Bagnaia και πλέον θα παλέψει για τη 2η θέση πίσω από τον Marc Marquez.

Συνεχίζει να διεκδικεί τον Τίτλο του Καλύτερου Αναβάτη Ανεξάρτητης Ομάδας και έχει πλέον προβάδισμα 144 βαθμών έναντι του Franco Morbidelli. Θα έχει δεύτερη ευκαιρία να “κλειδώσει” τον τίτλο στην Ινδονησία, αν μετά τον GP έχει πάνω από 148 βαθμούς διαφορά.