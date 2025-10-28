του Δημήτρη Διατσίδη

Το 20ο MotoGP του 2025 ήταν ενδιαφέρον για πολλές περιπτώσεις αποτελεσμάτων της μεγάλης κατηγορίας. Οι αριθμοί που προκύπτουν για τα στατιστικά στοιχεία της χρονιάς, δείχνουν τη συνεχιζόμενη κυριαρχία της Ducati, ακόμη και χωρίς τον ήδη Παγκόσμιο Πρωταθλητή της χρονιάς, τον Marc Mrquez, αλλά και η ΚΤΜ δια χειρός Pedro Acosta πήρε ένα μη αναμενόμενο αποτέλεσμα, ενώ η Honda επιβεβαίωσε τη φοβερή άνοδο που έχει κάνει σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Alex Marquez

Νίκη

Κατέκτησε την τρίτη του νίκη σε Αγώνα MotoGP, μετά τα Grand Prix της Ισπανίας και της Καταλονίας νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Αυτή είναι η 11η παρουσία του στο βάθρο του MotoGP φέτος – 4 λιγότερες από τον αδερφό του Marc Marquez, ο οποίος έχει τις περισσότερες με 15.

Ducati

Με την επιτυχία του Μαλαισιανού GP έφτασε τις 17 νίκες μέσα στη χρονιά, ισοφαρίζοντας τη δεύτερη καλύτερη σεζόν της από το 2023. Το ρεκόρ της ομάδας είναι 19 νίκες από το 2024 και μπορεί ακόμη να το ισοφαρίσει φέτος.

BK8 Gresini Racing MotoGP

Τίτλος

Εξασφάλισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανεξάρτητων Ομάδων του MotoGP, ολοκληρώνοντας το Grand Prix της Μαλαισίας με 146 βαθμούς διαφορά από την Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Pedro Acosta

2η θέση

Τερμάτισε 2ος, ισοφαρίζοντας το καλύτερο αποτέλεσμα του σε Grand Prix φέτος, από τους Αγώνες Ουγγαρίας και Ινδονησίας. Αυτή είναι η ένατη παρουσία του στο βάθρο του MotoGP και η τέταρτη της φετινής σεζόν. Έχει πλέον μόνο δύο λιγότερες από τον ομόσταυλό του Brad Binder, ο οποίος είναι ο αναβάτης της KTM με τις περισσότερες παρουσίες στο βάθρο – 11 συνολικά. Να σημειώσουμε ότι το πέτυχε παίρνοντας την ευθύνη να αφαιρέσει την ηλεκτρονική υποβοήθηση της μοτοσυκλέτας και να διαχειριστή με το χέρι του τους 300 ίππους!

Joan Mir

3η θέση

Τερμάτισε 3ος, κατακτώντας το δεύτερο βάθρο του με την Honda φέτος, μετά την Ιαπωνία, και το 15ο συνολικά στην κατηγορία. Είναι η πρώτη φορά από το Qatar το 2022 που αναβάτες από Ducati, KTM και Honda μοιράζονται το βάθρο ενός Αγώνα MotoGP.

Honda

Βάθρα

Με τον Mir στην 3η θέση, αυτή είναι η τέταρτη παρουσία της Honda στο βάθρο φέτος. Η τελευταία φορά που η Honda είχε 4 (ή περισσότερα) βάθρα μέσα σε μια σεζόν ήταν το 2021, με 5 συνολικά.

Marco Bezzecchi

11η θέση

Τερμάτισε 11ος, το χειρότερο αποτέλεσμά του σε γραμμή τερματισμού από τότε που ήταν 14ος στην Γαλλία νωρίτερα τη φετινή χρονιά.

Παρόλα αυτά, επέστρεψε στην 3η θέση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP, 5 βαθμούς μπροστά από τον Francesco Bagnaia, ο οποίος εγκατέλειψε τον Αγώνα.

Όμως η Aprilia και πάλι δεν φαίνεται να λύνει τα προβλήματα των τελευταίων χρόνων που έχει σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και ασφάλτου.