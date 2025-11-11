του Δημήτρη Διατσίδη

Ο 21ος Αγώνας MotoGP του 2025, έδωσε ένα συγκλονιστικό Αγώνα Sprint το Σάββατο και ένα λιγότερο εντυπωσιακό Αγώνα την Κυριακή, αφού όλοι ρύθμισαν πιο σωστά τις μοτοσυκλέτες τους και απέφυγαν τα λάθη. Τα κυριότερα στατιστικά του MotoGP της Πορτογαλίας είναι:

Μarcο Bezzecchi

Νίκη

Πέτυχε τη 2η νίκη του στο MotoGP από τότε που εντάχθηκε στην Aprilia φέτος, μαζί με αυτή στο Silverstone.

Αυτή είναι η 5η του νίκη συνολικά στο MotoGP.

Παραμένει 3ος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, αλλά τώρα έχει προβάδισμα 35 βαθμών έναντι του Francesco Bagnaia.

Νικητές

6 στη σειρά: Marc Marquez (San Marino), Francesco Bagnaia (Ιαπωνία), Fermin Aldeguer (Ινδονησία), Raul Fernandez (Αυστραλία), Alex Marquez (Μαλαισία) και τώρα ο Marco Bezzecchi (Πορτογαλία) — 6 διαφορετικοί νικητές σε 6 διαδοχικούς Αγώνες MotoGP, για πρώτη φορά από το 2020, όταν υπήρχαν 6 από το Emilia-Romagna GP έως το European GP.

Aprilia

Οι άνθρωποι του εργοστασίου από το Νοάλε της Βενετίας, πανηγύρισαν την 3η φετινή νίκη στο MotoGP, μαζί με το Silverstone (Bezzecchi) και τον Raul Fernandez (Αυστραλία). Αυτή είναι η πρώτη φορά που πετυχαίνουν περισσότερες από 2 νίκες σε μία και μόνο σεζόν MotoGP.

Έχουν ισοφαρίσει την KTM με 7 νίκες στο MotoGP.

Alex Marquez

Τερμάτισε 2ος, κατακτώντας το 12ο του βάθρο στο MotoGP φέτος. Είναι ο αναβάτης με τα περισσότερα βάθρα φέτος, μετά τον αδελφό του Marc Marquez, που έχει 15.

Pedro Acosta

Τερμάτισε 3ος, για το 10ο του βάθρο στο MotoGP και το 5ο της φετινής σεζόν. Έχει πλέον ένα λιγότερο βάθρο από τον ομόσταβλό του Brad Binder, που είναι ο αναβάτης της KTM με τα περισσότερα βάθρα στο MotoGP: 11.

Παραμένει 5ος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, αλλά 3 βαθμούς πίσω από τον Bagnaia.

Francesco Bagnaia

Εγκατάλειψη

Έπεσε ενώ βρισκόταν στην 4η θέση και παραμένει 4ος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, αλλά τώρα είναι 35 βαθμούς πίσω από τον Bezzecchi και 3 βαθμούς μπροστά από τον Acosta.

Παρουσία Κοινού

Ρεκόρ

183,102 θεατές παρακολούθησαν το Qatar Airways Grand Prix 2025 της Πορτογαλίας, το οποίο αποτελεί νέο ρεκόρ προσέλευσης στο Portimao.