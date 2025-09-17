του Δημήτρη Διατσίδη

Το 16ο MotoGP του 2025 είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ως προς τα στατιστικά που γράφτηκαν στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ας δούμε τα κυριότερα:

Marc Marquez

Η νίκη του ΜΜ93 ήταν η 73η στο MotoGP, η 99η σε όλες τις κατηγορίες. Αυτή είναι η 14η νίκη του με την Ducati, ισοφαρίζοντας τον Andrea Dovizioso στην 3η θέση της λίστας με τους πιο επιτυχημένους αναβάτες της Ducati στο MotoGP, πίσω από τον Francesco Bagnaia (30 νίκες) και τον θρύλο του MotoGP Casey Stoner (23).



Κατέκτησε την 11η νίκη του σε Grand Prix για φέτος, ισοφαρίζοντας τον απολογισμό του Francesco Bagnaia από πέρυσι.

Η τελευταία φορά που είχε τουλάχιστον 11 νίκες σε μία σεζόν ήταν το 2019, με 12. Κατέχει το ρεκόρ της κατηγορίας με 13 νίκες, που σημείωσε το 2014.

Πλέον προηγείται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με 512 βαθμούς, θέτοντας νέο ρεκόρ βαθμών σε μία σεζόν MotoGP από τότε που εισήχθη η μορφή των Αγώνων Sprint το 2023.

Είναι 182 βαθμούς μπροστά από τον αδερφό του, Alex και θα έχει το πρώτο “match point” στην Ιαπωνία, αλλά μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα μόνο την Κυριακή στο Motegi. Χρειάζεται να είναι 185 βαθμούς μπροστά για να το εξασφαλίσει.

Marco Bezzecchi

Τερμάτισε 2ος, σημειώνοντας το έκτο του βάθρο από τότε που εντάχθηκε στην Aprilia φέτος, μαζί με τη νίκη του στο Silverstone, τις δεύτερες θέσεις σε Assen και Brno, και τις τρίτες στο Red Bull Ring και στην Balaton Park.

Παραμένει 4ος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με 229 βαθμούς, αλλά πλησιάζει την 3η θέση και τώρα είναι μόλις 8 βαθμούς πίσω από τον Francesco Bagnaia.

Alex Marquez

Τερμάτισε 3ος, κατακτώντας το ένατο βάθρο του σε GP για φέτος και το πρώτο του στο Misano.Είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και δύσκολα θα την χάσει στους 6 αγώνες που απομένουν.

Enea Bastianini

Εγκατέλειψε μετά από πτώση, κάτι που σηματοδοτεί την πρώτη φορά στις έξι εμφανίσεις του στο Misano στο MotoGP που δεν ανέβηκε στο βάθρο.

174,821 – Προσέλευση

174,821 θεατές βρέθηκαν στο Red Bull GP του Σαν Μαρίνο και της Ριβιέρας του Ρίμινι για το 2025, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ προσέλευσης στο Misano — ο ιδανικός τρόπος να γιορταστεί το γεγονός ότι θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε αγώνες στην πίστα αυτή μέχρι τουλάχιστον το 2031.