του Νεκτάριου Διατσίδη

Το Scoox Zero X7 δείχνει πώς οι νέες μάρκες αλλάζουν τις κατηγορίες στον χώρο των ηλεκτρικών οχημάτων με εκκεντρικές σχεδιαστικές επιλογές και σύγχρονη τεχνολογία.

Ένα από τα καλύτερα πράγματα στα ηλεκτρικά δίκυκλα είναι ότι συνεχώς εμφανίζονται νέα και πολύ διαφορετικά μοντέλα. Και επειδή αυτή η κατηγορία παραμένει σχετικά περιθωριακή, οι σχεδιαστές έχουν ουσιαστικά ένα λευκό χαρτί μπροστά τους. Χωρίς κανόνες, η κατηγορία των ηλεκτρικών μοντέλων χωρίζεται σε πολλές υποκατηγορίες και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε σχεδιαστικές και τεχνολογικές καινοτομίες. Αν μη τι άλλο, το εντυπωσιακό διαφορετικό σχήμα που δεν έχουμε ξαναδεί έχει γίνει το ζητούμενο, κάνοντας τα ηλεκτρικά δίκυκλα να είναι τελικά πολύ διασκεδαστικά.

Η Scoox μια νέα Κινεζική εταιρεία, είναι μία από τις πολλές μικρές εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων που προσπαθούν να κερδίσουν το δικό τους κομμάτι στο μέλλον κάνοντας πράγματα που συνήθως οι μεγάλες εταιρείες δεν τολμούν. Η πρώτη τους προσπάθεια να κερδίσουν λίγη δημοσιότητα είναι το σκούτερ Zero X7 και μοιάζει σαν ένα κομμάτι αφηρημένης βιομηχανικής τέχνης.

Το Zero X7 είναι πολύ μικρό σε μέγεθος, περίπου 1,850 χλστ. μήκος, 760 χλστ. πλάτος και κάτι παραπάνω από 990 χλστ. ύψος. Το μεταξόνιο είναι λίγο πάνω από 1,300 χλστ., μικρότερο ακόμη και από μερικά ποδήλατα. Η ισχύς προέρχεται από έναν κινητήρα της Bosch 3,000 watt που αποδίδει περίπου 4 ίππους. Η τελική ταχύτητα φτάνει περίπου τα 90 χιλιόμετρα την ώρα, που είναι τρομακτικά γρήγορη δεδομένου του πόσο μικρό είναι αυτό το σκούτερ. Η Scoox πρόσθεσε επίσης ABS και πιθανότατα υπάρχει traction control που ελέγχει την παροχή της μεγάλης ροπής στον πίσω τροχό, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το μικρό σκούτερ έχει καλύτερη τεχνολογία ασφαλείας από μερικές κανονικού μεγέθους μοτοσυκλέτες.

Η μεγαλύτερη καινοτομία όμως είναι το σύστημα διεύθυνσης καθώς χρησιμοποιεί την λύση του μονού βραχίονα με έναν σφαιρικό κάτω σύνδεσμο, ενώ ο τροχός στρίβει μέσω ενός πιο μικρού άνω βραχίονα που επιτρέπει την κίνηση της ανάρτησης που λειτουργεί ανεξάρτητα και εδράζεται στον κάτω βραχίονα μαζί με το αμορτισέρ. Είναι κάτι που θα μπορούσαμε να δούμε σε μια πρωτότυπη σπορ μοτοσυκλέτα concept μοτοσυκλέτα παρά σε ένα μικρό ηλεκτρικό σκούτερ για μετακινήσεις στους πολυσύχναστους δρόμους και αυτό δείχνει πως η Scoox στοχεύει σε τεχνολογίες που αφορούν την ασφάλεια.

Η σχεδίαση του αμαξώματος με τα πλαϊνά πάνελ να κατεβαίνουν και να αγκαλιάζουν τη μοτοσυκλέτα είναι επίσης πρωτότυπη. Στενεύει μπροστά, φαρδαίνει πίσω και κρύβει τον κινητήρα και το σύστημα μετάδοσης με έναν δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ακόμα και η σέλα είναι τύπου ποδηλάτου αλλά μεγαλύτερη και έχει τη δυνατότητα ρύθμισης του ύψους.

Η τεχνολογία είναι εκπληκτικά σύγχρονη. Μια οθόνη TFT 7 ιντσών αναλαμβάνει όλα τα βασικά. Η συνδεσιμότητα με το κινητό επιτρέπει να υπάρχουν αρκετές ειδοποιήσεις όπως η κατάσταση της μπαταρίας, αλλά και ειδοποίηση παραβίασης. Η μοτοσυκλέτα έχει αισθητήρες που ενεργοποιούνται αν κάποιος τη χτυπήσει ή προσπαθήσει να τη μετακινήσει ενώ είναι παρκαρισμένη και τότε στέλνει μήνυμα κατευθείαν στο κινητό τηλέφωνο.

Η χωρητικότητα της μπαταρίας δεν είναι γνωστή, ούτε η αυτονομία της, ούτε ο χρόνος φόρτισης, ενώ δεν υπάρχει επιβεβαίωση αν είναι αφαιρούμενη. Υπάρχει ένα κάλυμμα ακριβώς μπροστά από τη σέλα που σίγουρα κρύβει κάτι σημαντικό, αλλά η Scoox δεν δίνει τεχνικά χαρακτηριστικά.

Το Zero X7 βγαίνει στην αγορά της Κίνας στις αρχές του 2026, με δοκιμαστικές βόλτες να ξεκινούν στα τέλη του 2025 σε μεγάλες πόλεις όπως το Πεκίνο και την Σανγκάη. Η Scoox χτίζει δίκτυο και υπόσχεται περισσότερα μοντέλα σύντομα, συμπεριλαμβανομένης μιας πιο σπορ σειράς και μιας πιο άνετης σειράς για καθημερινές μετακινήσεις.

Ακόμα κι αν το Zero X7 δεν έχει μεγάλη αναγνώριση ή επιτυχία, δείχνει τον δρόμο που ακολουθούν οι νέες εταιρίες στον χώρο των ηλεκτρικών οχημάτων. Με μικρές, παράξενες, ιδιόρρυθμες κατασκευές σαν αυτή, προωθούν την ηλεκτρική κατηγορία με τρόπους που οι μεγάλες μάρκες σπάνια τολμούν. Με πολλές καινοτομίες καταλαμβάνουν ένα μικρό μερίδιο στην αγορά και καλό τα μικρά σκούτερ να κυκλοφορούν μέσα στις πόλεις χωρίς να θυσιάζεται η ασφάλεια, αλλά αντιθέτως να είναι το βασικό ζητούμενο.