του Νεκτάριου Διατσίδη

Το νέο JOG Electric φέρνει την Yamaha στην εποχή της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και της ανταλλαγής μπαταριών με ένα ελαφρύ, φιλικό σκούτερ πόλης.

Η Yamaha δεν ήταν η πιο γρήγορη στο να κατασκευάσει ηλεκτρικά δίτροχα και να περιορίσει τα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, αλλά αντιθέτως έκανε τις πιο σωστές κινήσεις για να διατηρήσει την καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στους δύο κόσμους. Παντρεύοντας τις δύο τεχνολογίες της ηλεκτρικής και της θερμοδυναμικής, έδωσε ταυτόχρονα λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη και αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υβριδική τεχνολογία. Έτσι η Yamaha διατήρησε μία γκάμα που έχει όλες τις επιλογές, με τα ηλεκτρικά μοντέλα να αποτελούν τα πιο προσιτά και όχι τα πιο ακριβά που συνήθως προτείνουν άλλες εταιρίες.

Και ενώ τα εντυπωσιακά ηλεκτρικά πρωτότυπα προσπαθούν να τραβήξουν όλη την προσοχή τα τελευταία χρόνια, ένα μικρό σκούτερ από την Yamaha, το νέο JOG Electric, είναι αυτό που τελικά θα μετακινεί καθημερινά τον κόσμο σε τεράστιους αριθμούς. Σκούτερ όπως αυτό είναι ένα από τα πραγματικά εργαλεία της καθημερινότητας, αυτά που διαμορφώνουν τον τρόπο μετακίνησης στις πόλεις και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της κίνησης με την ευελιξία τους.

Το JOG Electric βασίζεται στην ιδέα της χρηστικότητας χωρίς περιττές δυσκολίες και συμβιβασμούς. Διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα 1.7 kW που ισοδυναμεί με ισχύ 2.2 ίππων, αλλά και μεγάλη ροπή, ρυθμισμένη ώστε να είναι φιλικό και προβλέψιμο στην οδήγηση. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ενσωματωμένος στον τροχό ώστε να λειτουργεί αθόρυβα και ομαλά. Η αυτονομία αγγίζει περίπου τα 53 χιλιόμετρα με πλήρη φόρτιση, χάρη στη μπαταρία που αλλάζει. Δεν προορίζεται για μεγάλες αποστάσεις αλλά η δυνατότητα αλλαγής της μπαταρίας είναι μια καλή λύση για τις μετακινήσεις, ιδιαίτερα για γρήγορες δουλειές και μικρές διαδρομές από τη στιγμή που δεν είναι πολύ μακριά ένας σταθμός αλλαγής. Στην Ιαπωνία, το σκούτερ πωλείται χωρίς μπαταρία ή φορτιστή, επειδή εκεί υπάρχει η εξειδικευμένη εταιρεία τεχνολογίας Gachaco που αναλαμβάνει όλο το κομμάτι της ενέργειας και των σταθμών αλλαγής μπαταριών. Οι αναβάτες απλώς εγγράφονται, αλλάζουν την μπαταρία με μια φορτισμένη από τον σταθμό, αφήνουν την άδεια και συνεχίζουν.

Το ίδιο το σκούτερ ζυγίζει λίγο πάνω από 93 κιλά με τη μπαταρία πάνω, κάτι που το κάνει ελαφρύ και ευέλικτο. Ο μπροστινός τροχός των 12 ιντσών και ο πίσω των 10 ιντσών βοηθούν στην οδική συμπεριφορά, ενώ η Yamaha προσθέτει ένα συνδυασμένο σύστημα φρένων που μοιράζει μέρος της δύναμης και στον μπροστινό τροχό μαζί με το πίσω φρένο. Παραμένει στον αναβάτη να χρησιμοποιεί σωστά και τα δύο φρένα, αλλά προσφέρει μια μικρή βοήθεια για να μη χαθούν κρίσιμα μέτρα φρεναρίσματος στην κυκλοφορία σε ολισθηρούς δρόμους, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας πρόσφυσης στον εμπρός τροχό.

Το JOG έχει όλες εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν ένα σκούτερ ευχάριστο στην καθημερινότητα. Πλήρης LED φωτισμός για καλύτερη ορατότητα και μία καθαρή ψηφιακή LCD οθόνη με τις απαραίτητες ενδείξεις. Στην αριστερή θήκη χωράει ένα μπουκάλι του μισού λίτρου, ενώ στη δεξιά πλευρά υπάρχει θύρα USB Type-A για φόρτιση κινητού. Κάτω από τη σέλα χωράνε μικροπράγματα όπως γάντια ή αδιάβροχο και υπάρχει ένας γάντζος για το κράνος. Υπάρχει ακόμη και εμπρός γάντζος που σηκώνει έως 1 κιλό βάρος για μικρές τσάντες.

Το JOG Electric είναι διαθέσιμο σε δύο νέες χρωματικές επιλογές. Το Dignified Gray Metallic προσφέρει μια πιο σκούρα εμφάνιση, ενώ το Concrete Gray είναι πιο ανοιχτό και σύγχρονο. Η απλότητα στον σχεδιασμό και τα χρώματα, είναι κάτι που ταιριάζει απόλυτα με τον χαρακτήρα του σκούτερ.

Η Yamaha έφτιαξε το JOG Electric με στόχο την ευκολία και την οικονομία στις μετακινήσεις. Είναι μικρό και ελαφρύ για να καλύπτει ιδανικά τις μικρές αποστάσεις χωρίς να καταναλώνει πολύ ηλεκτρική ενέργεια. Μπορεί να μην αποτελεί την αιχμή της μελλοντικής τεχνολογίας με την πρώτη ματιά, αλλά είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για τις αστικές μετακινήσεις. Είναι ευέλικτο στην οδήγηση, ασφαλές, προσιτό και φτιαγμένο για να ενσωματώνεται φυσικά στην καθημερινότητα της πόλης σε μικρές διαδρομές ή και για μεγαλύτερες όταν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της μπαταρίας.