του Νεκτάριου Διατσίδη

Το νέο ZONTES D368 ETC είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας τον νέο κινητήρα των 368cc και την ανασχεδιασμένη μετάδοση με ηλεκτρονικό γκάζι, Cruise Control, αναβαθμισμένες αναρτήσεις, προηγμένη τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό.

Επιδόσεις, Ηλεκτρονικό Γκάζι και Cruise Control

Η εξέλιξη είναι ουσιαστική. Ο μονοκύλινδρος, τετραβάλβιδος και υγρόψυκτος κινητήρας των 368cc, με σχέση συμπίεσης 11,8:1, αποδίδει, βάσει έγκρισης τύπου, 39 PS στις 7.500 rpm στον στρόφαλο και 40 Nm στις 6.000 rpm.

Η ανασχεδιασμένη μετάδοση CVT λειτουργεί πιο αθόρυβα και επιτυγχάνει πιο γραμμική απόδοση κατά την επιτάχυνση.

Το σύστημα ψεκασμού BOSCH συνδυάζεται με ηλεκτρονικό γκάζι (ETC), το οποίο επιτρέπει την ενσωμάτωση προηγμένων λειτουργιών, όπως το Cruise Control και τα δύο Riding Modes: T (Touring) για πιο ήπια λειτουργία και S (Sport) για πιο άμεση απόκριση.

Στη θερμική διαχείριση, το σύστημα υγρόψυξης συμπληρώνεται από ψυγείο λαδιού, συμβάλλοντας στη διατήρηση της απόδοσης του κινητήρα σε απαιτητικές συνθήκες οδήγησης.

Ρυθμιζόμενες Αναρτήσεις

Το D368 ETC αποκτά νέο σύστημα αναρτήσεων, με ανεστραμμένο πιρούνι MZKS διαμέτρου 41 mm και διαδρομή 108 mm. Διαθέτει ρυθμίσεις απόσβεσης συμπίεσης και επαναφοράς, επιτρέποντας μεγαλύτερο εύρος προσαρμογής στις απαιτήσεις του αναβάτη.

Πίσω, τα αμορτισέρ διαθέτουν ρύθμιση προφόρτισης, ώστε η λειτουργία τους να ρυθμίζεται ανάλογα με το φορτίο. Σε συνδυασμό με το χαμηλότερο συνολικό βάρος, οι αλλαγές στις αναρτήσεις ενισχύουν την ευελιξία και τον έλεγχο του scooter.

Compact Διαστάσεις και Ευκολία Χειρισμών

Με βάρος 175 kg πλήρες υγρών, το ZONTES D368 ETC και το χαμηλό ύψος σέλας των 760 mm διευκολύνουν τους καθημερινούς χειρισμούς και την κίνηση στην πόλη.

Η νέα compact σχεδίαση της εξάτμισης συνδυάζει μειωμένο βάρος, ενώ παράλληλα χαρίζει πιο γεμάτο ήχο στο μοντέλο.

TFT 6,75″ και Προηγμένη Συνδεσιμότητα

Στο κέντρο του cockpit βρίσκεται η έγχρωμη TFT οθόνη 6,75″, με τετραπύρηνο επεξεργαστή, τέσσερις διαφορετικές επιλογές προβολής και χρόνο απόκρισης μικρότερο από 10 ms. Υποστηρίζει σύνδεση με smartphone, πλοήγηση και screen mirroring.

Στην οθόνη προβάλλονται επίσης ενδείξεις του TPMS για την πίεση των ελαστικών, δεδομένα του οχήματος, μουσική και εισερχόμενες κλήσεις, ενώ παρέχονται και διαγνωστικές πληροφορίες για το όχημα.

Το Keyless 3ης γενιάς συμπληρώνεται από την εφαρμογή ZONTES Smart, μέσω της οποίας παρέχονται δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου, προβολής δεδομένων, καταγραφής διαδρομών, εξουσιοδότησης χρήσης του οχήματος και ασύρματων ενημερώσεων OTA.

J.Juan, ABS και TCS

Στον εμπρός τροχό, η ακτινική τετραπίστονη δαγκάνα J.Juan συνεργάζεται με δίσκο πέδησης 276 mm, ενώ πίσω ενεργεί δίσκος 240 mm. Το δικάναλο ABS περιορίζει την πιθανότητα μπλοκαρίσματος των τροχών κατά την έντονη πέδηση.

Παράλληλα, το TCS συνεργάζεται με το ηλεκτρονικό γκάζι και παρακολουθεί διαρκώς την περιστροφή των τροχών, παρεμβαίνοντας όταν εντοπιστεί απώλεια πρόσφυσης.

Πλούσιος Εξοπλισμός στην Καθημερινή Χρήση

Ο εξοπλισμός του D368 ETC περιλαμβάνει Full LED φωτισμό, φωτιζόμενους διακόπτες, ρυθμιζόμενες μανέτες και λειτουργία Parking Brake, για ασφαλέστερη προσωρινή στάθμευση ακόμη και σε δρόμους με κλίση. Οι θύρες USB Type-A και Type-C υποστηρίζουν ταχυφόρτιση έως 18W, ενώ το ρεζερβουάρ των 12 λίτρων διαθέτει ηλεκτρικό ξεκλείδωμα. Με κατανάλωση 3,5 L/100 km (WMTC3), εξασφαλίζει αυξημένη αυτονομία και περιορίζει τη συχνότητα των ανεφοδιασμών. Παράλληλα, οι τροχοί 15 ιντσών εμπρός και 14 ιντσών πίσω, σε συνδυασμό με την απόσταση των 145 mm από το έδαφος, συμπληρώνουν τον χαρακτήρα του D368 ETC.

Διαθέσιμο στην Ελληνική Αγορά

Το νέο ZONTES D368 ETC συνδυάζει τις επιδόσεις και τη δυναμική συμπεριφορά ενός sport scooter με την πρακτικότητα, την ευχρηστία και τον πλούσιο εξοπλισμό ενός σύγχρονου μοντέλου πόλης. Είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω του επίσημου δικτύου ZONTES της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε., με τιμή 4.645 €.