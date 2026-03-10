του Νεκτάριου Διατσίδη

Το Assen γιόρτασε έναν αιώνα ιστορίας με τον καλύτερο τρόπο, καθώς η διοργάνωση ψηφίστηκε ως το Καλύτερο Grand Prix της σεζόν-ρεκόρ του MotoGP 2025.

Το Motul Grand Prix of the Netherlands ανακηρύχθηκε Best Grand Prix του 2025. Το βραβείο λαμβάνει υπόψη κάθε πτυχή μιας διοργάνωσης του MotoGP για την επιλογή του νικητή, με τις ομάδες και τα μέλη του paddock να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης. Για το 2025, το Ολλανδικό Grand Prix στη θρυλική πίστα TT Assen κατέκτησε το βραβείο, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια της διοργάνωσης.

H πίστα στο Assen έχει φιλοξενήσει το MotoGP περισσότερες φορές από οποιαδήποτε άλλη πίστα, υποδεχόμενη το πιο συναρπαστικό άθλημα στον κόσμο από την πρώτη κιόλας σεζόν του, το 1949. Οι αγώνες στo Assen έχουν ακόμη πιο μακρά ιστορία, καθώς το Ολλανδικό Grand Prix του 2025 σηματοδότησε 100 χρόνια από την πρώτη αγωνιστική δραστηριότητα στην περιοχή.

Έναν αιώνα αργότερα, περισσότεροι από 200,000 φίλαθλοι δημιούργησαν νέο ρεκόρ προσέλευσης για το Ολλανδικό GP το 2025, φτάνοντας στο Assen για να απολαύσουν ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ψυχαγωγία, τόσο μέσα όσο και έξω από την πίστα. Αυτό υπογραμμίζει την εξέλιξή του σε ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στην Ολλανδία, παράλληλα με την τεράστια αγωνιστική του κληρονομιά στο MotoGP.

Ο Arjan Bos, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της πίστας TT Assen, δήλωσε:

«Αυτό το βραβείο αποτελεί τεράστιο κομπλιμέντο για όλους όσοι συμβάλλουν στην υλοποίηση του Ολλανδικού GP. Έχουμε χτίσει τη διοργάνωση πάνω σε τρεις βασικούς πυλώνες: να βάζουμε πρώτα το άθλημα, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή υποστήριξη σε ομάδες και αναβάτες, να βάζουμε πρώτα τους φιλάθλους, παρέχοντας την καλύτερη δυνατή εμπειρία, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας και να προσθέτουμε ψυχαγωγία που κάνει το Σαββατοκύριακο πραγματικά μοναδικό – από μουσική, αεροπορικές επιδείξεις και πυροτεχνήματα μέχρι μια εντυπωσιακή τελετή έναρξης και ένα βάθρο όπου οι μοτοσυκλέτες ανεβαίνουν με ανελκυστήρα. Σε συνδυασμό με έναν αιώνα αγωνιστικής ιστορίας και τα μεγάλα ονόματα χαραγμένα στο τρόπαιο, αυτό είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε να δημιουργήσουμε πριν από χρόνια – και θα συνεχίσουμε να ανεβάζουμε τον πήχη».

Ο Carmelo Ezpeleta, CEO του MotoGP Sports Entertainment Group, πρόσθεσε:

«Το Assen κατέχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές πολλών φιλάθλων του MotoGP και είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί. Η πίστα, όπως είναι σήμερα, αποτελεί μια σύγχρονη εγκατάσταση με εξαιρετικά υψηλά πρότυπα, που δημιουργεί πραγματικά εντυπωσιακούς αγώνες, ενώ η ιστορία της μιλά από μόνη της. Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε δει από κοντά μεγάλο μέρος αυτής της εξέλιξης και που βλέπουμε την πίστα στο Assen να συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ προσέλευσης – υποδεχόμενη ολοένα και περισσότερους φιλάθλους με ακόμη περισσότερες δραστηριότητες και ψυχαγωγία. Το βραβείο Best Grand Prix είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και θέλουμε να συγχαρούμε όλους στην πίστα TT Assen, καθώς και ολόκληρη την ομάδα του Ολλανδικού GP, για αυτή την επιτυχία».

Το τρόπαιο θα απονεμηθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης του 2026, λίγο πριν σβήσουν τα φώτα εκκίνησης για έναν ακόμη αγώνα που αναμένεται να μείνει αξέχαστος στον «Καθεδρικό» του MotoGP.