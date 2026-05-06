του Νεκτάριου Διατσίδη

Η εκδήλωση Biker Fest International BFI θα φιλοξενήσει τη δεύτερη διοργάνωση του Performance Bagger Show, που γιορτάζει τα «υπερενισχυμένα» μοντέλα cruisers — που πλέον εμφανίζονται ακόμη και δίπλα στο MotoGP με το Harley-Davidson Bagger Cup — παρουσιάζοντας την πιο εξελιγμένη και αγωνιστική τάση στον χώρο των custom μοτοσυκλετών.

Αρχικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις με μέγιστη άνεση, τα baggers έχουν εξελιχθεί σε επιθετικές, έτοιμες για πίστα μηχανές. Αυτά τα μεγάλα cruiser, αναγνωρίσιμα από τις επιβλητικές τους ποδιές και τις σκληρές πλαϊνές βαλίτσες, έχουν μετατραπεί σε Performance Baggers — ένα φαινόμενο που, μετά την επιτυχία διοργανώσεων όπως η American King of the Baggers και η Bagger Racing League, έχουν κερδίσει θέση ακόμη και δίπλα στο MotoGP με το Harley-Davidson Bagger World Cup.

Το πρωτάθλημα, που αποτελείται από 6 Γύρους σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη, πρόκειται να φτάσει και στην Ιταλία κατά τη διάρκεια του Ιταλικού Grand Prix στο Mugello. Η διοργάνωση αυτή θα πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες μετά την εκδήλωση Biker Fest International (14–17 Μαΐου), η οποία αξιοποιεί την ευκαιρία για να κάνει την 40ή επέτειό της ακόμη πιο ξεχωριστή, φιλοξενώντας τη 2η έκδοση του Performance Bagger Show, προγραμματισμένη για το Σάββατο 16 Μαΐου, στην περιοχή Luna Park του Lignano Sabbiadoro (Ούντινε, Ιταλία).

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το κορυφαίο Ευρωπαϊκό motorcycle rally θα παρουσιάσει μερικά από τα πιο εξελιγμένα και περιζήτητα μοντέλα sport και racing baggers που έχουν κατασκευαστεί στην Ιταλία — αυθεντικούς εκπροσώπους της πιο «καυτής» και καινοτόμου τάσης στη σύγχρονη custom σκηνή. Μια επιτροπή ειδικών θα βραβεύσει τρία ξεχωριστά μοντέλα, με την υποστήριξη τεχνικών συνεργατών όπως οι FG Gubellini, Faster96 και Simpson.

Η πρώτη διοργάνωση του διαγωνισμού το 2025 είχε ως μεγάλη πρωταγωνίστρια την Indian Challenger της Team Nexum Racing. Η δικύλινδρη μοτοσυκλέτα, κατασκευασμένη από την Thirteen Garage με έδρα την Μπολόνια και εξοπλισμένη με έναν εντυπωσιακό V-Twin 1,834 κ.εκ. που αποδίδει πάνω από 170 ίππους, ήταν μία από τις βασικές παρουσίες στην BRL Europe — ένα πρωτάθλημα που τελικά κατέκτησε με τον Ιταλό αναβάτη Manuel Grandi.

Η ίδια η Bagger Racing League θα είναι επίσημος συνεργάτης της εκδήλωσης, με την παρουσία του Ισπανού αναβάτη Rubén Xaus, σημαντικής μορφής του World Superbike και του MotoGP κατά τις δεκαετίες του 2000 και 2010, και πλέον διοργανωτή της πρώτης Eυρωπαϊκής σειράς αγώνων αφιερωμένης στα racing baggers, που βρίσκεται στη δεύτερη σεζόν της.

Ο Xaus θα απονείμει τα βραβεία στους νικητές του διαγωνισμού στην κεντρική σκηνή της εκδήλωσης Biker Fest International, στις 17:00 το Σάββατο 16 Μαΐου.

Η συμμετοχή στο 2ο Performance Bagger Show στη διάρκεια του Biker Fest International BFI είναι δωρεάν. Κατασκευαστές και ειδικοί στις βελτιώσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν αίτηση στέλνοντας αναλυτικές φωτογραφίες και τεχνικά χαρακτηριστικά των μοτοσυκλετών τους στο: danilo@editricecustom.it.