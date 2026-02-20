του Νεκτάριου Διατσίδη

Καθώς η δράση επιστρέφει στην πίστα, οι αναβάτες του WorldSBK και WorldSSP συγκεντρώθηκαν για την καθιερωμένη επίσημη ομαδική φωτογραφία στην πίστα Phillip Island Grand Prix Circuit στην Αυστραλία.

Φιλοξενώντας τον εναρκτήριο Γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MOTUL FIM Superbike του 2026, η Αυστραλιανή πίστα δίνει για ακόμη μία φορά το σκηνικό για μία από τις παραδοσιακές στιγμές έναρξης της σεζόν του Πρωταθλήματος.

Ας απολαύσουμε τις ομαδικές φωτογραφίες των δύο μεγάλων κατηγοριών του WorldSBK, ενώ για τις κατηγορίες WorldSBP και WorlsWCR η σχετικές φωτογραφίες θα γίνουν στον επόμενο 2ο Γύρο στο Portimao της Πορτογαλίας, όπου θα δούμε και τον Έλληνα Πρωταθλητή Γιάννη Περιστερά με την Aprilia RS600 στην WorldSBP!