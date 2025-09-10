του Δημήτρη Διατσίδη

Το σήμα εκκίνησης για τη μεγάλη γιορτή της Motor Valley έχει δωθεί, καθώς η πίστα Misano World Circuit ετοιμάζεται για το 16ο MotoGP του 2025, από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Η δημιουργία του πόστερ του Αγώνα, που φέρει και φέτος την υπογραφή του Aldo Drudi, αφηγείται με τον πιο εικονικό τρόπο το δέσιμο της Riders’ Land με τους πρωταγωνιστές της και τον εκρηκτικό κόσμο των δύο τροχών. Ένα αφήγημα στο οποίο η Red Bull, που για τρίτη συνεχή χρονιά είναι χορηγός ονομασίας του αγώνα, προσθέτει τη μοναδική της δυναμική και ενέργεια.

Οι διοργανωτές – η Repubblica di San Marino, η Regione Emilia-Romagna, η Provincia di Rimini με τους δήμους της Riviera (Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico και Cattolica) και το Misano World Circuit – τονίζουν:

«Το Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini είναι ένα ομαδικό εγχείρημα. Ολόκληρη η περιοχή, σε συνεργασία με έναν παγκόσμιο εταίρο όπως η Red Bull, προσφέρει μια εμπειρία ανεπανάληπτη, εντός και εκτός πίστας. Το κοινό το αναγνωρίζει και το ανταμείβει: πέρυσι σημειώθηκαν πάνω από 160,000 παρουσίες και οικονομική επίδραση που ξεπέρασε τα 85 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για στρατηγικό προϊόν της τουριστικής βιομηχανίας και εξαιρετικό όχημα προβολής. Φέτος, το κλίμα γιορτής θα είναι πιο έντονο από ποτέ, με στιγμές διασκέδασης και ψυχαγωγίας να απλώνονται σε όλη την περιοχή».

Το πόστερ, με την υπογραφή του Aldo Drudi και της Drudi Performance, θέλει να αποτυπώσει ακριβώς αυτό: την τεράστια γκάμα εμπειριών που προσφέρει το γεγονός, όχι μόνο μέσα στο Misano World Circuit, αλλά και σε ολόκληρη την Riviera και την Repubblica di San Marino.

«Αυτό είναι που μας διαφοροποιεί από κάθε άλλο event», εξηγεί ο Aldo Drudi. «Με το φετινό πόστερ ολοκληρώνεται μια τριλογία που ξεκινήσαμε το 2023, συνδυάζοντας το χαρακτηριστικό στιλ των δρόμων διαφυγής της πίστας του Misano, το αγωνιστικό πνεύμα και την ταυτότητα της Red Bull. Μετά τα εξαιρετικά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών, διατηρήσαμε αυτή τη γραμμή, αλλά με νέα χρωματική προσέγγιση. Τα χρώματα της πίστας και της Red Bull παραμένουν, όμως δώσαμε μεγαλύτερη έμφαση στην Riviera, στη νυχτερινή της όψη και στις παραλίες της, με αναφορά και στην Isola delle Rose. Είναι όμορφο να συνεχίζουμε να εκπλησσόμαστε από τη δύναμη αυτού του στιλ – αυθεντικά καλοκαιρινό, δυναμικό και, θα πρόσθετα, racing balneare».

Φυσικά, και το 2025 η Red Bull ετοιμάζεται να «φορτίσει» με ενέργεια το τριήμερο του Gran Premio. Η δράση ξεκινά με τη Red Bull Riders Night, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στο Riccione και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στο Rimini: δύο βραδιές όπου οι δύο θρυλικές τοποθεσίες θα μετατραπούν σε υπαίθριες σκηνές πάθους για τις μοτοσυκλέτες, με μουσική, shows και εντυπωσιακές επιδείξεις.

Την ίδια μέρα, το Misano World Circuit θα φιλοξενήσει την πολυαναμενόμενη KTM Orange Parade: μια μεγάλη παρέλαση μοτοσυκλετών που θα «βάψει» την πίστα πορτοκαλί, με τη συμμετοχή εκατοντάδων φίλων και αναβατών.

Όλο το Σαββατοκύριακο θα είναι γεμάτο νέες εμπειρίες και εκπλήξεις στη Fan Zone (Misanino). Το Σάββατο το βράδυ, η Red Bull σε συνεργασία με το Nameless, θα προσφέρει ένα μοναδικό dj set, με special guest στη σκηνή τον διεθνούς φήμης Afrojack.