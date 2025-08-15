Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
To MotoGP μετά τον 12ο Αγώνα στην πίστα του Brno, μεταφέρεται στο Red Bull Ring στην Αυστρία για το 13ο Grand Prix της χρονιάς, το πρώτο μετά την καλοκαιρινή διακοπή του Πρωταθλήμαστος.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.
Παρασκευή 15/8
09:55 Moto3 ΕΔ1
10:45 Moto2 ΕΔ1
11:40 MotoGP ΕΔ1
14:10 Moto3 ΔΟΚΙΜΕΣ
15:00 Moto2 ΔΟΙΜΕΣ
15:55 MotoGP ΔΟΚΙΜΕΣ
Σάββατο 16/8
09:35 Moto3 ΕΔ2
10:20 Moto2 ΕΔ2
11:05 MotoGP ΕΔ2
11:45 MotoGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
13:05 MotoE Αγώνας 1
13:45 Moto3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
14:40 Moto2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
15:45 MotoGP Αγώνας Sprint
17:05 MotoE Αγώνας 2
17¨55 Red Bull MotoGP™ Rookies Cup Αγώνας 1
Κυριακή 17/8
09:40 Red Bull MotoGP™ Rookies Cup Αγώνας 2
10:35 MotoGP Ζέσταμα
11:45 Moto3 Αγώνας
13:00 Moto2 Αγώνας
14:30 MotoGP Αγώνας