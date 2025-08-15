Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To MotoGP μετά τον 12ο Αγώνα στην πίστα του Brno, μεταφέρεται στο Red Bull Ring στην Αυστρία για το 13ο Grand Prix της χρονιάς, το πρώτο μετά την καλοκαιρινή διακοπή του Πρωταθλήμαστος.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.

Παρασκευή 15/8

09:55 Moto3 ΕΔ1

10:45 Moto2 ΕΔ1

11:40 MotoGP ΕΔ1

14:10 Moto3 ΔΟΚΙΜΕΣ

15:00 Moto2 ΔΟΙΜΕΣ

15:55 MotoGP ΔΟΚΙΜΕΣ

Σάββατο 16/8

09:35 Moto3 ΕΔ2

10:20 Moto2 ΕΔ2

11:05 MotoGP ΕΔ2

11:45 MotoGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

13:05 MotoE Αγώνας 1

13:45 Moto3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

14:40 Moto2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

15:45 MotoGP Αγώνας Sprint

17:05 MotoE Αγώνας 2

17¨55 Red Bull MotoGP™ Rookies Cup Αγώνας 1

Κυριακή 17/8

09:40 Red Bull MotoGP™ Rookies Cup Αγώνας 2

10:35 MotoGP Ζέσταμα

11:45 Moto3 Αγώνας

13:00 Moto2 Αγώνας

14:30 MotoGP Αγώνας