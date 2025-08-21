Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
To MotoGP μετά τον 13ο Αγώνα στην πίστα Red Bull Ring στην Αυστρία, μετακομίζει λίγα χιλιόμετρα ανατολικότερα στην Ουγγαρία, για το 14ο Grand Prix της χρονιάς, που γίνεται στη νέα πίστα Balaton Park.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.
Παρασκευή 22/8
09:55 Moto3 ΕΔ1
10:45 Moto2 ΕΔ1
11:40 MotoGP ΕΔ1
14:10 Moto3 ΔΟΚΙΜΕΣ
15:00 Moto2 ΔΟΙΜΕΣ
15:55 MotoGP ΔΟΚΙΜΕΣ
Σάββατο 23/8
09:35 Moto3 ΕΔ2
10:20 Moto2 ΕΔ2
11:05 MotoGP ΕΔ2
13:05 MotoE Αγώνας 1
11:45 MotoGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
13:45 Moto3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
14:40 Moto2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
15:45 MotoGP Αγώνας Sprint
17:05 MotoE Αγώνας 2
Κυριακή 24/8
10:35 MotoGP Ζέσταμα
11:45 Moto3 Αγώνας
13:00 Moto2 Αγώνας
14:30 MotoGP Αγώνας