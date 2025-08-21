Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To MotoGP μετά τον 13ο Αγώνα στην πίστα Red Bull Ring στην Αυστρία, μετακομίζει λίγα χιλιόμετρα ανατολικότερα στην Ουγγαρία, για το 14ο Grand Prix της χρονιάς, που γίνεται στη νέα πίστα Balaton Park.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.

Παρασκευή 22/8

09:55 Moto3 ΕΔ1

10:45 Moto2 ΕΔ1

11:40 MotoGP ΕΔ1

14:10 Moto3 ΔΟΚΙΜΕΣ

15:00 Moto2 ΔΟΙΜΕΣ

15:55 MotoGP ΔΟΚΙΜΕΣ

Σάββατο 23/8

09:35 Moto3 ΕΔ2

10:20 Moto2 ΕΔ2

11:05 MotoGP ΕΔ2

13:05 MotoE Αγώνας 1

11:45 MotoGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

13:45 Moto3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

14:40 Moto2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

15:45 MotoGP Αγώνας Sprint

17:05 MotoE Αγώνας 2

Κυριακή 24/8

10:35 MotoGP Ζέσταμα

11:45 Moto3 Αγώνας

13:00 Moto2 Αγώνας

14:30 MotoGP Αγώνας