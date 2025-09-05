Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To MotoGP μετά τον 14ο Αγώνα στην πίστα Balaton Park στην Ουγγαρία, μεταφέρεται στην Καταλονία για το 15ο Grand Prix της χρονιάς, στην πίστα Montmelo..

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.

Παρασκευή 5/9

09:55 Moto3 ΕΔ1

10:45 Moto2 ΕΔ1

11:40 MotoGP ΕΔ1

14:10 Moto3 ΔΟΚΙΜΕΣ

15:00 Moto2 ΔΟΙΜΕΣ

15:55 MotoGP ΔΟΚΙΜΕΣ

Σάββατο 6/9

09:35 Moto3 ΕΔ2

10:20 Moto2 ΕΔ2

11:05 MotoGP ΕΔ2

11:40 MotoGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

13:05 MotoE Αγώνας 1

13:45 Moto3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

14:35 Moto2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

15:45 MotoGP Αγώνας Sprint

17:05 MotoE Αγώνας 2

Κυριακή 7/9

10:35 MotoGP Ζέσταμα

11:45 Moto3 Αγώνας

13:00 Moto2 Αγώνας

14:30 MotoGP Αγώνας

