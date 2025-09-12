Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To MotoGP μετά τον 15ο Αγώνα στην πίστα της Βαρκελώνης, μεταφέρεται στο Misano στο Σαν Μαρίνο για το 16ο Grand Prix της χρονιάς.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.

Παρασκευή 12/9

09:55 Moto3 ΕΔ1

10:45 Moto2 ΕΔ1

11:40 MotoGP ΕΔ1

14:10 Moto3 ΔΟΚΙΜΕΣ

15:00 Moto2 ΔΟΙΜΕΣ

15:55 MotoGP ΔΟΚΙΜΕΣ

Σάββατο 13/9

09:35 Moto3 ΕΔ2

10:20 Moto2 ΕΔ2

11:05 MotoGP ΕΔ2

11:45 MotoGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

13:05 MotoE Αγώνας 1

13:45 Moto3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

14:40 Moto2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

15:45 MotoGP Αγώνας Sprint

17:05 MotoE Αγώνας 2

17¨55 Red Bull MotoGP™ Rookies Cup Αγώνας 1

Κυριακή 14/9

09:40 Red Bull MotoGP™ Rookies Cup Αγώνας 2

10:35 MotoGP Ζέσταμα

11:45 Moto3 Αγώνας

13:00 Moto2 Αγώνας

14:30 MotoGP Αγώνας

Σημείωση: Μπορείτε να δείτε με παρέα το MotoGP στα εξής σημεία:

ΑΘΗΝΑ

– Το Cafe ESCOBA στο Κεφαλάρι, προσφέρει στους αναγνώστες της σελίδας 20% έκπτωση σε καφέ, ποτό, φαγητό, την ώρα παρακολούθησης των Αγώνων και των Δοκιμών! Cafe ESCOBA, Πλατεία Πατριάρχου Μαξίμου 1, τηλ.: 210 6233550

– Σαββατοκύριακο MotoGP στη ΛΕΜΟΤ – Δείτε ζωντανά στη ΛΕΜΟΤ τον αγώνα Sprint του Σαββάτου και τον αγώνα MotoGP της Κυριακής στα γραφεία της θρυλικής Λέσχης Ελλήνων Μοτοσυκλετιστών περιτριγυρισμένοι από γνήσιους μοτοσυκλετιστές. Η λέσχη είναι ανοιχτή το Σάββατο και την Κυριακή 14.00 με 18.00.

Όλοι οι μοτοσυκλετιστές ευπρόσδεκτοι!

Τηλ. επικοινωνίας 693 4653851

Λ.Ε.ΜΟΤ. – Σφιγγός 13 Ν. Κόσμος – Αθήνα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

– Cafe 5th Beatle (To 5o Σκαθάρι) Παπάφη 210

Όλοι οι αγώνες της χρονιάς σε 11 μεγάλες οθόνες!

Ένας πολυτελής χώρος για καφέ, ποτό, pizza, pasta & snacks σε πολύ προσιτές τιμές.

Τον χώρο έχει επιλέξει η μεγάλη παρέα των φίλων του MotoGP στην Θεσσαλονίκη που μετράει πλέον 10 χρόνια ιστορίας. Έχοντας την υποστήριξη σημαντικών επιχειρήσεων μοτοσυκλέτας και απολαμβάνει σημαντικά προνόμια.

Κληρώσεις δώρων και αναμνηστικών στους περισσότερους αγώνες της χρονιάς και test drives νέων μοντέλων.

Εξασφαλίστε θέση με κράτηση στο 6944284274 (κλήση ή SMS)

Όσοι θέλουν να προβάλουν το κατάστημά τους στα σημεία ενδιαφέροντος, παρακαλούνται να στείλουν ένα σύντομο κείμενο (αναφέροντας όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και τυχόν προσφορές) στο info@2delta.gr.

Κάθε χρόνο ανανεώνουμε τη λίστα με τα καταστήματα και γι’ αυτό είναι απαραίτητο ακόμα και οι παλιοί συμμετέχοντες να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους και φέτος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δείχνουν όλο το αγωνιστικό πρόγραμμα κάθε ημέρα (Moto3, Moto2, MotoGP).