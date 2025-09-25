Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
To MotoGP μετά τον 16ο Αγώνα στην πίστα Misano στο Σαν Μαρίνο, “πετάει” στην Ιαπωνία για το 17ο Grand Prix της χρονιάς, που θα γίνει στην πίστα ιδιοκτησίας της Honda, το Motegi.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.
ΠΡΟΣΟΧΗ: το πρόγραμμα ξεκινά αρκετά νωρίτερα από ότι οι συνηθισμένες ώρες μετάδοσης, καθώς έχουμε 6 ώρες διαφορά με την Ιαπωνία!
Παρασκευή 26/9
02:55 Moto3 ΕΔ1
03:45 Moto2 ΕΔ1
04:40 MotoGP ΕΔ1
07:10 Moto3 ΕΔ2
08:00 Moto2 ΕΔ2
08:55 MotoGP ΔΟΚΙΜΕΣ
Σάββατο 27/9
02:35 Moto3 ΕΔ3
03:20 Moto2 ΕΔ3
04:05 MotoGP ΕΔ2
04:45 MotoGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
06:45 Moto3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
07:40 Moto2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
08:45 MotoGP Αγώνας Sprint
Κυριακή 28/9
03:35 MotoGP Ζέσταμα
04:45 Moto3 Αγώνας
06:00 Moto2 Αγώνας
07:30 MotoGP Αγώνας
Σημείωση: επικοινωνήστε με τα μέρη στα οποία μεταδίδεται το MotoGP, γιατί λόγω ώρας υπάρχει μεγάλη περίπτωση να είναι κλειστά, τουλάχιστον για τις πρώτες μεταδόσεις κάθε ημέρας.