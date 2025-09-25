Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To MotoGP μετά τον 16ο Αγώνα στην πίστα Misano στο Σαν Μαρίνο, “πετάει” στην Ιαπωνία για το 17ο Grand Prix της χρονιάς, που θα γίνει στην πίστα ιδιοκτησίας της Honda, το Motegi.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.

ΠΡΟΣΟΧΗ: το πρόγραμμα ξεκινά αρκετά νωρίτερα από ότι οι συνηθισμένες ώρες μετάδοσης, καθώς έχουμε 6 ώρες διαφορά με την Ιαπωνία!

Παρασκευή 26/9

02:55 Moto3 ΕΔ1

03:45 Moto2 ΕΔ1

04:40 MotoGP ΕΔ1

07:10 Moto3 ΕΔ2

08:00 Moto2 ΕΔ2

08:55 MotoGP ΔΟΚΙΜΕΣ

Σάββατο 27/9

02:35 Moto3 ΕΔ3

03:20 Moto2 ΕΔ3

04:05 MotoGP ΕΔ2

04:45 MotoGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

06:45 Moto3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

07:40 Moto2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

08:45 MotoGP Αγώνας Sprint

Κυριακή 28/9

03:35 MotoGP Ζέσταμα

04:45 Moto3 Αγώνας

06:00 Moto2 Αγώνας

07:30 MotoGP Αγώνας

Σημείωση: επικοινωνήστε με τα μέρη στα οποία μεταδίδεται το MotoGP, γιατί λόγω ώρας υπάρχει μεγάλη περίπτωση να είναι κλειστά, τουλάχιστον για τις πρώτες μεταδόσεις κάθε ημέρας.