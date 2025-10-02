Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
To MotoGP μετά τον 17ο Αγώνα στην πίστα Motegi, έφθασε στην μακρινή Ινδονησία για το 18ο Grand Prix της χρονιάς.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.
ΠΡΟΣΟΧΗ: το πρόγραμμα του MotoGP ξεκινά αρκετά νωρίτερα από ότι οι συνηθισμένες ώρες μετάδοσης!
Παρασκευή 3/10
03:55 Moto3 ΕΔ1
04:45 Moto2 ΕΔ1
05:40 MotoGP ΕΔ1
08:10 Moto3 ΕΔ2
09:00 Moto2 ΕΔ2
09:55 MotoGP ΔΟΚΙΜΕΣ
Σάββατο 4/10
03:35 Moto3 ΕΔ3
04:20 Moto2 ΕΔ3
05:05 MotoGP ΕΔ2
05:45 MotoGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
07:45 Moto3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
08:40 Moto2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
09:45 MotoGP Αγώνας Sprint
Κυριακή 5/10
05:35 MotoGP Ζέσταμα
06:45 Moto3 Αγώνας
08:00 Moto2 Αγώνας
09:30 MotoGP Αγώνας
Σημείωση: επικοινωνήστε με τα μέρη στα οποία μεταδίδεται το MotoGP, γιατί λόγω ώρας υπάρχει μεγάλη περίπτωση να είναι κλειστά, τουλάχιστον για τις πρώτες μεταδόσεις κάθε ημέρας.