Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To MotoGP μετά τον 17ο Αγώνα στην πίστα Motegi, έφθασε στην μακρινή Ινδονησία για το 18ο Grand Prix της χρονιάς.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.

ΠΡΟΣΟΧΗ: το πρόγραμμα του MotoGP ξεκινά αρκετά νωρίτερα από ότι οι συνηθισμένες ώρες μετάδοσης!

Παρασκευή 3/10

03:55 Moto3 ΕΔ1

04:45 Moto2 ΕΔ1

05:40 MotoGP ΕΔ1

08:10 Moto3 ΕΔ2

09:00 Moto2 ΕΔ2

09:55 MotoGP ΔΟΚΙΜΕΣ

Σάββατο 4/10

03:35 Moto3 ΕΔ3

04:20 Moto2 ΕΔ3

05:05 MotoGP ΕΔ2

05:45 MotoGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

07:45 Moto3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

08:40 Moto2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

09:45 MotoGP Αγώνας Sprint

Κυριακή 5/10

05:35 MotoGP Ζέσταμα

06:45 Moto3 Αγώνας

08:00 Moto2 Αγώνας

09:30 MotoGP Αγώνας

Σημείωση: επικοινωνήστε με τα μέρη στα οποία μεταδίδεται το MotoGP, γιατί λόγω ώρας υπάρχει μεγάλη περίπτωση να είναι κλειστά, τουλάχιστον για τις πρώτες μεταδόσεις κάθε ημέρας.