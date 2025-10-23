Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
To MotoGP μετά τον 19ο Αγώνα στην πίστα Philip Island της Αυστραλίας, μετακομίζει στην Μαλαισία για το 20ο Grand Prix της χρονιάς, που θα γίνει στην πίστα Sepang, στα προάστια της πρωτεύουσας Κuala Lumpur.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.
ΠΡΟΣΟΧΗ: το πρόγραμμα ξεκινά νωρίτερα από ότι οι συνηθισμένες ώρες μετάδοσης, καθώς έχουμε 5 ώρες διαφορά με την Μαλαισία! Επίσης την Κυριακή αλλάζει η ώρα και έχουμε την κανονική χειμερινή ώρα, οπότε υπολογίστε και αυτό!
Παρασκευή 24/10
03:55 Moto3 ΕΔ1
04:45 Moto2 ΕΔ1
05:40 MotoGP ΕΔ1
08:10 Moto3 ΕΔ2
09:00 Moto2 ΕΔ2
09:55 MotoGP ΔΟΚΙΜΕΣ
Σάββατο 25/10
03:35 Moto3 ΕΔ3
04:20 Moto2 ΕΔ3
05:05 MotoGP ΕΔ2
05:45 MotoGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
07:40 Moto3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
08:35 Moto2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
09:45 MotoGP Αγώνας Sprint
Κυριακή 26/10
04:35 MotoGP Ζέσταμα
05:45 Moto3 Αγώνας
07:00 Moto2 Αγώνας
08:30 MotoGP Αγώνας
Σημείωση: επικοινωνήστε με τα μέρη στα οποία μεταδίδεται το MotoGP, γιατί λόγω ώρας υπάρχει μεγάλη περίπτωση να είναι κλειστά, τουλάχιστον για τις πρώτες μεταδόσεις κάθε ημέρας.