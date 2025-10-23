Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To MotoGP μετά τον 19ο Αγώνα στην πίστα Philip Island της Αυστραλίας, μετακομίζει στην Μαλαισία για το 20ο Grand Prix της χρονιάς, που θα γίνει στην πίστα Sepang, στα προάστια της πρωτεύουσας Κuala Lumpur.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.

ΠΡΟΣΟΧΗ: το πρόγραμμα ξεκινά νωρίτερα από ότι οι συνηθισμένες ώρες μετάδοσης, καθώς έχουμε 5 ώρες διαφορά με την Μαλαισία! Επίσης την Κυριακή αλλάζει η ώρα και έχουμε την κανονική χειμερινή ώρα, οπότε υπολογίστε και αυτό!

Παρασκευή 24/10

03:55 Moto3 ΕΔ1

04:45 Moto2 ΕΔ1

05:40 MotoGP ΕΔ1

08:10 Moto3 ΕΔ2

09:00 Moto2 ΕΔ2

09:55 MotoGP ΔΟΚΙΜΕΣ

Σάββατο 25/10

03:35 Moto3 ΕΔ3

04:20 Moto2 ΕΔ3

05:05 MotoGP ΕΔ2

05:45 MotoGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

07:40 Moto3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

08:35 Moto2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

09:45 MotoGP Αγώνας Sprint

Κυριακή 26/10

04:35 MotoGP Ζέσταμα

05:45 Moto3 Αγώνας

07:00 Moto2 Αγώνας

08:30 MotoGP Αγώνας

Σημείωση: επικοινωνήστε με τα μέρη στα οποία μεταδίδεται το MotoGP, γιατί λόγω ώρας υπάρχει μεγάλη περίπτωση να είναι κλειστά, τουλάχιστον για τις πρώτες μεταδόσεις κάθε ημέρας.