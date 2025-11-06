Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To MotoGP μετά τον 20ο Αγώνα στην Μαλαισία, μεταφέρεται στην πίστα του Portimao στην Πορτογαλία για το 21ο Grand Prix της χρονιάς.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.

Παρασκευή 7/11

10:55-11:35 Moto3™ Ελεύθερες Δοκιμές 1

11:45-12:30 Moto2™ Ελεύθερες Δοκιμές 1

12:40-13:30 MotoGP™ Ελεύθερες Δοκιμές 1

15:10-15:50 Moto3™ Δοκιμές

16:00-16:45 Moto2™ Δοκιμές

16:55-18:00 MotoGP™ Δοκιμές

Σάββατο 8/11

10:35-11:10 Moto3™ Ελεύθερες Δοκιμές 2

11:20-11:55 Moto2™ Ελεύθερες Δοκιμές 2

12:05-12:40 MotoGP™ Ελεύθερες Δοκιμές 2

12:50-13:05 MotoGP™ Κατατακτήριες 1

13:15-13:30 MotoGP™ Κατατακτήριες 2

14:10 MotoE™ 7 Γύροι Αγώνας #1

14:40-15:00 Moto3™ Κατατακτήριες 1

15:10-15:25 Moto3™ Κατατακτήριες 2

15:35-15:55 Moto2™ Κατατακτήριες 1

16:05-16:20 Moto2™ Κατατακτήριες 2

16:45 MotoGP™ 12 Γύροι Αγώνας Tissot Sprint

18:05 MotoE™ 7 Γύροι Αγώνας #2

Κυριακή 9/11

11:35 -11:50 MotoGP™ Ζέσταμα

13:00 Moto2™21Γύροι Αγώνας

14:30 MotoGP™ 25 Γύροι Αγώνας Grand Prix

16:15 Moto3™19 Γύροι Αγώνας

Το MotoGP του 2025 θα ολοκληρωθεί μια εβδομάδα αργότερα στην Βαλένθια.