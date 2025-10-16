Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To MotoGP μετά τον 19ο Αγώνα στην πίστα Mandalika της Ινδονησίας, “κατεβαίνει” στην Αυστραλία για το 20ο Grand Prix της χρονιάς, που θα γίνει στην πίστα Philip Island κοντά στην Μελβούρνη, την πόλη με τις πολλές χιλιάδες Ελλήνων κατοίκων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.

ΠΡΟΣΟΧΗ: το πρόγραμμα του MotoGP ξεκινά αρκετά νωρίτερα από ότι οι συνηθισμένες ώρες μετάδοσης, καθώς έχουμε 8 ώρες διαφορά με την Αυστραλία!

Παρασκευή 17/10

00:55 Moto3 ΕΔ1

01:40 Moto2 ΕΔ1

02:40 MotoGP ΕΔ1

05:10 Moto3 ΔΟΚΙΜΕΣ

06:00 Moto2 ΔΟΚΙΜΕΣ

06:55 MotoGP ΔΟΚΙΜΕΣ

Σάββατο 18/10

00:35 Moto3 ΕΔ2

01:20 Moto2 ΕΔ3

02:05 MotoGP ΕΔ2

02:45 MotoGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

04:40 Moto3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

05:35 Moto2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2

06:45 MotoGP Αγώνας Sprint

Κυριακή 19/10

01:35 MotoGP Ζέσταμα

02:45 Moto3 Αγώνας

04:00 Moto2 Αγώνας

05:30 MotoGP Αγώνας

Σημείωση: επικοινωνήστε με τα μέρη στα οποία μεταδίδεται το MotoGP, γιατί λόγω ώρας υπάρχει μεγάλη περίπτωση να είναι κλειστά, τουλάχιστον για τις πρώτες μεταδόσεις κάθε ημέρας.