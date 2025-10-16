Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
To MotoGP μετά τον 19ο Αγώνα στην πίστα Mandalika της Ινδονησίας, “κατεβαίνει” στην Αυστραλία για το 20ο Grand Prix της χρονιάς, που θα γίνει στην πίστα Philip Island κοντά στην Μελβούρνη, την πόλη με τις πολλές χιλιάδες Ελλήνων κατοίκων.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ώρες της τηλεοπτικής κάλυψης του αγωνιστικού τριημέρου από την COSMOTE TV.
ΠΡΟΣΟΧΗ: το πρόγραμμα του MotoGP ξεκινά αρκετά νωρίτερα από ότι οι συνηθισμένες ώρες μετάδοσης, καθώς έχουμε 8 ώρες διαφορά με την Αυστραλία!
Παρασκευή 17/10
00:55 Moto3 ΕΔ1
01:40 Moto2 ΕΔ1
02:40 MotoGP ΕΔ1
05:10 Moto3 ΔΟΚΙΜΕΣ
06:00 Moto2 ΔΟΚΙΜΕΣ
06:55 MotoGP ΔΟΚΙΜΕΣ
Σάββατο 18/10
00:35 Moto3 ΕΔ2
01:20 Moto2 ΕΔ3
02:05 MotoGP ΕΔ2
02:45 MotoGP ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
04:40 Moto3 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
05:35 Moto2 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 1 & 2
06:45 MotoGP Αγώνας Sprint
Κυριακή 19/10
01:35 MotoGP Ζέσταμα
02:45 Moto3 Αγώνας
04:00 Moto2 Αγώνας
05:30 MotoGP Αγώνας
Σημείωση: επικοινωνήστε με τα μέρη στα οποία μεταδίδεται το MotoGP, γιατί λόγω ώρας υπάρχει μεγάλη περίπτωση να είναι κλειστά, τουλάχιστον για τις πρώτες μεταδόσεις κάθε ημέρας.