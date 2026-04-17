Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το Grand Prix Superbike της Ολλανδίας “παίρνει φόρα” την Κυριακή 19/4 αποκλειστικά στον ANT1+, καθώς το MOTUL FIM Superbike World Championship ετοιμάζεται για έναν από τους πιο εμβληματικούς σταθμούς του ημερολογίου, με τον τρίτο γύρος της σεζόν 2026 που φιλοξενείται στο ιστορικό TT Circuit Assen, επονομαζόμενο και ως “Καθεδρικός της Ταχύτητας”.

Η Ολλανδική πίστα έχει συνδεθεί διαχρονικά με μεγάλες αναμετρήσεις, απρόβλεπτα αποτελέσματα και μάχες μέχρι την καρό σημαία, στοιχεία που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν και φέτος στο πλαίσιο του Pirelli Dutch Round.

Ο “Καθεδρικός της Ταχύτητας” έχει μήκος 4.542 μέτρα, με ένα σύνολο 18 στροφών (12 δεξιές και 6 αριστερές), ενώ η μεγαλύτερη ευθεία έχει μήκος μόλις 487 μέτρα.

Πρόκειται για μια πίστα με ρέουσα μορφή και υψηλή μέση ταχύτητα γύρου, ενώ στο παρελθόν μας έχει προσφέρει πολλούς συναρπαστικούς αγώνες.

Ο Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) φτάνει στην Ολλανδία με το απόλυτο ρεκόρ στη σεζόν, έχοντας κατακτήσει δύο pole positions και έξι νίκες σε έξι αγώνες, ενώ βρίσκεται μία ανάσα από την ισοφάριση του ρεκόρ 13 συνεχόμενων νικών.

Ωστόσο, το Assen κουβαλά και δυσάρεστες αναμνήσεις για τον Ιταλό, καθώς το 2025 δύο τεχνικά προβλήματα την Κυριακή, ενώ βρισκόταν σε τροχιά νίκης, του στοίχισαν πολύτιμους βαθμούς που αποδείχθηκαν καθοριστικοί στη μάχη του Τίτλου.

Φέτος επιστρέφει αποφασισμένος για αγωνιστική «εξιλέωση» και περαιτέρω ενίσχυση της πρωτοπορίας του.

Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται και ο Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), προερχόμενος από τρεις δεύτερες θέσεις στο Portimao, επιδιώκοντας να συνεχίσει το θετικό του σερί σε μια πίστα όπου πανηγύρισε το πρώτο του βάθρο στο WorldSBK.

Ο Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), τρίτος στη βαθμολογία, στοχεύει στο πρώτο του βάθρο στο Assen, ενώ ο Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ταξιδεύει στην Ολλανδία με τρία συνεχόμενα βάθρα στις αποσκευές του, δείχνοντας ότι προσαρμόζεται ολοένα και περισσότερο στις απαιτήσεις της κατηγορίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία του Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), ο οποίος είχε πανηγυρίσει στο Assen την πρώτη του νίκη στο WorldSBK το 2025, αναζητώντας φέτος την αγωνιστική του αντεπίθεση.

Παράλληλα, οι Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) και Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) επιστρέφουν σε μια πίστα όπου έχουν ήδη καταγράψει pole position και βάθρα στο παρελθόν, φιλοδοξώντας να προσθέσουν νέες επιτυχίες στο ενεργητικό τους.

Ο Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) με επτά νίκες στο Assen και ο πολυπρωταθλητής Jonathan Rea (Honda HRC) με 17 επιτυχίες στην ολλανδική πίστα, ενισχύουν περαιτέρω το αγωνιστικό βάθος του grid, με τον τελευταίο να συνεχίζει ως αντικαταστάτης του τραυματία Jake Dixon.

Στο στρατόπεδο της Yamaha, ο Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) έχει κάθε λόγο να αισιοδοξεί, καθώς και τα δύο βάθρα της καριέρας του στο WorldSBK σημειώθηκαν στο Assen, ενώ ο Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) επιδιώκει να μετατρέψει την ταχύτητά του σε ουσιαστικά αποτελέσματα.

Ο Yari Montella (Barni Spark Racing Team) θέλει να κεφαλαιοποιήσει το δυναμικό ξεκίνημα της σεζόν, αποφεύγοντας τα λάθη που του στέρησαν σημαντικούς βαθμούς στους προηγούμενους γύρους, την ώρα που ο Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) συνεχίζει την προσπάθεια σταθερής παρουσίας στην πρώτη δεκάδα.

Παράλληλα, οι νεοεισερχόμενοι Somkiat Chantra (Honda HRC), Alberto Surra (Motocorsa Racing) και Mattia Rato (Motoxracing WorldSBK Team) συνεχίζουν την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της κορυφαίας κατηγορίας, ενώ ο Bahattin Sofuoglu (Motoxracing WorldSBK Team) επιδιώκει να βελτιώσει την περσινή του παρουσία στην ολλανδική πίστα.

Ξεχωριστή στιγμή για το Ολλανδικό κοινό αποτελεί η συμμετοχή του Twan Smits (Team Apreco) με wildcard, καθώς ο νεαρός αναβάτης πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στο WorldSBK μπροστά στους συμπατριώτες του.

Με εμπειρία από το εγχώριο πρωτάθλημα και παρουσίες στις μικρότερες κατηγορίες του θεσμού, ο Smits φιλοδοξεί να αξιοποιήσει την ευκαιρία και να αφήσει θετικό αποτύπωμα στην «Cathedral of Speed».

Επίσης, όπως και στην Πορτογαλία, έτσι και στο Assen θα έχουμε πέρα από τις κατηγορίες Superbike και Supersport την συμμετοχή των κατηγοριών του Γυναικείου Πρωταθλήματος και των Sportbike.

Στην τελευταία, επιστρέφει ο Έλληνας αναβάτης, Γιάννης Περιστεράς #41, ο οποίος μετά την απογοήτευση της Πορτογαλίας (που προήλθε από τεχνικό πρόβλημα της μοτοσυκλέτας με τον συμπλέκτη και το πίσω φρένο) είναι ουσιαστικά έτοιμος να κάνει εδώ το πραγματικό του ντεμπούτο στην κατηγορία, δείχνοντας τις δυνατότητές του.

Ο τρίτος γύρος της σεζόν στο Assen προμηνύεται καθοριστικός για τη μάχη του Τίτλου των WorldSBK, με τον πρωτοπόρο να κυνηγά ιστορικά ρεκόρ και τους διώκτες του να αναζητούν την ανατροπή σε μια πίστα που παραδοσιακά δεν συγχωρεί λάθη και ανταμείβει το θάρρος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ GRAND PRIX ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤ1+

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/4

11:15 Superbike Πρώτες Ελεύθερες Δοκιμές

15:05 Sportbike Superpole

15:55 Superbike Δεύτερες Ελεύθερες Δοκιμές

16:55 Supersport Superpole

17:50 Γυναικείο Πρωτάθλημα Superpole

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4

10:35 Superbike Τρίτες Ελεύθερες Δοκιμές

12:10 Superbike Superpole

12:45 Γυναικείο Πρωτάθλημα Πρώτος Αγώνας

13:45 Sportbike Πρώτος Αγώνας

14:45 Supersport Πρώτος Αγώνας

16:15 Superbike Πρώτος Αγώνας

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/4

11:55 Superbike Αγώνας Superpole

12:45 Γυναικείο Πρωτάθλημα Δεύτερος Αγώνας

13:45 Sportbike Δεύτερος Αγώνας

14:45 Supersport Δεύτερος Αγώνας

16:00 Superbikes Δεύτερος Αγώνας