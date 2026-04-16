του Δημήτρη Διατσίδη

Η έκτη διοργάνωση του ενιαίου θεσμού αφιερωμένου στην Aprilia RS 660 ξεκινά στις 24 Απριλίου στο Misano

Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της νέας σεζόν του Trofeo Aprilia RS 660. Διοργανωμένο από την BK Corse, το πρωτάθλημα κάνει επίσημη πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο 24–26 Απριλίου στην πίστα Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Στην έκτη του χρονιά, ο θεσμός αποκλειστικά για την Aprilia RS 660 αποκτά ολοένα και πιο Διεθνή χαρακτήρα, με συμμετοχές από διάφορες χώρες και ανανεωμένους κανονισμούς. Στόχος είναι να επιβεβαιώσει τη θέση του ως σημείο αναφοράς για την εξέλιξη νέων ταλέντων, προσφέροντας ένα άρτιο τεχνικό περιβάλλον και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Με τα χρόνια, το Trofeo έχει καθιερωθεί ως πραγματικό «σκαλοπάτι» για Διεθνείς διοργανώσεις, όπως αποδεικνύεται και από την πορεία του Edoardo Colombi. Μετά την κατάκτηση του Τίτλου το 2023, ο Ιταλός αναβάτης έκανε το ντεμπούτο του στο Πρωτάθλημα BSB (British Superbike Championship) την επόμενη χρονιά, χάνοντας για μόλις 1.5 βαθμό τον Τίτλο στην κατηγορία Sportbike. Η μορφή διεξαγωγής του πρωταθλήματος δίνει αξία τόσο στους αναβάτες όσο και στις ομάδες, με τις τελευταίες να έχουν πλήρη ελευθερία στη διαχείριση και ρύθμιση της RS 660.

Οι κανονισμοί του 2026 προβλέπουν μία ενιαία κατηγορία για μοτοσυκλέτες Aprilia RS 660 σε έκδοση Trophy. Συγκεκριμένα, οι μοτοσυκλέτες εξοπλίζονται με αναρτήσεις Öhlins, φρένα Brembo με ειδικά αγωνιστικά τακάκια, φίλτρα αέρα Sprint Filter και εξατμίσεις SC Project (συνεργάτες της Aprilia Racing στο MotoGP), αγωνιστική μονάδα ελέγχου (ECU) και αγωνιστικά εξαρτήματα της Jet Prime. Επιπλέον, όλες οι συμμετοχές θα χρησιμοποιούν ελαστικά Pirelli σε γόμες SC1 (slick) ή SCR1 (βρόχινα).

Το Trofeo Aprilia RS 660 περιλαμβάνει έξι αγώνες: πέντε στο πλαίσιο του Campionato Italiano Velocità (CIV) και έναν στο Alpe Adria International Motorcycle Championship, που θα διεξαχθεί στην ιστορική πίστα Brno Circuit στην Τσεχία. Το ημερολόγιο του 2026 έχει ως εξής:

Γύρος 1 – Misano, 24–26 Απριλίου 2026

Γύρος 2 – Mugello, 8–10 Μαΐου 2026 (διπλός αγώνας)

Γύρος 3 – Brno, 10–12 Ιουλίου 2026 (διπλός αγώνας)

Γύρος 4 – Misano, 23–26 Ιουλίου 2026

Γύρος 5 – Cremona, 18–20 Σεπτεμβρίου 2026

Γύρος 6 – Vallelunga, 9–11 Οκτωβρίου 2026 (διπλός αγώνας)

Το κόστος συμμετοχής στο Trofeo Aprilia RS 660 ανέρχεται σε 5,200 € + ΦΠΑ. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους τους αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω που διαθέτουν έγκυρη αγωνιστική άδεια. Η τιμή της μοτοσυκλέτας σε έκδοση Trophy είναι 15,800 € + ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα της Aprilia.