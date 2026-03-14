του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Αυστραλιανή εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων Benzina Zero παρουσίασε το πρωτότυπο Turbina, μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα εμπνευσμένη από τους αγώνες, με μια καινοτόμο διάταξη διπλού τροχού που οπτικά μοιάζει με ένα ενιαίο μπροστινό σύστημα. Η παρουσίαση σηματοδοτεί μια σημαντική απομάκρυνση από τη μέχρι τώρα γκάμα της εταιρείας, που επικεντρώνεται σε χρηστικά ηλεκτρικά ποδήλατα και μικρά σκούτερ, τοποθετώντας το πρωτότυπο Turbina περισσότερο ως δήλωση σχεδιασμού παρά ως όχημα κοντά στην παραγωγή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα Bike-EV, το project αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Αυστραλιανό σχεδιαστικό στούντιο Grand Yarra και αποτελεί την πιο τολμηρή αισθητική και μηχανολογική εξερεύνηση της Benzina Zero μέχρι σήμερα. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει τεχνικές προδιαγραφές, επιδόσεις ή χρονοδιάγραμμα παραγωγής, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν το concept θα εξελιχθεί ποτέ σε πραγματικό μοντέλο για τον δρόμο.

Η Σχεδιαστική Φιλοσοφία

Η μοτοσυκλέτα Turbina εγκαταλείπει την πρακτική φιλοσοφία που χαρακτηρίζει τα σημερινά μοντέλα της Benzina Zero — αστικά ηλεκτρικά οχήματα με ηλεκτροκινητήρες Bosch σχεδιασμένα για μεταφορά φορτίων και επιβατών. Αντίθετα, δίνει έμφαση στη γλυπτική μορφή και την επιθετική γεωμετρία.

Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι η λεγόμενη «ψευδαίσθηση διπλού τροχού»: δύο τροχοί μπροστά και δύο πίσω που από το πλάι φαίνονται σαν ένας. Η ακριβής μηχανική λύση δεν έχει αποκαλυφθεί. Η εταιρεία υπαινίσσεται δύο πιθανά σενάρια: είτε μια διαιρεμένη ζάντα με ενωμένα ελαστικά, είτε ανεξάρτητα ελαστικά που μπορούν να γέρνουν ξεχωριστά στις στροφές για καλύτερο κράτημα.

Στο project είναι επικεφαλής ο συνιδρυτής Joe D’Ercole, με ομάδα σχεδιαστών που έχει εμπειρία στη Διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία. Παρά τη δυναμική εμφάνιση και το χαμηλό κέντρο βάρους που υποδηλώνουν σοβαρή μηχανολογική σκέψη, η εταιρεία δεν έχει δημοσιεύσει στοιχεία για βάρος, ισχύ, μπαταρία ή αυτονομία.

Παραγωγή: Προς το παρόν μόνο Concept

Το πρωτότυπο Turbina δεν έχει επιβεβαιωμένο χρονοδιάγραμμα παραγωγής. Η Benzina Zero δεν έχει ανακοινώσει σχέδια για παραγωγή, πιστοποίηση ή διάθεση μέσω αντιπροσώπων, ούτε έχει διευκρινίσει αν το σύστημα διπλού τροχού θα μπορούσε να καλύψει τις κανονιστικές απαιτήσεις των βασικών αγορών.

Η εταιρεία παρουσιάζει το Turbina ως όραμα και σχεδιαστική εξερεύνηση, χωρίς τους περιορισμούς της νομοθεσίας ή της μαζικής παραγωγής.

Η σημασία της εξέλιξης του πρωτότυπου για την Benzina Zero

Το concept δείχνει ότι η Benzina Zero θέλει να επενδύσει σε πιο τολμηρό σχεδιασμό πέρα από τις συνηθισμένες βελτιώσεις σε μπαταρίες και κινητήρες. Σε μια αγορά ηλεκτρικών μοτοσυκλετών όπου κυριαρχούν μικρές εξελικτικές αλλαγές, το πρωτότυπο Turbina λειτουργεί ως μια ριζοσπαστική σχεδιαστική δήλωση.

Παράλληλα όμως, η μετάβαση από concept σε παραγωγή είναι δύσκολη. Η αρχιτεκτονική διπλού τροχού δημιουργεί προκλήσεις όπως φθορά ελαστικών, γεωμετρία ανάρτησης, κατανομή πέδησης και κανονιστική πιστοποίηση. Οι διπλοί τροχοί σε μια τόσο μικρή απόσταση μεταξύ τους είναι πραγματικά κάτι νέο και η εξέλιξη αυτού του σχεδιασμού με τις νέες προκλήσεις που θα προκύψουν, δίνουν πολύ «μηχανολογικό» ενδιαφέρον. Το σύστημα της ανάρτησης θα πρέπει να κάνει πολλές λειτουργίες μαζί, τόσο για τους εμπρός τροχούς όσο και για τους πίσω, όπου ίσως να χρειαστεί διαφορικό ή δύο ηλεκτροκινητήρες πλήμνης ανάμεσά τους, καθώς τα δύο σημεία επαφής δεν θα βοηθούν στο στρίψιμο χωρίς να αναπτύσσονται μεγάλες δυνάμεις. Σε κίνηση με διαφορετικό συντελεστή πρόσφυσης του κάθε τροχού, διαφορετικής διαμόρφωσης της επιφάνειας και σε κλειστές στροφές, οι δυνάμεις που θα αναπτύσσονται θα επηρεάζουν την ιδανική πορεία της μοτοσυκλέτας οπότε υπάρχει «πολύς δρόμος» εξέλιξης για να έχει επιτυχία.

Συμπέρασμα

Το πρωτότυπο Turbina είναι μια εντυπωσιακή σχεδιαστική πρόταση που δείχνει ότι η Benzina Zero σκέφτεται πέρα από τις συνηθισμένες βελτιώσεις των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών. Ωστόσο, προς το παρόν παραμένει μια σχεδιαστική μελέτη και όχι ένα μοντέλο έτοιμο για παραγωγή.

Αν η εταιρεία αποφασίσει να το εξελίξει σε πραγματικό όχημα, θα χρειαστεί να λύσει σημαντικές μηχανολογικές και κανονιστικές προκλήσεις. Μέχρι τότε, το Turbina παραμένει περισσότερο έργο σχεδιαστικής φαντασίας παρά επιλογή αγοράς.