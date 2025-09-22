του Νεκτάριου Διατσίδη

Η πιο σπορ έκδοση του «urban adventure» σκούτερ της Aprilia ανανεώνεται, υιοθετώντας τα χρώματα των επίσημων αγωνιστικών μοτοσυκλετών RS-GP του 2025 που συμμετέχουν στο MotoGP, με αναβάτες τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Jorge Martin και τον Marco Bezzecchi.

Σχεδιασμός με δυναμικό χαρακτήρα, ελαστικά με σπορ χάραξη και αισθητική εμπνευσμένη από το αγωνιστικό τμήμα του Noale, έχουν γίνει για να ενισχύσουν το αγωνιστικό πνεύμα σε κάθε Aprilia.

Ευέλικτο, ασταμάτητο και διασκεδαστικό στην οδήγηση, το SR GT Replica τροφοδοτείται από τους σύγχρονους κινητήρες 125 και 200 κυβικών εκατοστών, Euro 5+, με τέσσερις βαλβίδες και υγρόψυξη.

Το Aprilia SR GT, το «urban adventure» σκούτερ της μάρκας, αποκαλύπτεται σε μια νέα, υπερσπορ έκδοση – την Replica 2025 – εμπνευσμένη από την Aprilia RS-GP που αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP με αναβάτες τον Jorge Martin και τον Marco Bezzecchi.

Μια μοναδική σχεδίαση στα χρώματα που ενισχύει ακόμη περισσότερο τις σπορ γραμμές του Aprilia SR GT, ξεχωρίζοντας πάντα χάρη στο αγωνιστικό πνεύμα που χαρακτηρίζει κάθε μοτοσυκλέτα της Aprilia. Το SR GT Replica διαθέτει ματ μαύρο χρωματισμό, εμπλουτισμένο με τα ίδια κόκκινα και μοβ γραφικά που χαρακτηρίζουν τα φέρινγκ της επίσημης αγωνιστικής ομάδας Aprilia Racing και με το εμβληματικό μεγάλο λογότυπο Aprilia που εκτείνεται διαγώνια κατά μήκος της πλευράς και του κεντρικού τούνελ μέχρι το εμπρός μέρος της ποδιάς. Οι χειρολαβές συνεπιβάτη είναι επίσης βαμμένες σε ματ μαύρο.

Ακριβώς όπως οι μοτοσυκλέτες του MotoGP που δημιουργούνται από το αγωνιστικό τμήμα του Noale, οι ζάντες είναι βαμμένες μαύρες, με κόκκινες λεπτομέρειες στο χείλος της εμπρός ζάντας. Οι εμπρόσθιοι και οπίσθιοι δίσκοι φρένων τύπου “petal” εντυπωσιάζουν με την πρώτη ματιά. Αντικατοπτρίζοντας το αγωνιστικό πνεύμα της μοτοσυκλέτας, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης ελαστικά με σπορ χάραξη δρόμου αντί για τα ελαφρώς μικτά ελαστικά παντός εδάφους που διαθέτουν οι άλλες εκδόσεις, όπως το SR GT και το SR GT Sport.

Τα λογότυπα των χορηγών της αγωνιστικής ομάδας Aprilia Racing κάνουν το SR GT Replica του 2025 να μοιάζει ακόμη περισσότερο με τις RS-GP μοτοσυκλέτες που αγωνίζονται σε πίστες σε όλο τον κόσμο, ενώ παρέχονται και οι αγωνιστικοί αριθμοί των δύο επίσημων αναβατών της Aprilia Racing MotoGP – του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Jorge Martin και του Marco Bezzecchi – προσθέτοντας ακόμη μια αισθητική πινελιά που ενισχύει τον στενό δεσμό του SR GT Replica με τον κόσμο του MotoGP.

Aprilia SR GT

Το Aprilia SR GT είναι το πρώτο “urban adventure” σκούτερ της Aprilia, σχεδιασμένο για να ξαναφέρει τη χαρά της καθημερινής μετακίνησης στην πόλη, αλλά και για μεγαλύτερες αποστάσεις ή δρόμους με λιγότερη κίνηση, χάρη στον εξοπλισμό του που το καθιστά ιδανικό για κάθε περίσταση. Στο Aprilia SR GT, η ενεργή θέση οδήγησης και το φαρδύ, γυμνό τιμόνι τύπου μοτοσυκλέτας προσφέρουν καλύτερο έλεγχο, ενώ οι αναρτήσεις μεγάλης διαδρομής και το αυξημένο ύψος από το έδαφος επιτρέπουν να ξεπερνά εύκολα οποιοδήποτε εμπόδιο στην αστική οδήγηση. Επιπλέον, τα ελαστικά μεγάλης διατομής επιτρέπουν περιπέτειες σε κάθε τύπο οδοστρώματος – από την άσφαλτο της πόλης, μέχρι τα καλντερίμια και τους χωματόδρομους.

Το Aprilia SR GT ξεχωρίζει επίσης στην κατηγορία του όσον αφορά την ισχύ και την αποδοτικότητα του κινητήρα, χάρη στους υπερσύγχρονους κινητήρες της οικογένειας i-get, με ψεκασμό, τέσσερις βαλβίδες και υγρόψυξη, που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές Euro 5+. Δίπλα στον κινητήρα 125 κ.εκ., που αποδίδει μέγιστη ισχύ 15 ίππους (11 kW) στις 8,900 σ.α.λ. και ροπή 12 Nm στις 6,750 σ.α.λ., το SR GT 200 κινείται από έναν μονοκύλινδρο 174 κ.εκ., με ισχύ 17.4 ίππων (13 kW) στις 8,650 σ.α.λ. και ροπή 16,5 Nm στις 7,000 σ.α.λ. Αριθμοί που ανεβάζουν τον πήχη, εξασφαλίζοντας ελαστικότητα, γρήγορη επιτάχυνση και ομαλή οδήγηση σε κάθε συνθήκη, με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.