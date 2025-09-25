του Νεκτάριου Διατσίδη

Το kit της Dainese θα δημοπρατηθεί σύντομα και όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την υποστήριξη του προγράμματος της UNICEF «Οδική Ασφάλεια για Παιδιά», το οποίο είναι αφιερωμένο στη διασφάλιση μεγαλύτερης ασφάλειας για τα παιδιά στους δρόμους.

Με την ευκαιρία του Red Bull Grand Prix του San Marino και της Riviera di Rimini 2025, η Dainese ανακοίνωσε τη δωρεά του kit 1/46 από τη συλλεκτική σειρά Soleluna Vale46 Anniversario – αφιερωμένη στα 46α γενέθλια του Valentino Rossi – στην UNICEF. Το ειδικό αυτό kit, που αποτελείται από αγωνιστική φόρμα και κράνος, χρησιμοποιήθηκε από τον Doctor στο Mugello κατά τη διάρκεια ειδικής προπόνησης τον Μάιο του 2025, και θα δημοπρατηθεί για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ του προγράμματος Οδικής Ασφάλειας της UNICEF.

Το Soleluna Vale46 Anniversario είναι η συλλεκτική έκδοση του kit που δημιουργήθηκε από τις Dainese και AGV για να τιμήσει τα 46α γενέθλια του Valentino Rossi. Το kit περιλαμβάνει τη φόρμα Dainese Demone GP D-air® από δέρμα καγκουρό 3x και το κράνος AGV Pista GP RR – μέρος του προηγμένου εξοπλισμού των επαγγελματιών αναβατών MotoGP™, κατασκευασμένο στα ειδικά μέτρα του Valentino Rossi. Και τα δύο κομμάτια αποτυπώνουν το εμβληματικό θέμα Soleluna του Doctor, αυτή τη φορά με βάση σε χρώμα midnight black και Carbon μαζί με χρυσά σχέδια. Ο εξοπλισμός είναι διακοσμημένος με αποκλειστικές λεπτομέρειες σε χρυσό, που αναπαράγουν φύλλα χρυσού επάνω στη στολή και στο κέλυφος του κράνους. Φυσικά, δεν λείπει το χαρακτηριστικό φθορίζον κίτρινο του Valentino, που διαμορφώνει τα μοναδικά γραφικά αυτής της πολύ ιδιαίτερης επετειακής δημιουργίας για τον επαγγελματία αναβάτη με τον αριθμό 46.

Το kit φυλάσσεται σε ειδικά σχεδιασμένη θήκη που είναι μεταλλική μαζί με τμήμα πλεξιγκλάς και αναδεικνύει το περιεχόμενό της. Κατασκευάστηκαν μόνο 46 αριθμημένα αντίτυπα αυτού του συλλεκτικού εξοπλισμού, που περιλαμβάνει κράνος, φόρμα και αριθμημένη θήκη παρουσίασης, υπογεγραμμένα από τον Valentino Rossi και συνοδευόμενα από πιστοποιητικό γνησιότητας. Περιορισμένος αριθμός από αυτά τα kit θα διατεθεί σε εξαιρετικά επιλεγμένα καταστήματα και γκαλερί τέχνης κατά τη διάρκεια του 2025.

Το kit αριθμός 1/46 είναι το μοναδικό που έχει φορέσει ο Valentino Rossi στην πίστα, κατά την ειδική προπόνηση στο Mugello τον Μάιο του 2025 και γίνεται ακόμη πιο ξεχωριστό χάρη στο χρυσό patch με τη χαρακτηριστική χελώνα του Valentino στον ώμο – μια μοναδική λεπτομέρεια που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα επετειακά kit.

Η φόρμα και το κράνος Soleluna Vale46 Anniversario αριθμός 1/46, διατηρημένα στη συλλεκτική θήκη, χρησιμοποιήθηκαν από τον Valentino στο Mugello και φέρουν την υπογραφή του πρωταθλητή από την Tavullia. Θα δημοπρατηθούν υπέρ του προγράμματος Οδικής Ασφάλειας για Παιδιά της UNICEF.

Ο Angel Sanchez, Διευθύνων Σύμβουλος του Dainese Group, δήλωσε:

«Η αποστολή της Dainese ήταν πάντα η προστασία των ανθρώπων. Με τις μάρκες Dainese και AGV, εργαζόμαστε καθημερινά για να προσφέρουμε στους αθλητές και στους λάτρεις της μοτοσυκλέτας σε όλο τον κόσμο τη μέγιστη ασφάλεια ώστε να εκφράσουν το πλήρες δυναμικό τους, σε κάθε συνθήκη. Είναι τιμή μας να συνεργαζόμαστε με την UNICEF και να συμβάλουμε στην ασφάλεια των παιδιών».

Ο Nicola Graziano, Πρόεδρος της UNICEF Ιταλίας, πρόσθεσε:

«Εκ μέρους της UNICEF Ιταλίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Dainese και τον Valentino Rossi για την ευαισθησία και την προθυμία τους να στηρίξουν τα παιδιά, όπως αποδεικνύεται μέσα από αυτή τη φιλανθρωπική πρωτοβουλία. Το πρόγραμμα Road Safety for Children στοχεύει στη βελτίωση των υποδομών όπου ζουν παιδιά και στην προώθηση της ευαισθητοποίησης και της υπεύθυνης συμπεριφοράς στον δρόμο παγκοσμίως. Η ασφαλής μετακίνηση δεν είναι απλώς μεταφορά – είναι θεμελιώδες δικαίωμα των παιδιών στην υγεία, την εκπαίδευση, την προστασία και τη συμμετοχή».

Μέσα από αυτή την πράξη, η Dainese επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον αδιάρρηκτο και μοναδικό δεσμό της με τον Valentino Rossi, την προσήλωσή της στη νέα γενιά και την αποστολή της για μεγαλύτερη ασφάλεια στον δρόμο και στην πίστα για όλους, μετατρέποντας ένα μοναδικό κομμάτι της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε μια απτή δέσμευση για την προστασία και την ασφάλεια των παιδιών στους δρόμους όλου του κόσμου.