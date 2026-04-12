του Νεκτάριου Διατσίδη

Το Τεστ στην Χερέθ, για τη 20ή χρονιά του Red Bull MotoGP Rookies Cup, είδε τις KTM προδιαγραφών Moto3 να φέρουν τα χρώματα 19 διαφορετικών Εθνών. Η Πέμπτη και η Παρασκευή προσέφεραν ποικίλες συνθήκες, αποτελώντας μια απαιτητική εμπειρία εκμάθησης για τους 26 εφήβους από όλο τον κόσμο.

Το Red Bull MotoGP Rookies Cup επιστρέφει στην Χερέθ σε δύο εβδομάδες για τους πρώτους 2 από τους 14 Αγώνες, στο πλαίσιο του Ισπανικού Grand Prix. Στην ίδια πίστα πραγματοποιήθηκε και ο 1ος Αγώνας του Rookies Cup το 2007. Ο 1ος Αγώνας, το Σάββατο 25 Απριλίου φέτος, θα είναι ο 239ος Αγώνας στην ιστορία του θεσμού.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΤΩΝ

Ο Kristian Daniel Jr. ξεκινά την 3η σεζόν του

«Στην πρώτη μου χρονιά ήμουν από τους νεότερους στο grid, και τώρα είμαι στην τρίτη μου χρονιά, οπότε μάλλον είμαι από τους μεγαλύτερους. Αισθάνομαι πολύ καλά. Νομίζω ότι με τα χρόνια έρχεται η εμπειρία και σίγουρα αυτό ήταν το καλύτερό μου Τεστ μέχρι τώρα. Όσα έμαθα σήμερα και χθες θα είναι πολύ χρήσιμα για τον Αγώνα».

Ο Yaroslav Karpushin αρχίζει τη 2η του σεζόν

«Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος για αυτή τη στιγμή και επιτέλους επιστρέψαμε στη δράση. Είμαι πολύ χαρούμενος. Κανείς δεν είναι τέλειος. Πάντα υπάρχει κάτι για βελτίωση. Ταυτόχρονα, νιώθω ότι είμαι σε καλύτερη κατάσταση από πέρυσι. Νομίζω ότι αυτό με έχει προετοιμάσει και απλώς πρέπει να συνεχίσω να βελτιώνομαι σε κάθε Αγώνα».

Ο Alfonsi Daquigan εκπροσωπεί τις Φιλιππίνες στα GP

«Έμαθα πολλά αυτές τις δύο ημέρες με τη μοτοσυκλέτα και γνωρίζοντας καλύτερα αυτή την πίστα. Δεν είχα κάνει πολλούς γύρους στην Χερέθ πριν, αλλά τώρα βελτιώνομαι. Η αίσθηση με την πίστα, τη μοτοσυκλέτα, και επίσης μαθαίνω πολλά από τους άλλους αναβάτες και την ομάδα, από τον Dani και τον Gustl».

Ο Fynn Kratochwil έτοιμος για την καμπάνια του στο Rookies Cup

«Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος και χαρούμενος που ξεκίνησα αυτό το κεφάλαιο. Ξεκίνησε αρκετά καλά και βελτιωθήκαμε πολύ. Η μοτοσυκλέτα ήταν καλή στο τέλος, οπότε έχουμε ακόμη κάποια πράγματα να κάνουμε, αλλά είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη δουλειά και είμαι έτοιμος και χαρούμενος για την εκκίνηση του πρώτου Αγώνα».

Ο Gustl Auinger, προπονητής αναβατών δήλωσε:

«Είναι το 20ό μου Τεστ πριν τη σεζόν. Είναι πάντα εντυπωσιακό. Οι αναβάτες που κρατάμε από την προηγούμενη χρονιά είναι πραγματικά πολύ καλοί. Ίσως να είναι δύσκολο να συνδυαστούν αυτοί οι γρήγοροι αναβάτες με τους νέους, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό. Μετά από λίγους γύρους, γίνονται μία ομάδα, όλοι καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και το απολαμβάνουν».

H Dominika Grnova και φέτος θα έχει την επιμέλεια των συνεντεύξεων και των social media του θεσμού!