To τραγικό δυστύχημα που έγινε στο Πρωτάθλημα Alpe Adria στην πίστα του Brno και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό των δύο εμπλεκομένων οδηγών Philipp Steinmayr και Adrian Rus, ακόμη συζητιέται στις πίστες όλου του κόσμου.

Η οργάνωση έχει μείνει στην αρχική της ανακοίνωση:

“Κατά τη διάρκεια του προγράμματος του Σαββάτου για το Διεθνές Πρωτάθλημα Μοτοσυκλετών Alpe Adria, σημειώθηκε σοβαρό ατύχημα στην εκκίνηση ενός από τους αγώνες, στο οποίο ενεπλάκησαν δύο αναβάτες.

Παρά την άμεση ιατρική ανταπόκριση, ένας από τους αναβάτες υπέκυψε στα τραύματά του. Ο δεύτερος αναβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όμως η ζωή του δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Οι διοργανωτές αποφάσισαν να ακυρώσουν το υπόλοιπο πρόγραμμα του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου.

Η FIM Europe, η Ένωση Μοτοσυκλετιστών Alpe Adria, η AAcademy (Promoter) και το Autodrom Brno εκφράζουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες, τους φίλους και τους οικείους και των δύο αναβατών.

Από σεβασμό προς τις οικογένειες που πενθούν, δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες αυτή τη στιγμή”, έγραψαν οι άνθρωποι του Alpe Adria.

Λόγω του ίδιου σεβασμού προς τον 33χρονο Steinmayr και τον 43χρονο Rus, πέρα από τις φωτογραφίες από το ατύχημα δεν είχαμε ανεβάσει το σχετικό βίντεο. Όμως στη διάρκεια των προηγούμενων ημερών ανέβηκε από αρκετούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έτσι και εμείς για λόγους δημοσιογραφικής πληροφόρησης ανεβάζουμε το βίντεο, με την προτροπή να μην το δουν οι νεαροί αγωνιζόμενοι και όσοι μπορεί να επηρεαστούν συναισθηματικά. Παρά το ότι δεν διακρίνονται λόγω της φωτιάς τα σώματα των οδηγών, η συνολική σκηνή είναι σκληρή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: το βίντεο περιέχει σκληρές σκηνές.

R.I.P. Philipp Steinmayr & Adrian Rus