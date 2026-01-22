Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το Voge SR2 ADV εντάσσεται στην κατηγορία των adventure scooter και έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα χρήσεων, από την καθημερινή αστική μετακίνηση έως τις εξορμήσεις εκτός πόλης και την κίνηση σε ήπια χωμάτινα τερέν.

Η φιλοσοφία του βασίζεται στον συνδυασμό πρακτικότητας και πολυχρηστικότητας, με εργονομία που διευκολύνει την πολύωρη οδήγηση και συνολικό χαρακτήρα που επιτρέπει στον αναβάτη να κινείται με άνεση σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Ο εξοπλισμός του είναι πλήρης και περιλαμβάνει στοιχεία που συναντώνται συνήθως σε μοντέλα μεγαλύτερου κυβισμού.

Η σχεδίασή του ακολουθεί δυναμικές γραμμές με σαφείς αναφορές στην adventure κατηγορία, χωρίς να παραμελείται η λειτουργικότητα.

Το ατσάλινο πλαίσιο υψηλής αντοχής έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται σε απαιτητικές συνθήκες χρήσης, ενώ τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Full LED εξασφαλίζουν αυξημένη ορατότητα κατά τη νυχτερινή οδήγηση και συμβάλλουν στη σύγχρονη εικόνα του μοντέλου.

Το Voge SR2 ADV εξοπλίζεται με υγρόψυκτο μονοκύλινδρο κινητήρα 200cc, ο οποίος διαθέτει ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ψεκασμό και ψυγείο ενσωματωμένο στο κάρτερ.

Η μέγιστη απόδοση φτάνει τους 17 ίππους, προσφέροντας ικανοποιητικές επιδόσεις για την κατηγορία, τόσο σε επιτάχυνση από στάση όσο και σε προσπεράσεις εν κινήσει.

Η μέση κατανάλωση ανέρχεται στα 2,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο WMTC, επιτρέποντας αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 300 χιλιόμετρα.

Η χρήση τεχνολογιών χαμηλών τριβών στην κατασκευή του κινητήρα συμβάλλει στην αντοχή και την ομαλή, γραμμική λειτουργία του, χωρίς απότομα ξεσπάσματα ισχύος, ενισχύοντας την αίσθηση ελέγχου σε κάθε είδους οδόστρωμα.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται απενεργοποιούμενο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (Traction Control), το οποίο υποστηρίζει την ασφαλή οδήγηση σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης.

Στον τομέα των ηλεκτρονικών και της πρακτικότητας, το μοντέλο διαθέτει δικάναλο ABS, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα και σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης κάμερα καταγραφής διαδρομών (Dash Cam), τοποθετημένη κάτω από τους εμπρός προβολείς, η οποία ενεργοποιείται μέσω διακόπτη στο τιμόνι.

Το άνοιγμα της σέλας και της τάπας του ρεζερβουάρ πραγματοποιείται επίσης μέσω χειριστηρίων στο τιμόνι, ενώ μια βαθιά αποθηκευτική θήκη στην ποδιά και θύρα USB ενισχύουν τη χρηστικότητα στην καθημερινή χρήση.

Όλα τα φωτιστικά σώματα είναι τεχνολογίας LED, ενώ ο πίνακας οργάνων αποτελείται από μεγάλη έγχρωμη οθόνη LCD υψηλής ευκρίνειας, η οποία υποστηρίζει συνδεσιμότητα Bluetooth και λειτουργία πλοήγησης turn by turn.

Το πλαίσιο έχει εξελιχθεί με στόχο την ισορροπία μεταξύ σταθερότητας και ευελιξίας σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

Οι αναρτήσεις διαθέτουν μεγάλες διαδρομές, επιτρέποντας την κίνηση σε ανώμαλα οδοστρώματα και χωμάτινες διαδρομές, ενώ τα δύο πίσω αμορτισέρ είναι εξοπλισμένα με ξεχωριστό δοχείο αζώτου, ώστε να διατηρούν σταθερά τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους ακόμη και σε πολύωρη χρήση.

Το τιμόνι είναι τύπου Fat Bar, προερχόμενο από μοτοσυκλέτα κατηγορίας Enduro, διαθέτει καβαλέτα και δυνατότητα ρύθμισης από τον αναβάτη.

Οι τροχοί έχουν διάμετρο 14 ιντσών μπροστά και 13 ιντσών πίσω και συνδυάζονται με ελαστικά διπλής χρήσης διαστάσεων 110/80 και 130/70 αντίστοιχα, ενισχύοντας την πρόσφυση τόσο στην άσφαλτο όσο και σε εκτός δρόμου επιφάνειες.

Κύρια χαρακτηριστικά SR2 ADV

– Υγρόψυκτος κινητήρας 200cc

– Ισχύς 17Hp

– Ροπή 15,6Nm

– Traction Control με δυνατότητα απενεργοποίησης

– Δικάναλο ABS τελευταίας γενιάς

– Φωτισμός Full LED

– Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα (ακόμα και εν κινήσει)

– Dash Cam (κάμερα καταγραφής δεδομένων)

– Λειτουργία Keyless (χωρίς κλειδί)

– Συνδεσιμότητα Bluetooth με δυνατότητα πλοήγησης (turn by turn)

– Έγχρωμη οθόνη LCD υψηλής ευκρίνειας με στροφόμετρο

– Υποδοχή USB

– Φλας έκτακτης ανάγκης

– Αλουμινένιο ψαλίδι

– Σύστημα πέδησης με δίσκους σε κάθε τροχό

– Ζάντες 14" μπροστά και 13" πίσω

– Ελαστικά διπλής χρήσης

– Αμορτισέρ με ξεχωριστό δοχείο αζώτου

– Τιμόνι Fat Bar που ρυθμίζεται (με καβαλέτα)

– Κεντρικό και πλαϊνό σταντ

– Αλουμινένια μαρσπιέ συνεπιβάτη

– Μεγάλος χώρος κάτω από τη σέλα

– Αποθηκευτικός χώρος κάτω από το τιμόνι

– Πρακτικός γάντζος στο εσωτερικό της ποδιάς

– Διαστάσεις 1.970 x 770 x 1.300mm (μήκος x πλάτος x ύψος)

– Bάρος 141kg

– Ύψος σέλας 810mm

– Μεταξόνιο 1330mm

– Ρεζερβουάρ 9lt

Η τιμή του έχει οριστεί στα 2.995€ και όπως κάθε μοντέλο της Voge καλύπτεται από εγγύηση δύο ετών χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό.