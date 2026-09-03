Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το MOTUL FIM Superbike World Championship επιστρέφει στη δράση μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, με το Circuit de Nevers Magny-Cours να φιλοξενεί αυτή την εβδομάδα τον ένατο γύρο της σεζόν 2026.

Το Acerbis French Round σηματοδοτεί την επανεκκίνηση του Πρωταθλήματος, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή της χρονιάς, καθώς οι αναβάτες μπαίνουν στην τελική ευθεία της σεζόν, διεκδικώντας πολύτιμους βαθμούς αλλά και μια ισχυρή αγωνιστική παρουσία ενόψει των τελευταίων τεσσάρων γύρων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά ο Nicolo Bulega, ο οποίος βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.

Ο Ιταλός μπορεί θεωρητικά να εξασφαλίσει τον Τίτλο του WorldSBK ήδη από το Magny-Cours, ωστόσο για να συμβεί αυτό θα πρέπει να αυξήσει τη διαφορά του από τον ομόσταυλό του, Iker Lecuona, κατά τουλάχιστον 53 βαθμούς μέσα στο αγωνιστικό τριήμερο, ώστε να φύγει από τη Γαλλία με προβάδισμα 186 ή περισσότερων βαθμών.

Η διαφορά μεταξύ των δύο αναβατών ανέρχεται αυτή τη στιγμή στους 133 βαθμούς.

Από την άλλη πλευρά, ο Lecuona χρειάζεται μόλις 10 βαθμούς σε ολόκληρο το Σαββατοκύριακο για να στείλει το Πρωτάθλημα στον επόμενο γύρο.

Με δεδομένο ότι ο #7 μετρά μία νίκη και 19 δεύτερες θέσεις στους τελευταίους 21 αγώνες, το συγκεκριμένο σενάριο μοιάζει ιδιαίτερα πιθανό.

Ο Bulega έχει ήδη καταγράψει πέντε βάθρα στο Magny-Cours, μεταξύ των οποίων και δύο νίκες, ενώ ο Lecuona δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να ανέβει στο βάθρο της γαλλικής πίστας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μάχη για τις θέσεις πίσω από τους πρωτοπόρους.

Ο Alex Lowes θέλει να επιστρέψει στο βάθρο για πρώτη φορά μετά τον εναρκτήριο γύρο της σεζόν, έχοντας πέρυσι μια εξαιρετική παρουσία στο Magny-Cours, όπου κατάφερε να ανέβει στο βάθρο και στους τρεις αγώνες με την Bimota KB998 Rimini.

Ο αδελφός του, Sam Lowes, βρίσκεται σταθερά στη διεκδίκηση των κορυφαίων θέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αν και η περσινή του παρουσία στη Γαλλία ήταν απογοητευτική, με μια ένατη θέση στον πρώτο αγώνα και δύο εγκαταλείψεις την Κυριακή.

Ο Yari Montella θα επιδιώξει να ενισχύσει τη θέση του στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, αναζητώντας ένα ακόμη βάθρο, σε πλήρη αντίθεση με την περσινή του εμφάνιση στο Magny-Cours, όταν εγκατέλειψε και στους τρεις αγώνες.

Στη μάχη των πρωταγωνιστών θέλει να παραμείνει και ο Lorenzo Baldassarri, ο οποίος έχει κινηθεί αρκετές φορές κοντά στις θέσεις του βάθρου κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Σημαντικό πλεονέκτημα από πλευράς προετοιμασίας έχουν οι αναβάτες της ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team, καθώς οι Miguel Oliveira και Danilo Petrucci συμμετείχαν τον Αύγουστο σε διήμερο δοκιμών στο Magny-Cours, σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αποκτώντας πολύτιμα δεδομένα ενόψει του αγωνιστικού τριημέρου.

Στις δοκιμές συμμετείχαν επίσης οι αναβάτες της Honda HRC, Jake Dixon και Somkiat Chantra, οι οποίοι προετοιμάζονται για την πρώτη τους εμφάνιση στη γαλλική πίστα, ενώ στο τεστ συμμετείχε και ο Sam Lowes.

Ο Tommy Bridewell βρέθηκε επίσης στο Magny-Cours λίγες ημέρες αργότερα, οδηγώντας την Ducati Panigale V4 S, με στόχο να γνωρίσει καλύτερα την πίστα και να συνεχίσει να αποτελεί σταθερή παρουσία στην πρώτη δεκάδα.

Στο κυνήγι των κορυφαίων θέσεων βρίσκεται και ο Garrett Gerloff, ο οποίος έχει ιδιαίτερα θετική παράδοση στο Magny-Cours.

Ο Αμερικανός ανέβηκε στο βάθρο το 2024 με την BMW, ενώ η μοναδική pole position της καριέρας του στο WorldSBK ήρθε στη συγκεκριμένη πίστα το 2023. Με δεδομένη την αγωνιστική εικόνα που έχει παρουσιάσει μέσα στο 2026, ο Gerloff έχει όλα τα εχέγγυα για να διεκδικήσει εκ νέου μια θέση στο βάθρο.

Ο Alvaro Bautista, δύο φορές νικητής στο Magny-Cours, θα επιχειρήσει να επιστρέψει στις κορυφαίες θέσεις και να μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην τελική τετράδα των αγώνων της σεζόν.

Ο Axel Bassani αναζητά το πρώτο του γαλλικό βάθρο μετά τον δεύτερο αγώνα του 2022, ενώ ο Andrea Locatelli θέλει να επαναλάβει την επιτυχία του 2021, όταν ανέβηκε στο βάθρο στον πρώτο του αγώνα WorldSBK στο Magny-Cours.

Ο Ιταλός έχει επίσης κατακτήσει νίκη στη συγκεκριμένη πίστα το 2020 στο WorldSSP.

Για τον Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), η φετινή επίσκεψη θα αποτελέσει την πρώτη του συμμετοχή στο WorldSBK στο Magny-Cours, ωστόσο ο Ιταλός διαθέτει εξαιρετικό παρελθόν στη γαλλική πίστα από την περίοδο που αγωνιζόταν στο WorldSSP.

Ο ομόσταυλός του, Xavi Vierge, έχει επίσης θετική παράδοση στη γαλλική πίστα από την εποχή του με τη Honda, έχοντας καταγράψει αρκετές παρουσίες στην πρώτη δεκάδα.

Ο Remy Gardner θα επιδιώξει να βελτιώσει το καλύτερο αποτέλεσμά του στο Magny-Cours, το οποίο είναι δύο έκτες θέσεις.

Το Magny-Cours ανοίγει την αυλαία της τελικής ευθείας του Πρωταθλήματος και όλα δείχνουν ότι ο ένατος γύρος της σεζόν μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός τόσο για τη μάχη του τίτλου όσο και για τις ισορροπίες που θα διαμορφώσουν το φινάλε του 2026.

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