του Νεκτάριου Διατσίδη

Το WorldSBK, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MOTUL FIM Superbike του 2026 θα διεξαχθεί και πάλι σε 12 Γύρους και 36 Αγώνες. Η σεζόν θα ξεκινήσει στο Phillip Island με τον Αυστραλιανό Γύρο στις 21 Φεβρουαρίου και, παρότι υπάρχουν πολλές αλλαγές για την επερχόμενη χρονιά, ένα πράγμα παραμένει σταθερό: το καθαρά μηχανοκίνητο άθλημα WorldSBK.

Εξοπλισμένοι με τις ταχύτερες μοτοσυκλέτες παραγωγής στον κόσμο, οι 22 αναβάτες του grid θα προσφέρουν θέαμα σε κάθε Γύρο. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι σε αυτό το πρωτάθλημα ο αναβάτης είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και την αποτυχία. Για τους 6 κατασκευαστές που συμμετέχουν, η ελπίδα είναι ότι το αγωνιστικό τους δυναμικό θα αποδειχθεί καθοριστικό, ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο το πακέτο τους και να έρθουν οι επιτυχίες σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Danilo Petrucci

Η ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team μπαίνει στη σεζόν ως η κάτοχος του Τίτλου Αναβατών, αλλά με νέα σύνθεση. Ο Miguel Oliveira εντάσσεται στο πρωτάθλημα έπειτα από μια επιτυχημένη καριέρα στα Grand Prix, με νίκες και στις τρεις κατηγορίες, ενώ ο τρεις φορές νικητής Αγώνα WorldSBK Danilo Petrucci αλλάζει κατασκευαστή μετά από τρεις σεζόν με μοτοσυκλέτες Ducati.

Nicolo Bulega

Η Ducati θα έχει επικεφαλής ξανά τον δευτεραθλητή του 2025, Nicolo Bulega. Ο 26χρονος επιστρέφει στην Aruba.It Racing – Ducati για την τρίτη του σεζόν στις Superbike και στοχεύει να γίνει ο πρώτος αναβάτης που θα κατακτήσει παγκόσμιους Τίτλους τόσο στην κατηγορία Supersport όσο και στην Superbike. Παρά το γεγονός ότι τερμάτισε 2ος στο περσινό πρωτάθλημα με 14 νίκες, ο Bulega μπαίνει στο 2026 ως το φαβορί για τον Τίτλο. Στο πλευρό του το 2026 θα έχει νέο συναθλητή, τον Iker Lecuona που αντικαθιστά τον Alvaro Bautista στην εργοστασιακή ομάδα της Ducati. Έπειτα από 4 σεζόν με την Honda HRC, ο Lecuona έδειξε ενθαρρυντική εικόνα στις χειμερινές Δοκιμές με την ανανεωμένη Panigale V4 R. Η Ducati θα διαθέτει επίσης μια ιδιαίτερα ισχυρή σύνθεση στην ανεξάρτητη ομάδα, με επικεφαλής τον Bautista μετά τη μετακίνησή του στην Barni Spark Racing Team. Ο Sam Lowes θα προσπαθήσει να συνεχίσει την ανοδική του πορεία με την Elf Marc VDS Racing Team, έπειτα από την κατάκτηση μιας pole position την περσινή σεζόν.



Xavi Vierge

Η Yamaha μπαίνει στη νέα σεζόν με ανανεωμένο σχήμα αναβατών, προσθέτοντας τους Xavi Vierge και τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή WorldSSP, Stefano Manzi. Ο Manzi ανεβαίνει στο WorldSBK μετά την κατάκτηση του Τίτλου, ενώ ο Vierge προέρχεται από την Honda. Μετά τη νίκη που πέτυχε πέρυσι μέσω του Andrea Locatelli, η Yamaha θα βασιστεί στον Ιταλό για να είναι επικεφαλής της προσπάθειας, με στήριξη από τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Moto2, Remy Gardner, ο οποίος μπαίνει στην τέταρτη του χρονιά στο πρωτάθλημα.

Alex Lowes

Η Bimota και η Kawasaki θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις συνθέσεις τους για το 2026. Ο Alex Lowes πραγματοποίησε μια δυνατή σεζόν επιστροφής για την Bimota, τερματίζοντας 6ος στη βαθμολογία και κατακτώντας 4 βάθρα. Η Ιταλική μάρκα στοχεύει να χτίσει πάνω σε αυτή την πρόοδο, με τον Axel Bassani να επιδιώκει περαιτέρω βελτίωση. Η Kawasaki θα εκπροσωπηθεί και πάλι από τον Garrett Gerloff ως τον μοναδικό αναβάτη της.

Jake Dixon

Η Honda ενισχύει την προσπάθειά της στο WorldSBK με την υπογραφή δύο νικητών Αγώνων στην Moto2. Ο Jake Dixon επιστρέφει στην κατηγορία Superbike έπειτα από 7 χρόνια στα Grand Prix για να αγωνιστεί στην πρώτη του πλήρη σεζόν WorldSBK, έχοντας προηγουμένως συμμετάσχει σε έκτακτη συμμετοχή ως “wildcard” στο Donington Park το 2017. Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο Somkiat Chantra με την Honda CBR1000RR-R SP. Ο Chantra αναμένεται να γράψει ιστορία ως ο πρώτος Ταϊλανδός αναβάτης πλήρους απασχόλησης στο WorldSBK, αν και ένας τραυματισμός στην προετοιμασία θα τον κρατήσει εκτός του εναρκτήριου Γύρου.

Το WorldSBK διαθέτει πλούσια ιστορία και την περσινή σεζόν γιόρτασε τον 1000ό του Αγώνα. Με μόλις έναν Παγκόσμιο Πρωταθλητή Superbike στο grid για το 2026, το σκηνικό είναι έτοιμο ώστε ένα νέο όνομα να γραφτεί στα βιβλία της ιστορίας.

Το WorldSBK επιστρέφει δυναμικά το 2026, με τη σεζόν να ξεκινά στον Αυστραλιανό Γύρο στο Phillip Island από τις 20 έως τις 22 Φεβρουαρίου.

Με την κατηγορία WorldSSP να μπαίνει στο 5ο έτος των κανονισμών “Next Generation”, η κατηγορία συνεχίζει να αυξάνει το κύρος της. Φέτος, 8 κατασκευαστές θα βρεθούν στο grid, με την ZXMOTO να εντάσσεται το 2026. Ο Κινεζικός κατασκευαστής συνεργάζεται με την πρωταθλήτρια ομάδα Evan Bros Racing και θα παρατάξει δύο μοτοσυκλέτες για τους Valentin Debise και Federico Caricasulo. Οι κανονισμοί επιτρέπουν σε ένα ευρύ φάσμα μοτοσυκλετών να είναι ανταγωνιστικές, με το grid να περιλαμβάνει δικύλινδρες, τρικύλινδρες και τετρακύλινδρες μοτοσυκλέτες. Πέρυσι, 4 κατασκευαστές κατέκτησαν νίκες και, με τον δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή WorldSSP Dominique Aegerter να επιστρέφει στην κατηγορία, η Kawasaki θα είναι αισιόδοξη για νίκες για πρώτη φορά μετά το 2023.

Ο περσινός πρωταθλητής, Manzi, έχει προαχθεί στην κατηγορία Superbike, ωστόσο η πλειονότητα των πρωταγωνιστών της περασμένης σεζόν θα επιστρέψει το 2026. Ο Can Oncu αντικαθιστά τον Manzi στην Pata Yamaha Ten Kate Racing και, έχοντας αποδείξει την αξία του με 6 νίκες πέρυσι, ο Τούρκος αναβάτης θα είναι το φαβορί των πρώτων Αγώνων. Οι Jaume Masia (Orelac Racing Verdnatura) και Tom Booth-Amos (PTR Triumph Factory Racing) επιστρέφουν επίσης στην κατηγορία και θα στοχεύσουν σε νέες νίκες, ενώ πρώην πρωταθλητές όπως οι Lucas Mahias (GMT94 Yamaha) και Aegerter θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στην κορυφή.



Το WorldSBK θα παρουσιάσει μια νέα κατηγορία το 2026, με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Sportbike να κάνει το ντεμπούτο του στον Πορτογαλικό Γύρο. Με 6 κατασκευαστές να συμμετέχουν, η νέα κατηγορία έχει ήδη αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλής, με τις Aprilia και Suzuki να επιστρέφουν στο paddock. Η κατηγορία αυτή έχει και ιδιαίτερο Ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ο Πρωταθλητής Ελλάδας Γιάννης Περιστεράς θα αγωνιστεί με Aprilia RS660!

Ο Πορτογαλικός Γύρος θα αποτελέσει επίσης τον πρώτο Αγώνα της σεζόν WorldWCR, με την Maria Herrera να επιστρέφει ως η εν ενεργεία Πρωταθλήτρια.