του Νεκτάριου Διατσίδη

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της, η Ducati τιμάται από το Iταλικό κράτος με την έκδοση ενός ειδικού γραμματοσήμου αφιερωμένου στην ιστορία, το όραμα και τα επιτεύγματα που έχουν καταστήσει τον κατασκευαστή με έδρα το Borgo Panigale παγκόσμιο σημείο αναφοράς στη βιομηχανία μοτοσυκλετών. Η έκδοση εντάσσεται στη θεματική σειρά «Αριστεία του Παραγωγικού Συστήματος Made in Italy», αφιερωμένη σε εταιρείες που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και την καινοτομία της χώρας.

Η επίσημη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Απριλίου στην αίθουσα Sala degli Arazzi του Palazzo Piacentini, έδρα του Υπουργείου Επιχειρήσεων Made in Italy, παρουσία της Υφυπουργού αρμόδιας για τη Φιλοτελία, Fausta Bergamotto.

«Το 2026 αποτελεί ένα εξαιρετικό ορόσημο για την Ducati, ενσαρκώνοντας 100 χρόνια ιστορίας, πάθους και τεχνογνωσίας», δήλωσε ο Claudio Domenicali, Διευθύνων Σύμβουλος της Ducati, κατά τη διάρκεια της τελετής. «Το Made in Italy αποτελεί μέρος της ταυτότητάς μας: έναν τρόπο εργασίας που συνδυάζει παράδοση και καινοτομία και μας έχει επιτρέψει να καθιερώσουμε μια ξεχωριστή αντίληψη για την τεχνολογία, το design και τις επιδόσεις στη Διεθνή σκηνή. Μια πορεία που σήμερα λαμβάνει περαιτέρω αναγνώριση μέσω θεσμικών πρωτοβουλιών όπως αυτή, για την οποία θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Υπουργό Adolfo Urso και στο Υπουργείο Επιχειρήσεων Made in Italy».

Ιδρυθείσα το 1926 στο Borgo Panigale (Μπολόνια), η Ducati έχει διαμορφώσει μια μοναδική ταυτότητα κατά τη διάρκεια ενός αιώνα, εξελισσόμενη από τα πρώτα της βήματα στην τεχνολογία ραδιοφώνου σε παγκόσμια αριστεία στον χώρο της μοτοσυκλέτας και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Οι αξίες του Στυλ, της Εκλεπτυσμένης Τεχνολογίας και των Επιδόσεων καθοδηγούν διαχρονικά τις επιλογές της εταιρείας και αποτυπώνονται σε μοτοσυκλέτες που συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία, ξεχωριστό σχεδιασμό και έναν αδιαμφισβήτητα Ιταλικό αγωνιστικό χαρακτήρα.

Αυτά τα στοιχεία συνδυάζονται στο επετειακό γραμματόσημο για τα 100 χρόνια, το οποίο απεικονίζει μια εμβληματική μοτοσυκλέτα Ducati – την Ducati Superleggera V4 Centenario Tricolore – με τα χρώματα της Ιταλικής σημαίας: έναν φόρο τιμής στην ταυτότητα της εταιρείας και στη βαθιά της σύνδεση με τη δημιουργικότητα, την τεχνολογική καινοτομία και την παράδοση της χώρας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ducati τιμάται μέσω της φιλοτελίας. Το 2022, ένα γραμματόσημο της θεματικής σειράς «Αθλητισμός» ήταν αφιερωμένο στη νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, με την Desmosedici GP22 του Francesco Bagnaia να παρουσιάζεται με τα χρώματα της Ιταλικής σημαίας.

Το επετειακό γραμματόσημο εκατονταετίας εκδίδεται με ονομαστική αξία κατηγορίας Β.

Για την περίσταση, δημιουργήθηκε επίσης ένας ειδικός φιλοτελικός τρίπτυχος φάκελος Α4, που περιλαμβάνει μπλοκ τεσσάρων γραμματοσήμων, ένα μεμονωμένο γραμματόσημο, μια ταχυδρομημένη και σφραγισμένη κάρτα, μια φιλοτελική κάρτα, έναν φάκελο πρώτης ημέρας κυκλοφορίας και ένα εικονογραφημένο δελτίο. Ο φάκελος διατίθεται σε ταχυδρομεία με φιλοτελικά γκισέ, σε χώρους Φιλοτελίας και στην ιστοσελίδα filatelia.it.

Το γραμματόσημο της Ducati θα συμπεριληφθεί επίσης στο «Βιβλίο Γραμματοσήμων 2026», την ετήσια έκδοση που συγκεντρώνει όλες τις εκδόσεις της χρονιάς, συνδυάζοντας τη συλλεκτική αξία, τη θεσμική μνήμη και την αφήγηση της χώρας.