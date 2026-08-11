του Νεκτάριου Διατσίδη

Το Υπουργείο Επιχειρήσεων Made in Italy ενέκρινε τη Συμφωνία Ανάπτυξης που προβλέπει επένδυση ύψους 121 εκατ. ευρώ από την Ducati, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της ανάπτυξής της.

Και αυτό είναι ένα σημαντικό νέο που δείχνει πόσο κοντά στις επιχειρήσεις και στην ανάπτυξή τους βρίσκεται η κυβέρνηση της γειτονικής χώρας.

Το πρόγραμμα, με την ονομασία «Ducati Raise the Bar», επικεντρώνεται στην έρευνα, την ανάπτυξη και την τεχνολογική καινοτομία, με περισσότερα από 99 εκατ. ευρώ να διατίθενται για δραστηριότητες βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης μη επιστρεπτέας κρατικής επιχορήγησης ύψους 33 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο.

Η πρωτοβουλία ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο της Ducati στην Ιταλική Motor Valley, δημιουργώντας θετικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ιταλική βιομηχανική εφοδιαστική αλυσίδα και στην ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογικής τεχνογνωσίας.

Ο Ιταλός Υπουργός Επιχειρήσεων Made in Italy, Adolfo Urso, εξουσιοδότησε την Invitalia να υπογράψει τη Συμφωνία Ανάπτυξης που πρότεινε η Ducati για την υλοποίηση ενός βιομηχανικού επενδυτικού προγράμματος συνολικής αξίας 121 εκατ. ευρώ.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της εταιρείας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ducati ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες της Διεθνούς βιομηχανίας μοτοσυκλέτας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την τοπική κοινωνία, την Ιταλική Motor Valley και ολόκληρη την Ιταλική βιομηχανική εφοδιαστική αλυσίδα.

Το βιομηχανικό πρόγραμμα, με την ονομασία «Ducati Raise the Bar», περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο σχέδιο τεχνολογικών και βιομηχανικών επενδύσεων από τον κατασκευαστή του Borgo Panigale, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας. Στον πυρήνα του έργου βρίσκονται δραστηριότητες βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, συνολικής αξίας άνω των 99 εκατ. ευρώ, με στόχο τη διεύρυνση της γκάμας προϊόντων μέσω της εισαγωγής καινοτόμων και βιώσιμων τεχνολογιών, καθώς και την εξέλιξη των παραγωγικών διαδικασιών.

Η πρωτοβουλία θα υποστηριχθεί από το Ministry of Enterprises and Made in Italy μέσω μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων ύψους 33,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

Η συγκεκριμένη απόφαση αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία του έργου για την περιφέρεια Emilia-Romagna, την «καρδιά» της Ιταλικής Motor Valley, καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογικής τεχνογνωσίας, στην καινοτομία στον τομέα της μοτοσυκλέτας και στην ενίσχυση εξειδικευμένων δεξιοτήτων στην Ιταλία.

Kαι αυτό παρά το ότι η Ducati ανήκει στο όμιλο της Γερμανικής VW, μέσω της Laborghini & Audi. Μπορεί η ανάπτυξη αυτή οικονομικά να βοηθήσει την Γερμανική – μαμά – εταιρία, αλλά συγχρόνως η ανάπτυξη αυτή φέρνει χρήματα και δουλειές σε Ιταλούς που εργάζονται στην εταιρία και σε Ιταλικούς οίκους προμηθευτών της Ducati.