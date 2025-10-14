του Δημήτρη Διατσίδη

Μια ακόμα σπουδαία επιτυχία για τη νεαρή αθλήτρια Τόνια Κορρέ, που κατέκτησε τον Tίτλο στο Γυναικείο Πρωτάθλημα BMU CFMOTO WOMAN!

Το Σάββατο, στις Κατατακτήριες Δοκιμές, η 15χρονη Κορρέ πέτυχε τον 5ο καλύτερο χρόνο στην κατηγορία BMU CFMOTO 300. Στον αγώνα που ακολούθησε έκανε δυνατή εκκίνηση, κράτησε εξαιρετικό ρυθμό και τερμάτισε 5η στη γενική κατάταξη και 1η στη γυναικεία κατάταξη, κατακτώντας και μαθηματικά τον Τίτλο!



Την Κυριακή, σε έναν ακόμη απαιτητικό αγώνα, η Ελληνίδα αναβάτρια παρέμεινε σταθερή και ανταγωνιστική, τερματίζοντας ξανά 5η στη CFMOTO 300 και 1η στη γυναικεία κατηγορία, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της.

Η Τόνια Κορρέ δήλωσε μετά το τέλος του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου:

«Ήταν ένα υπέροχο κλείσιμο για τη φετινή σεζόν! Κατακτήσαμε το γυναικείο πρωτάθλημα και τερματίσαμε στην 4η θέση της γενικής στο CFMOTO 300. Ευχαριστώ θερμά την οικογένειά μου, την ομάδα μου και όλους όσους με πίστεψαν και με στήριξαν σε αυτό το ταξίδι!»