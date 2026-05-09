Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αποστολή: Στεφανία Παντελιδάκη

Ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Alpe Adria για τη σεζόν 2026, στην πίστα Grobnik (Ριέκα) της Κροατίας, όπου πλέον αγωνίζεται και η Ελληνίδα αναβάτρια Τόνια Κορρέ (#27) στη μεικτή κατηγορία Sportbike, με Yamaha R7 με την ομάδα Pascota Racing.

Η Τόνια Κορρέ είναι Βαλκανιονίκης CFΜoto 300 Γυναικών 2025 και φέτος κάνει το επόμενο της βήμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Alpe Adria με απώτερο σκοπό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών WorldWCR.

Την Παρασκευή 08 Μαΐου διεξήχθησαν τρεις ελεύθερες δοκιμές για το πρώτο αγωνιστικό τριήμερο, με την Κορρέ να οδηγεί πρώτη φορά στην πίστα Grobnik και αγωνιστικά την μοτοσυκλέτα Yamaha R7.

Η αναβάτρια σε κάθε session αποστήθιζε ακόμη παραπάνω τα κομμάτια της πίστας, μειώνοντας εξαιρετικά τους χρόνους της. Μια πίστα πολύ δύσκολη αφού υπάρχουν κρυφές ανηφόρες, κατηφόρες, χασίματα και κλίσεις δημιουργώντας μια ιδιαίτερη οδηγική πρόκληση.

Το γεγονός ότι δεν έχει ξανά βρεθεί στην πίστα και ούτε σε αγώνα με Yamaha R7 τη φέρνει σε μη πλεονεκτική θέση απέναντι στις/στους αντιπάλους που γνωρίζουν ήδη ότι εκείνη μαθαίνει αυτό το τριήμερο. Όμως είναι εδώ για να κοντραριστεί με τον εαυτό της, όπως ανέφερε.

Το Σάββατο 09/05 ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές και ο πρώτος αγώνας με έντεκα γύρους ενώ την Κυριακή 10/05 συνεχίζει με Sprint αγώνα έξι γύρων και με τον δεύτερο αγώνα έντεκα γύρων.

Δηλώσεις Τόνια Κορρέ:

Ποια είναι πρώτη άποψη σου για την πίστα Grobnik;

«Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα πίστα. Έχει διαφορετικές δυσκολίες σε σύγκριση με τις υπόλοιπες πίστες που έχω οδηγήσει. Έχει πολλές αλλαγές, οι οποίες είναι προκλητικές για κάθε αναβάτη.

Επίσης, είναι μια πολύ καλή πίστα για να μάθει κανείς πώς να διαχειρίζεται τη μοτοσυκλέτα καθώς δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα και πρέπει να θυμάσαι τι έρχεται μετά από τη στροφή και που βρίσκεσαι για να υπολογίσεις σωστά. Έχει δύο δυνατά φρένα, οπότε το πιο δύσκολο που έχεις να κάνεις είναι να την αποστηθίσεις».

Πώς ρύθμισες την Yamaha R7;

«Προσπαθούμε με την ομάδα Pascota να μαζέψουμε όσα περισσότερα δεδομένα μπορούμε. Να βρούμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε, οι οποίες θα είναι κατάλληλες και για την πίστα και για εμένα.

Στις ελεύθερες δοκιμές ανάμεσα αλλάζαμε τις ρυθμίσεις. Στις δυο προηγούμενες δοκιμές, οδήγησα με τις ίδιες ρυθμίσεις, ενώ στο τρίτο με διαφορετικές. Για να δούμε μερικές διαφορές και να βάλουμε αύριο το πρωί στα χρονομετρημένα όποια ρύθμιση βόλεψε καλύτερα».

Πώς διαχειρίστηκες τα ελαστικά σου;

«Στη μεγάλη κατηγορία η αλλαγή των ελαστικών είναι πολύ πιο συχνή από ό,τι στην κατηγορία των 300 κυβικών. Προσπαθούμε να κάνουμε καλή διαχείριση, έκανα το πρώτο session με ελαστικά που είχα χρησιμοποιήσει σε μια προπόνηση και μετά άλλαξα για τα επόμενα δυο. Αύριο για τα χρονομετρημένα θα χρησιμοποιήσουμε καινούργια».

Τι προβλέψεις έχεις για τους αυριανούς αγώνες;

«Θα προσπαθήσω απλώς να κάνω τον καλύτερο δυνατό χρόνο που μπορώ. Διότι τώρα στον πρώτο αγώνα έρχομαι περισσότερο για να δω πως είναι η πίστα εξωτερικού, πως είναι η μοτοσυκλέτα, πως συμπεριφέρονται οι αναβάτες και οι αναβάτριες. Δεν πάω μόνο με σκέψη στο βάθρο. Πάω με τη σκέψη ότι θα κυνηγήσω τον εαυτό μου, του προηγούμενου session και ότι θα τον περάσω»