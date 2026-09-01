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Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Αυτή την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, η Extreme Track Days διοργανώνει ημερήσιο Track Day στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων.

Μία ολόκληρη ημέρα στην πίστα, με επαγγελματική οργάνωση και με μια παρέα ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη μοτοσυκλέτα.

Μια ημέρα απόλαυσης οδήγησης σε ελεγχόμενο ασφαλές περιβάλλον, που προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για βελτίωση την οδηγικής τεχνικής.

Τέσσερεις κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο εμπειρίας κάθε αναβάτη.

• Αρχάριοι

• Ενδιάμεσοι I

• Ενδιάμεσοι II

• Προχωρημένοι

Κάθε κατηγορία μπαίνει στην πίστα για 8 sessions των 15 λεπτών με ενδιάμεσα διαλείμματα 45 λεπτών για ξεκούραση, ρυθμίσεις και ανάλυση.

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει: Δωρεάν εκπαίδευση για τους αρχάριους και δωρεάν ρύθμιση αναρτήσεων από το Skafidas Racing Workshop.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα για: Πλήρη φωτογραφική κάλυψη του Track Day και ενοικίασης εξοπλισμού αναβάτη.

Για κλείσιμο θέση και περισσότερες πληροφορίες στο https://www.extremetrackdays.gr