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Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου, η Extreme Track Days διοργανώνει ημερήσιο Track Day στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων.

Μια ημέρα αφιερωμένη στην οδήγηση, με ασφάλεια, σωστή οργάνωση και πολύ χρόνο στην πίστα.

Μια ημέρα απόλαυσης οδήγησης σε ελεγχόμενο περιβάλλον, που προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για βελτίωση της οδηγικής τεχνικής.

Τέσσερεις κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο εμπειρίας κάθε αναβάτη.

Beginners

Intermediate

Fast

Expert

Κάθε κατηγορία μπαίνει στην πίστα για 7 sessions των 15 λεπτών με ενδιάμεσα διαλείμματα 45 λεπτών για ξεκούραση, ρυθμίσεις και ανάλυση.

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει: Δυο υποχρεωτικά Safety Briefings, καθοδήγηση για τους αρχάριους και δωρεάν ρύθμιση αναρτήσεων από το Skafidas Racing Workshop.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα για πλήρη φωτογραφική κάλυψη του Track Day και ενοικίασης εξοπλισμού αναβάτη.

Οι συμμετοχές πραγματοποιούνται μόνο τηλεφωνικά: 697 22 33 094 & 694 83 11 561