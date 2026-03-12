του Δημήτρη Διατσίδη

Η Triumph Motorcycles, που είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής κινητήρων για την κατηγορία Moto2 του World Championship MotoGP, έχει ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα δοκιμών με πλήρως απαλλαγμένα από ορυκτά καύσιμα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους κανονισμούς που θα τεθούν σε ισχύ από το 2027.

Οι δοκιμές αυτές εντάσσονται στη γενικότερη κατεύθυνση του πρωταθλήματος προς τη χρήση καυσίμων 100% μη ορυκτής προέλευσης σε όλες τις κατηγορίες από τη σεζόν του 2027 και μετά.

Η διαδικασία αξιολόγησης ξεκίνησε ουσιαστικά με την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος στο Grand Prix της Ταϊλάνδης, το οποίο άνοιξε το αγωνιστικό ημερολόγιο της χρονιάς και αποτέλεσε παράλληλα ευκαιρία για τη συνέχιση της τεχνικής προετοιμασίας γύρω από τη μετάβαση στα νέα καύσιμα.

Η Βρετανική εταιρεία χρησιμοποιεί για το πρόγραμμα δοκιμών τον τρικύλινδρο κινητήρα που εξοπλίζει όλες τις μοτοσυκλέτες της κατηγορίας Moto2.

Το συγκεκριμένο σύνολο αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της απόδοσης των νέων καυσίμων, καθώς οι μηχανικοί εξετάζουν ζητήματα όπως η λειτουργία του κινητήρα, η αξιοπιστία και η αντοχή σε συνθήκες πραγματικού αγώνα.

Ήδη από την προηγούμενη σεζόν είχαν πραγματοποιηθεί δοκιμές αντοχής με καύσιμα που περιείχαν ποσοστό περίπου 40% μη ορυκτών συστατικών.

Οι δοκιμές αυτές επέτρεψαν στους μηχανικούς να προχωρήσουν σε προσαρμογές στη χαρτογράφηση και στη λειτουργία του κινητήρα, δημιουργώντας τη βάση για την επόμενη φάση, που περιλαμβάνει πλέον την αξιολόγηση καυσίμων πλήρως απαλλαγμένων από ορυκτές πρώτες ύλες.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής χρονιάς, η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει δείγματα καυσίμων 100% μη ορυκτής προέλευσης προκειμένου να εξετάσει τη συμπεριφορά τους σε συνθήκες υψηλών απαιτήσεων, όπως αυτές που συναντώνται σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας.

Στόχος είναι να συλλεχθούν δεδομένα που θα επιτρέψουν την προσαρμογή των κινητήρων στις απαιτήσεις των νέων κανονισμών χωρίς να επηρεαστούν η απόδοση και η αξιοπιστία.

Σύμφωνα με τον Steve Sargent, η συμμετοχή της εταιρείας στο πρόγραμμα της Moto2 έχει ήδη προσφέρει μεγάλο όγκο τεχνικών δεδομένων.

Όπως σημείωσε, στα επτά χρόνια παρουσίας της Triumph στο πρωτάθλημα, οι κινητήρες της κατηγορίας έχουν καλύψει συνολικά περισσότερα από 1,78 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε συνθήκες αγώνα.

Το εκτεταμένο αυτό σύνολο δεδομένων επιτρέπει στους μηχανικούς να βελτιώνουν συνεχώς τόσο την απόδοση όσο και την αξιοπιστία των κινητήρων, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως πλατφόρμα εξέλιξης τεχνολογιών που μπορούν αργότερα να μεταφερθούν και σε μοντέλα παραγωγής.

Η μετάβαση σε καύσιμα χωρίς ορυκτές πρώτες ύλες αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά βήματα που προγραμματίζονται για τα επόμενα χρόνια στο MotoGP, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αγώνων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα δοκιμών της Triumph στην Moto2 αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των κινητήρων για τη νέα εποχή των κανονισμών.