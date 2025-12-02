Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
Η Triumph motorcycles ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το 2025 με προσφορές σε δημοφιλή μοντέλα ανακοινώνοντας την προωθητική ενέργεια Triumph End Of Year Offer.
Η συγκεκριμένη πρόσφορά δίνει μια πρόσθετη αφορμή στους φίλους της Βρετανικής μάρκας με το μοναδικό στυλ να αποκτήσουν τώρα μια μοτοσυκλέτα Triumph!
Η προωθητική ενέργεια Triumph End Of Year Offer περιλαμβάνει τα παρακάτω:
TIGER SPORT 660 ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ TRIUMPH ΑΞΙΑΣ €750
Η κορυφαία adventure sport της Triumph motorcycles με δωρεάν τα πιο χρήσιμα γνήσια αξεσουάρ για την καθημερινότητά σας, αξίας €750:
• Κεντρική βαλίτσα για 2 κράνη
• Σχάρα και βάση βαλίτσας
• Χούφτες
TRIDENT 660 ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ TRIUMPH ΑΞΙΑΣ €965
Η δυναμική roadster της Triumph με δωρεάν τα best selling γνήσια αξεσουάρ, αξίας €965:
• Προστατευτικά πλαισίου
• Κιτ χειρολαβών συνεπιβάτη
• Τσάντα ουράς
• Κυλιόμενα φλας εμπρός & πίσω
TIGER 900 ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΤ ΤΡΙΩΝ ΒΑΛΙΤΣΩΝ TRIUMPH ΑΞΙΑΣ €2.300
Η κορυφαία adventure της κατηγορίας με δωρεάν σετ τριών γνήσιων βαλιτσών Triumph αξίας €2.300, για να αντιμετωπίσετε όποια περιπέτεια βρεθεί στο δρόμο σας – η εκτός αυτού.
TIGER 1200 ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΤ ΤΡΙΩΝ ΒΑΛΙΤΣΩΝ TRIUMPH ΑΞΙΑΣ €2.350
Η ναυαρχίδα της Triumph motorcycles με τον κορυφαίο εξοπλισμό αποκτά σετ τριών γνήσιων βαλιτσών Triumph αξίας €2.350 – και είναι πλέον απόλυτα έτοιμη να κατακτήσει τον κόσμο.
BONNEVILLE T100 ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ TRIUMPH ΑΞΙΑΣ €830
Η εμβληματική classic της Triumph με δωρεάν αξεσουάρ αξίας €830:
• Συναγερμός
• Κιτ τοποθέτησης συναγερμού
• Συσκευή πλοήγησης Beeline Moto II
SCRAMBLER 900 ICON ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ TRIUMPH ΑΞΙΑΣ €830
Η κομψή classic Scrambler της Triumph με δωρεάν αξεσουάρ αξίας €830:
• Συναγερμός
• Κιτ τοποθέτησης συναγερμού
• Συσκευή πλοήγησης Beeline Moto II
SCRAMBLER 400 X ΜΕ ΟΦΕΛΟΣ €400
Η πιο “Cool” μοτοσυκλέτα της κατηγορίας της, τώρα ακόμη πιο προσιτή με όφελος €400.
SPEED 400 ΜΕ ΟΦΕΛΟΣ €300
Το μοντέλο της Triumph motorcycles που επαναπροσδιόρισε την κατηγορία των προσιτών μοτοσυκλετών, τώρα ακόμη πιο δελεαστικό με όφελος €300.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με ένα κατάστημα της Triumph motorcycles για λεπτομέρειες.
*Η προφορά αφορά περιορισμένο αριθμό μοτοσυκλετών Triumph motorcycles και ισχύει μέχρι 31.12.2025 ή εξαντλήσεως αποθεμάτων.
**Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και μπορεί να απεικονίζουν χρώματα που έχουν εξαντληθεί.