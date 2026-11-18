του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Triumph ανανεώνει ριζικά την Street Triple RS, αυξάνοντας τον κυβισμό στα 798 κ.εκ. και την ισχύ στους 135 ίππους. Με νέο πλαίσιο, μειωμένο βάρος, αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά και ενσωμάτωση Google Gemini, η νέα γενιά της γυμνής σπορ μοτοσυκλέτας ανεβάζει τον πήχη.

Μετά την πρώτη εμφάνισή της στην EICMA 2026, η Triumph αποκάλυψε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας Street Triple 798 RS για το 2027. Πρόκειται για μια ουσιαστικά νέα μοτοσυκλέτα και όχι για μια απλή ανανέωση της προηγούμενης 765 RS, καθώς οι αλλαγές επεκτείνονται στον κινητήρα, στο πλαίσιο, στην εργονομία και στα ηλεκτρονικά συστήματα.

Η βρετανική εταιρεία επιδιώκει να διατηρήσει τον σπορ χαρακτήρα που καθιέρωσε την Street Triple από την πρώτη εμφάνισή της το 2007, προσφέροντας ταυτόχρονα περισσότερη δύναμη, χαμηλότερο βάρος και τεχνολογία που συναντάμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Για το 2027 η νέα γενιά θα διατίθεται αποκλειστικά στην κορυφαία έκδοση RS.

Νέος τρικύλινδρος κινητήρας 798 κ.εκ. με 135 ίππους

Σημαντικότερη αλλαγή αποτελεί ο νέος τρικύλινδρος κινητήρας, ο οποίος αυξάνει τον κυβισμό του στα 798 κ.εκ. και αποδίδει πλέον 135 ίππους στις 11,500 σ.α.λ., δηλαδή 5 ίππους περισσότερους από την προηγούμενη γενιά. Η μέγιστη ροπή φτάνει τα 86 Nm στις 9,250 σ.α.λ., με τον κόφτη να επεμβαίνει στις 12,600 σ.α.λ.

Η εξέλιξή του αξιοποιεί την εμπειρία που έχει αποκτήσει η Triumph από τον ρόλο της ως αποκλειστικού προμηθευτή κινητήρων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto2 από το 2019. Παρότι οι διαστάσεις των κυλίνδρων είναι ίδιες με εκείνες του κινητήρα της Trident 800, πρόκειται για διαφορετική κατασκευή, με ειδικά σχεδιασμένη κυλινδροκεφαλή και εσωτερικά εξαρτήματα σχεδιασμένα για να αντέχουν στις υψηλές στροφές.

Η Triumph έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες παρεμβάσεις στα μηχανικά μέρη, χρησιμοποιώντας ελαφρύτερα κοκοράκια βαλβίδων με επίστρωση DLC για τον περιορισμό των τριβών. Παράλληλα, έχουν γίνει αλλαγές στους εκκεντροφόρους και τις βαλβίδες, ενώ η σχέση συμπίεσης έχει αυξηθεί στο 13,5:1. Νέοι είναι επίσης οι αυλοί εισαγωγής, ο θάλαμος καύσης και το σύστημα εξαγωγής 3-σε-1, με τις δύο απολήξεις να βρίσκονται κάτω από τον κινητήρα και να κατευθύνονται προς τα κάτω.

Αλλαγές έχουν γίνει ακόμη στο κάρτερ, στον συμπλέκτη ολίσθησης και υποβοήθησης, καθώς και στα εξαρτήματα της μετάδοσης. Το κιβώτιο συνεργάζεται με το αμφίδρομο Triumph Shift Assist για αλλαγές σχέσεων χωρίς χρήση συμπλέκτη. Παρά τον σαφώς πιο αγωνιστικό προσανατολισμό του, ο κινητήρας διατηρεί τα διαστήματα συντήρησης των 10,000 χιλιομέτρων ή του ενός έτους.

Νέο πλαίσιο και 5 κιλά λιγότερα

Η αναβάθμιση δεν περιορίζεται στον κινητήρα. Η νέα Street Triple 798 RS ζυγίζει μόλις 183 κιλά σε κατάσταση λειτουργίας, μειώνοντας το βάρος κατά 5 κιλά σε σχέση με την προηγούμενη 765 RS. Η μείωση αυτή, σε συνδυασμό με την αυξημένη ισχύ, βελτιώνει σημαντικά την αναλογία κιλών ανά ίππο.

Το αλουμινένιο περιμετρικό πλαίσιο έχει σχεδιαστεί από την αρχή, με αλλαγές στη γεωμετρία, στη γωνία κάστερ και στο ίχνος. Νέο είναι και το πίσω υποπλαίσιο, ενώ έχει επανασχεδιαστεί το αλουμινένιο ψαλίδι δύο βραχιόνων, με σχεδίαση που παραπέμπει στις αγωνιστικές κατασκευές της Moto2. Στόχος είναι η αυξημένη ακαμψία και η καλύτερη συμπεριφορά κατά την επιτάχυνση στην έξοδο των στροφών.

Αλλαγές υπάρχουν και στη θέση οδήγησης. Το τιμόνι είναι κατά 20 χιλιοστά φαρδύτερο, ελαφρώς ψηλότερο και πιο κοντά στον αναβάτη, προσφέροντας καλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη ευκολία στις γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης.

Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη αφορά τον πίσω τροχό, ο οποίος πλέον μπορεί να φιλοξενήσει ελαστικό διαστάσεων 190/55 ZR17, αντί της μικρότερης διάστασης της προηγούμενης γενιάς. Από το εργοστάσιο τοποθετούνται Pirelli Diablo Supercorsa SP V3, ενισχύοντας τον προσανατολισμό της RS στη σπορ οδήγηση και στις περιστασιακές επισκέψεις στην πίστα.

Στις αναρτήσεις συναντάμε πλήρως ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι Showa Big Piston (BPF) διαμέτρου 41 χιλιοστών, με διαδρομή 120 χιλιοστών, και πίσω αμορτισέρ Öhlins STX46 με ξεχωριστό δοχείο αερίου και διαδρομή 130 χιλιοστών.

Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δύο δίσκους 310 χιλιοστών μπροστά, με ακτινικές μονομπλόκ δαγκάνες Brembo Stylema τεσσάρων εμβόλων. Την αίσθηση στη μανέτα αναλαμβάνει η ακτινική τρόμπα Brembo MCS, με δυνατότητα ρύθμισης της μετάδοσης της δύναμης από τη μανέτα, αλλά και της απόστασης της μανέτας.

Μεγάλη αναβάθμιση στα ηλεκτρονικά και Google Gemini

Εξίσου εντυπωσιακές είναι οι αλλαγές στον εξοπλισμό, με την Triumph να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνδεσιμότητα και στα ηλεκτρονικά βοηθήματα. Στο τιμόνι δεσπόζει η νέα έγχρωμη οθόνη TFT της Bosch 7 ιντσών, με λειτουργία αφής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με γάντια. Διαθέτει αντιθαμβωτική επίστρωση και υψηλή προστασία από νερό και σκόνη, ενώ υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto για πλοήγηση και πολυμέσα.

Η σημαντικότερη καινοτομία είναι η ενσωμάτωση του Google Gemini, που επιτρέπει στον αναβάτη να χρησιμοποιεί φωνητικές εντολές μέσω της ενδοεπικοινωνίας του κράνους. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ζητά πληροφορίες ή να διαχειρίζεται λειτουργίες χωρίς να χρειάζεται να απομακρύνει τα χέρια του από το τιμόνι. Υποστηρίζεται επίσης η Siri για συσκευές iOS.

Ανασχεδιασμένος είναι και ο εμπρός φωτισμός Full LED, ο οποίος διαθέτει πλέον προσαρμοζόμενα φώτα στροφής. Τα επιμέρους στοιχεία ενεργοποιούνται διαδοχικά στις κλίσεις των 15 και 30 μοιρών, βελτιώνοντας τον φωτισμό στο εσωτερικό της στροφής κατά τη νυχτερινή οδήγηση.

Στον τομέα της ασφάλειας και της δυναμικής συμπεριφοράς, η μονάδα IMU 6 αξόνων διαχειρίζεται ένα πληρέστερο σύνολο ηλεκτρονικών συστημάτων. Τα προγράμματα οδήγησης είναι πλέον 7: Eco, Rain, Road, Sport και Track, μαζί με δύο πλήρως παραμετροποιήσιμες επιλογές Rider A και Rider B.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται Cornering ABS και Traction Control με δυνατότητα προσαρμογής στις συνθήκες οδήγησης. Επιπλέον, η RS αποκτά λειτουργίες που απευθύνονται περισσότερο στη χρήση πίστας, όπως Slide Control για τον έλεγχο της πλαγιολίσθησης του πίσω τροχού, Engine Brake Control για τη ρύθμιση του φρένου κινητήρα και Launch Control για τις εκκινήσεις.

Υπάρχει ακόμη ξεχωριστό Front Wheel Lift Control, το οποίο ελέγχει την ανύψωση του εμπρός τροχού χωρίς να εξαρτάται από τη λειτουργία του traction control. Τέλος, το Emergency Deceleration Warning ενεργοποιεί το γρήγορο αναβόσβημα των πίσω φλας σε περίπτωση απότομης πέδησης, προειδοποιώντας τους οδηγούς που ακολουθούν.

Η νέα Triumph Street Triple 798 RS αναμένεται στις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες από τον Φεβρουάριο του 2027, σε τρεις χρωματικές επιλογές: Interstellar Blue, Carnival Red και Sapphire Black. Η τιμή της για την ελληνική αγορά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Η νέα γενιά δείχνει να αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες εξελίξεις στην ιστορία του μοντέλου, συνδυάζοντας περισσότερη ισχύ με χαμηλότερο βάρος και σημαντικά αναβαθμισμένο εξοπλισμό. Παράλληλα, η Triumph αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω εξέλιξης της πλατφόρμας, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για ειδικά αξεσουάρ πίστας, όπως κιτ φέρινγκ και ενδεχομένως κλιπόν.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην πρώτη δοκιμή της νέας Street Triple 798 RS, ώστε να φανεί στην πράξη αν οι σημαντικές αλλαγές θα διατηρήσουν τον ιδιαίτερο συνδυασμό ευελιξίας, σταθερότητας και σπορ συμπεριφοράς που έκανε την Street Triple σημείο αναφοράς στην κατηγορία της.