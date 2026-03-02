του Νεκτάριου Διατσίδη

Παραμονή του εναρκτήριου Grand Prix της σεζόν 2026 του MotoGP, η Triumph Motorcycles και το MotoGP παρουσίασαν δύο αποκλειστικές Limited Edition μοτοσυκλέτες-έπαθλα, που θα κερδηθούν στο φετινό Triumph Triple Trophy.

Το μοντέλο #001 Triumph Street Triple 765 Moto2™ Edition θα απονεμηθεί στον αναβάτη που θα προσφέρει τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις στην Moto2 αυτή τη σεζόν – όπως θα ψηφιστεί από τους φιλάθλους. Παράλληλα, ένας τυχερός φίλος της Triumph και της Moto2™ θα κερδίσει το μοντέλο #765 μέσω δωρεάν κλήρωσης για τη σεζόν 2026. Με μόλις 1,000 μοτοσυκλέτες να παράγονται παγκοσμίως, η Moto2™ Edition διαθέτει εξαρτήματα από ανθρακονήματα, ενώ οι δύο συγκεκριμένες μοτοσυκλέτες θα φέρουν αριθμημένη και εξατομικευμένη άνω πλάκα τιμονιού (top yoke), καθιστώντας το έπαθλο ακόμη πιο συλλεκτικό.

Σε επίσημη συνέντευξη Τύπου στην πίστα Chang International Circuit, στην Buriram της Ταϊλάνδης, ο Chief Product Officer της Triumph, Steve Sargent, παρουσίασε επίσης τα επόμενα βήματα στις δοκιμές βιώσιμων καυσίμων, ενόψει της σεζόν 2027 της Moto2™, όταν οι κανονισμοί θα απαιτούν 100% μη ορυκτά καύσιμα. Μετά την επιτυχημένη δοκιμή αντοχής καυσίμων 40% μη ορυκτής προέλευσης πέρυσι, έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της χαρτογράφησης και βελτιστοποίησης του κινητήρα, ώστε να ξεκινήσει η επόμενη φάση δοκιμών. Φέτος, η Triumph και η Moto2™ θα δοκιμάσουν δείγματα 100% μη ορυκτών καυσίμων ως προς την απόδοση και την αντοχή.

Ο Steve Sargent δήλωσε:

«Στηρίζοντας το Παγκοσμίο Πρωταθλήμα της Moto2™ τα τελευταία επτά χρόνια ήταν ένα ταξίδι. Από τον πρώτο Αγώνα στο Qatar το 2019, δεν σταματήσαμε να εξελίσσουμε το project της Moto2™. Μαζί έχουμε διανύσει 1,781,698 χιλιόμετρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto2™ και όλα αυτά τα χιλιόμετρα μας βοηθούν να εξελίσσουμε και να βελτιώνουμε την απόδοση στην πίστα. Παράλληλα με τη βελτίωση της απόδοσης, δεσμευόμαστε και για ένα βιώσιμο μέλλον για τη μοτοσυκλέτα και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Καθώς το πρωτάθλημα κατευθύνεται προς 100% μη ορυκτά καύσιμα, θα χρησιμοποιήσουμε φέτος δείγματα 100% μη ορυκτών καυσίμων για δοκιμές απόδοσης και αντοχής».

«Το Triumph Triple Trophy γίνεται όλο και πιο δημοφιλές σε φιλάθλους και αναβάτες. Με ρεκόρ ψήφων πέρυσι και χιλιάδες συμμετοχές παγκοσμίως, θέλαμε να δημιουργήσουμε μια μοτοσυκλέτα-έπαθλο ακόμα πιο κοντά στην αγωνιστική μοτοσυκλέτα της Moto2™. Γι’ αυτό δίνουμε την ευκαιρία σε αναβάτες και φιλάθλους να κερδίσουν μια εξαιρετικά συλλεκτική Moto2™ Limited Edition Street Triple 765. Με ειδικά χαραγμένες πλάκες τιμονιού, οι αναβάτες θα διεκδικήσουν στην πίστα την #001, ενώ οι φίλαθλοι θα μπουν στην κλήρωση για την #765.»

Ο Sporting Director του MotoGP, Alfonso Cartujo, πρόσθεσε:

«Το Triumph Triple Trophy είναι ένας εξαιρετικός τρόπος σύνδεσης με τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο και τους κάνει να αισθάνονται μέρος του ανταγωνισμού. Η Moto2™ συνεχίζει να προσφέρει συναρπαστική δράση και είμαστε βέβαιοι ότι το 2026 δεν θα είναι διαφορετικό. Ήταν εντυπωσιακή η συμμετοχή των φιλάθλων το 2025 και συγχαρητήρια στον κ. Ma από την Κίνα που κέρδισε τη δική του μοτοσυκλέτα Triumph Triple Trophy. Φέτος, η επιλογή των Moto2™ Edition μοντέλων ως μεγάλο έπαθλο κάνει το 2026 ακόμα πιο ξεχωριστό».

Επιβραβεύοντας τις ξεχωριστές εμφανίσεις από το 2020

Το Triumph Triple Trophy «τρέχει» παράλληλα με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto2™ από το 2020, αναγνωρίζοντας ότι ένα αγωνιστικό Σαββατοκύριακο GP περιλαμβάνει περισσότερες επιτυχίες πέρα από τη νίκη στον Αγώνα. Πρώτος νικητής ήταν ο Marco Bezzecchi (2020), ενώ ακολούθησαν οι Raul Fernandez (2021), Jeremy Alcoba (2022), Pedro Acosta (2023), Ai Ogura (2024) και Diogo Moreira (2025).

Ο Moreira, που στέφθηκε και Παγκόσμιος Πρωταθλητής Moto2™, συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους το 2025 και ανακηρύχθηκε νικητής του Triumph Triple Trophy στον προτελευταίο Γύρο της σεζόν στο Portimão, παραλαμβάνοντας μία εβδομάδα αργότερα την Street Triple 765 RS στην Valencia.

Πώς αναδεικνύεται ο νικητής

Κάθε Κυριακή Αγώνα, τρεις αναβάτες της Moto2™ επιλέγονται από επιτροπή των MotoGP και Triumph για τις κορυφαίες εμφανίσεις τους. Το κοινό ψηφίζει μέσω του επίσημου καναλιού του MotoGP™ στο Instagram και οι αναβάτες λαμβάνουν βαθμούς ανάλογα με τις ψήφους.

Σε αναφορά στον κινητήρα 765 κ.εκ. της Triumph, οι βαθμοί απονέμονται ως εξής:

• 7 βαθμοί στον αναβάτη με τις περισσότερες ψήφους

• 6 βαθμοί στον 2ο

• 5 βαθμοί στον 3ο

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι φίλαθλοι μπορούν επίσης να δηλώσουν συμμετοχή σε δωρεάν κλήρωση μέσω της ιστοσελίδας της Triumph Motorcycles για να κερδίσουν τη δική τους Triumph Triple Trophy μοτοσυκλέτα.

Το Triumph Triple Trophy 2026 ξεκινά την Κυριακή 1 Μαρτίου, μετά τον εναρκτήριο Αγώνα στην πίστα Chang International Circuit στην Buriram της Ταϊλάνδης, όταν ο διαγωνισμός θα τεθεί σε ισχύ και οι φίλαθλοι θα μπορούν να ψηφίσουν και να συμμετάσχουν για πρώτη φορά φέτος.

Δύο νικητές, δύο εξατομικευμένες μοτοσυκλέτες

Οι δύο νικητές θα λάβουν από μία συλλεκτική Street Triple Moto2™ Edition, εξοπλισμένη με τον τρικύλινδρο κινητήρα 765 κ.εκ. που χρησιμοποιείται στην Moto2™. Η #001 προορίζεται για έναν αναβάτη της Moto2™, ενώ η #765 θα παραδοθεί σε έναν φίλαθλο στο τέλος της σεζόν.

Το μοντέλο διαθέτει κορυφαίες, αγωνιστικής έμπνευσης λεπτομέρειες, όπως πλαϊνά πάνελ, εμπρός φτερό, καρίνα και τελικό εξάτμισης από ανθρακονήματα, ανάγλυφη σέλα Moto2™ για βελτιωμένη πρόσφυση, πίσω φως με διάφανο κρύσταλλο και λογότυπο Moto2™ χαραγμένο με λέιζερ στην εξάτμιση. Ο χρωματισμός Mineral Grey και Crystal White συνδυάζεται με έντονο Triumph Performance Yellow στο υποπλαίσιο και τη ρίγα της πίσω ζάντας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή, αγωνιστική εμφάνιση.

Κάθε μοτοσυκλέτα φέρει ατομική αρίθμηση στην κατεργασμένη άνω πλάκα τιμονιού, με branding Moto2™, δίπλα σε οθόνη TFT με ειδική απεικόνιση στην εκκίνηση Moto2™. Η εξατομικευμένη χάραξη και το Triumph Triple Trophy branding ενισχύουν τον μοναδικό, συλλεκτικό χαρακτήρα της.

Ακολουθήστε το MotoGP για να ψηφίσετε τον αγαπημένο σας αναβάτη και δηλώστε συμμετοχή στην ιστοσελίδα: https://www.triumphmotorcycles.co.uk/for-the-ride/racing/moto2/triumph-triple-trophy για να συμμετέχετε στη δωρεάν κλήρωση για την ευκαιρία να κερδίσετε τη μοτοσυκλέτα Triumph Triple Trophy 2026.